Wie Kiels Pokalheld seine Karriere in Stormarn startete

Der in Grande aufgewachsene Fußballer traf gegen Bayern München in der Nachspielzeit zum Ausgleich und dann auch im Elfmeterschießen

Grande. Millionen Zuschauer sahen am Mittwochabend zu, als Holstein Kiel im Schneegestöber die Pokalsensation gegen Bayern München glückte. Mit zunehmender Spieldauer rückte dabei ein Mann immer mehr in den Fokus: Hauke Wahl. Der Kieler Innenverteidiger ging als Kapitän voran, hielt hinten die Abwehr zusammen und traf in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich, wodurch es der Underdog erst in die Verlängerung und schließlich ins siegreiche Elfmeterschießen schaffte. Auch vom Punkt behielt Wahl gegen Welttorhüter Manuel Neuer die Nerven.

Der gebürtige Hamburger, der im schleswig-holsteinischen Grande (Kreis Stormarn) aufwuchs, gab sich nach dem großen Coup norddeutsch-bescheiden. Im Interview mit der ARD richtete er „ein großes Kompliment“ an seine Mannschaftskameraden. Zu seinem Tor, das in die Vereinsgeschichte der Kieler eingehen wird, meinte er: „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich den Ball nicht richtig getroffen habe. Ich habe mich schon geärgert, dann seh' ich, dass er doch im Tor ist.“

Der Stormarner hat einen steinigen Karriereweg hinter sich

Zurecht wurde der Blondschopf von allen Seiten mit Lob bedacht. In der ARD hob Weltmeister Bastian Schweinsteiger den 26-Jährigen noch vor der Verlängerung hervor, nicht nur wegen seines Treffers. Auch das Fachmagazin „kicker“ erklärte Wahl später zum Spieler des Spiels. Und Kiels Oberbürgermeister erteilte einen Ritterschlag: „Spieler wie Hauke Wahl und Johannes van den Bergh haben dem Begriff Pokalfight eine neue Bedeutung gegeben“, sagte Ulf Kämpfer. Er kündigte an, „zu Ehren der Pokalhelden“ das Rathaus mit Holstein-Kiel-Fahnen zu flaggen.

Was viele der Claqueure nicht wissen: Wahls Werdegang ist ein besonderer. Der Stormarner musste auf seinem Weg in den Profibereich einige harte Rückschläge wegstecken – und Heimweh überwinden.

Mit 13 Jahren musste das Talent Heimweh überwinden

Das Kicken lernte er bei den Dorfclubs Witzhaver SV und TSV Trittau, wo Matthias Burmeister den damaligen Mittelfeldspieler trainierte. „Seine Spielübersicht und Ballbehandlung waren sehenswert. Er war bei uns wirklich unterfordert“, sagte Burmeister einmal der Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn. Mit 13 Jahren verließ Hauke Wahl sein Elternhaus, um in ein Schweriner Sportinternat einzuziehen. Über diese Zeit verriet Wahl unserer Redaktion: „Die ersten zwei Wochen fühlten sich an wie ein Ferienlager. Dann habe ich ein halbes Jahr lang wirklich viel geheult.“

Nach zweieinhalb lehrreichen Jahren in Schwerin wechselte Wahl zu Dynamo Dresden in die U17-Bundesliga. Das erhoffte Sprungbrett zur Profikarriere schleuderte ihn jedoch zurück. Er verlor seinen Stammplatz und vermisste die norddeutsche Mentalität, seine Eltern und seinen jüngeren Bruder Morten, der heute beim Fünftligisten SV Eichede spielt.

Sogar das Ende der Laufbahn war eine Option

Hauke überlegte damals sogar, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Auf der Suche nach einem neuen Verein in Schleswig-Holstein war Haukes Vater Jens-Peter Kort die entscheidende Hilfe. Fündig wurde er bei der KSV Holstein, wo man damals noch nicht ahnen konnte, dass Wahl einmal Matchwinner gegen den FC Bayern sein würde. „Ich habe einfach mal in Kiel angerufen“, erzählte Kort unserer Redaktion. Er musste hartnäckig bleiben, es blieb nicht bei einem Anruf. Es gibt viele Väter, die in ihrem Sohn ein Ausnahmetalent sehen. Nicht viele haben recht. Dass Kort richtig lag, durfte sein Sohn schließlich bei einem Probetraining beweisen.

In der Landeshauptstadt wurde der kopfball- und zweikampfstarke Wahl zum Innenverteidiger umgeschult und in das kühle Drittliga-Wasser geworfen. Durch seine konstanten Leistungen machte er höherklassig auf sich aufmerksam und spielte von 2015 bis 2018 für Paderborn, Heidenheim und Ingolstadt in der Zweiten Bundesliga. Nebenbei begann er ein BWL-Fernstudium. Auch das passt zu dem besonderen Typen mit dem besonderen Werdegang. „Man hat als Fußballer ein bisschen Freizeit, die kann man gut für den Kopf nutzen“, sagte er unserer Redaktion. „Wenn man immer nur Fußball spielt und abends zu Hause die Play Station einschaltet, wird man es nach der Karriere extrem schwer haben, noch mal das Lernen zu lernen.“

Das Bundesliga-Debüt platzte – und könnte dieses Jahr kommen

Doch auch diese Zeit verlief nicht ohne Rückschlag. In Ingolstadt stand er vor seinem Bundesliga-Debüt. Zum Auftakt gastierten die Bayern ausgerechnet beim HSV, Wahl orderte 30 Tickets für Freunde und Familie – und saß 90 Minuten auf der Bank. Er bekam auch in der Folge keine Einsätze und ließ sich in der Winterpause nach Heidenheim verleihen.

Im Sommer 2018 kehrte Hauke Wahl schließlich zu Holstein Kiel zurück und ist seither unumstrittener Stammspieler, hat kaum ein Spiel verpasst. Mit der Sensation gegen den FC Bayern ist der Stormarner an seinem vorläufigen Karriere-Höhepunkt angelangt. Doch Holstein Kiel und der Kapitän haben noch viel vor. Als aktueller Tabellendritter gehört die KSV zu den Kandidaten für den Bundesliga-Aufstieg. Der FC Bayern zittert schon.