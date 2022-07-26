Bei Voran Ohe kommen die Talente zum Zug

Die Mannschaft des FC Voran Ohe (hinten v. l.): Tom Lührs, Marc Ohl, Tom-Philipp Müller, Daniel Gläser, Marcel Dieckmeyer, Timo Bressel, Marco Braesen, Maxim Gassmann; (mittlere Reihe v. l.) Torwarttrainer Holger Wyrwinski, Co-Trainer Dominik Fey, Cheftrainer Matthias Wulff, Co-Trainer Marco Wyrwinski, Oliver Franz, Daniel Walek, Philipp Lorenzen, Marvin Schalitz, Til Kröcher, Schiedsrichterbetreuer Michael Gronau, Betreuer Udo Fey, Athletiktrainerin Melanie Ophey, Ligamanager Daniel Schmitt, Betreuer Michael Kimmel; (vorn v. l.) Oguzhan Acar, Mike Beldzik, Tim Schmidt, Justyn Schmidt, Jasper König, Ubai El Kahil, Maximilian Tautz, Till Witmütz, Chris-Ulrich Schulz. Es fehlen Muizz Saqib, Munib Saqib, Ruben Schulze, Niklas Reimers, Fabian Reimers, Patrick Gordon, Marcel Damaschke, Tom Schweißing.