Thaiboxen Hamburger kämpft in Bargteheide um WM-Titel

Vier WM-Gürtel hat Gerardo Atti schon, in Bargteheide greift der Hamburger nach Nummer fünf.

Thaibox-Abend am 17. September in der Event Fabrik. Der vierfache Weltmeister Gerardo Atti steigt gegen Italiener in den Ring.