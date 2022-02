Tobias Schümann führt Basketballer zum Auswärtssieg

Bargteheide. Auch ohne ihren Topscorer Steffen Hönicke und Cheftrainer Said Ghalamkarizadeh sind die TSV Bargteheide Bees in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei TuRa Harksheide setzten sich die Basketballer souverän mit 80:60 (42:36) durch. Weil Tabellenführer Itzehoe Eagles II beim Bramfelder SV überraschend verlor (66:69), rückte das Spitzentrio der 2. Regionalliga Nord wieder eng zusammen.

Überragender Mann beim Auswärtssieg war Tobias Schümann. Der Center kam auf 32 Punkte und glänzte zudem durch entschlossene Defensivarbeit. Die Bees gewannen drei Viertel, erzielten lediglich im zweiten Durchgang einen Punkt weniger als die Gastgeber. An der Seitenlinie übernahm Boris Heimann-Wendriner aus der zweiten Mannschaft den Trainerjob und kam auch selbst zum Einsatz. Auch Jan Witt half aus, weil mehrere Stammspieler nach Verletzungspause noch nicht wieder voll belastbar sind.

Titelkampf ist plötzlich wieder richtig spannend

„Durch die Niederlage von Itzehoe wird der Titelkampf noch spannender“, sagte Ghalamkarizadeh, der in Isolation musste. Weil der direkte Vergleich gegen den TSV spricht, sind die Stormarner weiterhin auf Schützenhilfe angewiesen – und müssen selbst gewinnen. Am Sonnabend, 5. März, ist Blau-Weiß Ellas zu Gast in Bargteheide.

TSV Bargteheide Bees: Tobias Schümann (32 Punkte), Vincent Beckmann (16), Nicolas Schümann (10), Jacob Gäde, Filip Marinkovic (beide 5), Lukas Fleischhauer, Felix Geyer (beide 4), Tomas Balinskas (3), Patrick Thelen (1), Boris Heimann-Wendriner, Jan Witt