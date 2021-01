Ein Buch über die wichtigsten Fußballplätze im Land

Alexander Schäfer (43) ist Lehrer am Johann-Rist-Gymnasium in Wedel und hat das Buch Fußballheimat Schleswig-Holstein verfasst.

Reinbek. Eine Bratwurst vom Grill, ein Plausch mit dem Nebenmann und dabei für 90 Minuten den Alltagsstress vergessen – das vermisst Alexander Schäfer in dieser Zeit besonders. Als hätte er geahnt, dass es viele Monate lang allen Fußballfans genau so gehen würde, begann der gelernte Journalist lange vor Corona, im nördlichsten Bundesland die schönsten, interessantesten und geschichtsträchtigsten Plätze mit Fußballbezug abzuklappern. Daraus ist nun das Buch „Fußballheimat Schleswig-Holstein: 100 Orte der Erinnerung“ entstanden, praktisch ein Nachschlagewerk gegen den kalten Entzug.

„Anfangs dachte ich, dass ich die 100 gar nicht erreiche“, sagt der 43-Jährige, der inzwischen als Gymnasiallehrer in Wedel arbeitet. „Doch dann waren es 140 und ich musste sogar kürzen. Jeder Dorfplatz hat seine Geschichte.“ Das Klischee vom fußballmäßig langweiligen, irrelevanten Schleswig-Holstein kann der in Berlin aufgewachsene Wahl-Hamburger nicht bestätigen.

Der Autor nimmt Bezüge auf Kunst und Kultur

Schäfer ist quer durch Stormarn, Lauenburg und Co bis auf die Nordfriesischen Inseln gefahren, hat überall mit Menschen gesprochen und sich der undankbaren Aufgabe gestellt, jeden Ort auf nur zwei Buchseiten – eine davon wird fast komplett durch das Foto ausgefüllt – zu charakterisieren. Vereine und Fußballplätze beschreibt er mal aus den Augen eines nostalgischen Vereinsoffiziellen, mal anhand besonderer historischer Fakten und hin und wieder aus seiner ganz persönlichen Sicht. Von anderen Ausgaben der Buchreihe hebt er sich subtil ab, wenn er Bezug auf Literatur, Musik oder Architektur nimmt. „Diese Bezüge waren mir wichtig, um den Blick zu weiten. Deshalb habe ich zum Beispiel auch den Rowohlt-Verlag reingenommen, auch wenn dort natürlich kein Groundhopper hinfährt“, sagt er.

Reinbek ist in dem Buch gleich mit drei Stätten vertreten. Bis 2019 hatte der Rowohlt-Verlag mit seiner eigenen Fußballsparte seinen Sitz in Reinbek. „Spiele lesen können“, hat Schäfer dieses Kapitel genannt. Eine Seite weiter stellt der Autor das Waldhaus Reinbek vor, mehrfach Quartier der Deutschen Nationalmannschaft. Das Kapitel über das Paul-Luckow-Stadion ist zwangsläufig eine kleine Hymne auf Max Kruse geworden, zufällig aber auch eine DFB-Kritik. Denn vielen bei der TSV Reinbek sind die Trainings-Aufenthalte der Nationalmannschaft in nicht gerade schöner Erinnerung geblieben.

Uwe Seelers Vater Erwin trainierte den VfL Oldesloe

Positiver besetzt sind die Bezüge anderer Stormarner Vereine zur Nationalelf. In Glinde hat Alexander Schäfer die Gedenktafel für Klaus Stürmer fotografiert. Der „Zwilling“ von Uwe Seeler lernte beim TSV das Kicken, schoss später 114 Tore für den HSV.

Uwe Seeler findet insgesamt sechsmal Erwähnung, natürlich auch in dem Kapitel über das Oldesloer Travestadion. Uwes Vater Erwin trainierte den dort beheimateten VfL Oldesloe in den 50er-Jahren, als Lohn gab es Fleisch. Gleich drei VfL-Urgesteine kommen zu Wort, eingangs bleibt trotzdem noch Platz für die Beobachtungen des Fußball-Reisenden: „Malerisch gelegen ist das Travestadion. Vom verkehrsumtosten Konrad-Adenauer-Ring biegt man Richtung Jugendherberge ab, nimmt das historische Jugendstil-Badehaus an der Trave wahr und überquert per Brücke deren Seerosen. Hinter der Brücke, die auch von Monet hätte gemalt sein können, erreicht man das Naturstadion mit der steilen Tribünenböschung.“ Und schon wünscht sich der Leser nichts sehnlicher, als endlich mal wieder ein Kreisligaspiel zu besuchen.

Kapitel über den TuS Hoisdorf hat eine kleine Botschaft

Den Profifußball präsentiert das Buch in erster Linie in den Kapiteln über das (mittlerweile vom FC Bayern gefürchtete) Holstein-Stadion in Kiel und die Lübecker Lohmühle. „Die Ruhe nach dem Sturm“ überschreibt dagegen treffend die Geschichte über die großen Zeiten des TuS Hoisdorf, der in den 80ern zweimal in die zweite DFB-Pokal-Runde einzog. Davon ist an der Oetjendorfer Landstraße nicht mehr viel geblieben, und sogar die von Schäfer interviewten Zeitzeugen scheinen darüber glücklich zu sein. Auch das spricht aus diesem Buch: Das unbedingte Streben nach dem Maximum ist selbst im Leistungssport nicht immer der richtige Weg.

Stormarns neue Nummer eins ist seit nunmehr vielen Jahren der SV Eichede. Im Buch konzentriert sich Schäfer nach kurzem Abriss der jüngsten Erfolge auf die „schönste Fanfreundschaftsgeschichte Schleswig-Holsteins“, den 2014 entstandenen Kontakt zwischen SVE-Anhängern und Fans des Leamington FC. „Chicken, Sheeps, Leamington, wird mittlerweile auf der Insel skandiert, in Anlehnung an den selbstironischen Schlachtruf „Kühe, Schweine, Eichede“.

Ein Bundesland, in dem sich sogar Fans aus dem Mutterland des Fußballs bedienen, kann wirklich nicht langweilig sein. Das beweist das Buch auf hundertmal zwei Seiten.

Fußballheimat Schleswig-Holstein: 100 Orte der Erinnerung, Arete Verlag, 18 Euro