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Bei Voran Ohe kommen die Talente zum Zug

Fußball-Landesliga

Bei Voran Ohe kommen die Talente zum Zug

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Arne Bachmann
Die Mannschaft des FC Voran Ohe (hinten v. l.): Tom Lührs, Marc Ohl, Tom-Philipp Müller, Daniel Gläser, Marcel Dieckmeyer, Timo Bressel, Marco Braesen, Maxim Gassmann; (mittlere Reihe v. l.) Torwarttrainer Holger Wyrwinski, Co-Trainer Dominik Fey, Cheftrainer Matthias Wulff, Co-Trainer Marco Wyrwinski, Oliver Franz, Daniel Walek, Philipp Lorenzen, Marvin Schalitz, Til Kröcher, Schiedsrichterbetreuer Michael Gronau, Betreuer Udo Fey, Athletiktrainerin Melanie Ophey, Ligamanager Daniel Schmitt, Betreuer Michael Kimmel; (vorn v. l.) Oguzhan Acar, Mike Beldzik, Tim Schmidt, Justyn Schmidt, Jasper König, Ubai El Kahil, Maximilian Tautz, Till Witmütz, Chris-Ulrich Schulz. Es fehlen Muizz Saqib, Munib Saqib, Ruben Schulze, Niklas Reimers, Fabian Reimers, Patrick Gordon, Marcel Damaschke, Tom Schweißing.

Die Mannschaft des FC Voran Ohe (hinten v. l.): Tom Lührs, Marc Ohl, Tom-Philipp Müller, Daniel Gläser, Marcel Dieckmeyer, Timo Bressel, Marco Braesen, Maxim Gassmann; (mittlere Reihe v. l.) Torwarttrainer Holger Wyrwinski, Co-Trainer Dominik Fey, Cheftrainer Matthias Wulff, Co-Trainer Marco Wyrwinski, Oliver Franz, Daniel Walek, Philipp Lorenzen, Marvin Schalitz, Til Kröcher, Schiedsrichterbetreuer Michael Gronau, Betreuer Udo Fey, Athletiktrainerin Melanie Ophey, Ligamanager Daniel Schmitt, Betreuer Michael Kimmel; (vorn v. l.) Oguzhan Acar, Mike Beldzik, Tim Schmidt, Justyn Schmidt, Jasper König, Ubai El Kahil, Maximilian Tautz, Till Witmütz, Chris-Ulrich Schulz. Es fehlen Muizz Saqib, Munib Saqib, Ruben Schulze, Niklas Reimers, Fabian Reimers, Patrick Gordon, Marcel Damaschke, Tom Schweißing.

Foto: FCVO

Reinbeker Fußballclub verpflichtet neun Zugänge im Alter von 17 bis 21. Darunter sind auch drei Söhne von früheren Spielern.

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1,98-Meter-Mann Chris-Ulrich-Schulz ist der Turm im Sturmzentrum

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Durchschnittsalter sinkt von 25,6 auf 23,8 Jahre

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Junge Spieler aus der Region sollen die Identifikation stärken

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Die beiden Torhüter bekommen zum Saisonstart jeweils zwei Einsätze

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Trainingslager in Plön hat auch taktisch einen Schub gebracht

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Bis Ende August will die Mannschaft eine Mindestpunktzahl erreichen

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Erstes Punktspiel beim schwer einzuschätzenden Aufsteiger TSV Sasel II

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