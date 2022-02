TSV Trittau plant schon für die Zweite Liga

Der 16 Jahre alte Kjell Wagener (r.) gab an der Seite von Sebastiaan Li sein Bundesliga-Debüt für den TSV Trittau.

Trittau. Für den Doppelspieltag gegen die Topclubs aus Dortelweil und Saarbrücken hatte sich der TSV Trittau wenig ausgerechnet. Und er bekam – nichts. 0:7 und 0:7, in 14 Matches reichte es gerade mal für ein paar gewonnene Sätze. Jetzt bleiben nur noch vier Spieltage im Badminton-Oberhaus. Langsam reift bei allen Beteiligten die Ahnung: Die zehnte Bundesliga-Saison dürfte für die Stormarner vorerst die letzte sein.

Das Gefühl, in bester Besetzung erstligareif spielen zu können, ist in dieser „Seuchensaison“ zwar nie gewichen. Doch der Tabellenstand richtet sich nun mal nicht nach dem Potenzial der Mannschaft, sondern fasst die blanken Resultate zusammen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Man muss schon kühn rechnen, um optimistisch zu bleiben.

Abteilungsleiterin sieht 20 Prozent Chancen auf Klassenerhalt

Daraus macht der Verein selbst nun auch keinen Hehl mehr. „Unsere Chancen auf den Klassenerhalt liegen bei 20 Prozent“, sagt Abteilungsleiterin Sabina Persson – jedenfalls was den auf sportlichem Wege erzielten Verbleib im Oberhaus anbelangt. Die größte Hoffnung scheint zu sein, dass einer der Zweitligameister auf sein Aufstiegsrecht verzichtet und damit wieder einen Platz in der Ersten Bundesliga freiräumt.

Um den Tabellenneunten BC Beuel doch noch vom Relegationsrang zu verdrängen, braucht Trittau einen fulminanten Schlussspurt. Alexander Strehse, Spieler und Funktionär beim TSV, sagt: „Aus den Auswärtsspielen am nächsten Wochenende gegen Lüdinghausen und Refrath brauchen wir vier Punkte, also zwei Siege. Das wird extrem schwer.“

Am letzten Spieltag ist der direkte Konkurrent zu Gast

Danach kommt der Tabellenzweite BC Wipperfeld nach Stormarn, gegen den der TSV ähnlich chancenlos sein dürfte wie jetzt gegen Dortelweil und Saarbrücken. Am letzten Spieltag ist dann der Konkurrent BC Beuel zu Gast. Unwahrscheinlich, dass diese Partie überhaupt noch Endspiel-Charakter haben wird. „Wir werden uns jetzt nicht damit abfinden, sondern weiterhin alles geben“, sagt Strehse. „Aber wir befassen uns in unseren Planungen schon mehr mit der Zweiten Liga als mit der Bundesliga.“

Abteilungsleiterin Persson denkt sogar schon über die kommende Saison hinaus, wenn sie sagt: „Notfalls muss es eben ein Jahr Zweite Liga sein.“ Heißt: Das Kapitel Bundesliga-Badminton soll nach einer Dekade allenfalls unterbrochen werden.

Nachfolgerin für Emma Moszczynski steht schon fest

Die Personalplanungen laufen bereits. Es gibt schlechte Nachrichten, aber auch viele gute. Schmerzhaft ist der Verlust von Emma Moszczynski, die ihren persönlichen Klassenerhalt bereits gesichert und bei einem anderen Bundesligaclub zugesagt hat. „In meinen Augen ist Emma nach Isabel Lohau die zweitbeste deutsche Spielerin im Doppel und Mixed. Deshalb ist ihr Wechsel völlig verständlich. Jeder von uns kann das nachvollziehen“, sagt Noch-Teamkollege Strehse.

Ersatz habe er bereits gefunden. Den Namen möchte er noch nicht nennen, aber: „Unabhängig von unserer Klassenzugehörigkeit hat uns eine deutsche Spielerin zugesagt, die Erstliga-Niveau hat.“ Auch Einzelspielerin Isra Faradilla bleibt in Trittau.

Trisnanto fiel mit Tennisarm aus – nach dem Holzschleppen

Auf der Herrenseite werden neben Strehse Daniel Seifert, Martin Bundgaard und Sebastiaan Li in Trittau bleiben. „Wir werden also annähernd die Mannschaft aus dieser Saison haben“, sagt Strehse. Zudem drängt Nachwuchs aus den eigenen Reihen nach. Weil gegen Dortelweil und Saarbrücken große Personalnot auf der Herrenseite herrschte, kam der 16-jährige Kjell Wagener zu seinem Bundesliga-Debüt. „Er ist ein Hoffnungsträger für die Zukunft“, sagt Sabina Persson, die über das wöchentliche Pech bei der Kaderplanung mittlerweile nur noch lachen kann.

So zog sich Stammspieler Ary Trisnanto einen Tennisarm zu – beim Holzschleppen für einen Nachbarn. Darüber hinaus fehlten Jonathan Persson (Nachwirkungen einer Corona-Infektion), Bundgaard (Knieverletzung) und Julien Carraggi (krank). Somit wurden die ohnehin sehr schwierigen Aufgaben gegen die Topclubs unlösbar. Den größten „Erfolg“ erzielte Strehse mit Daniel Seifert gleich im ersten Match. Dem Doppel des SV Fun-Ball Dortelweil nahm das Trittauer Duo zwei Sätze ab – so viele Durchgänge gewannen die Stormarner in den anderen 13 Partien insgesamt.

