TSV Reinbek sucht Interessenten für freie FSJ-Stelle

Reinbek. Den Schulabschluss in der Tasche, und dann? Ausbildung? Studium? Oder doch etwas anderes? Die TSV Reinbek hat zum 1. August 2021 eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport zu besetzen. Interessenten sollten die Schule beendet, höchstens 27 Jahre alt sein und gern im Kinder- und Jugendbereich arbeiten."Wir erwarten von den Bewerbern Eigenverantwortlichkeit bei der Bearbeitung von bestimmten Aufgaben. Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Organisationsfähigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle", so Sportorganisator Lasse Paulsen. Weitere Voraussetzung ist eine Übungsleiter-Lizenz, bei deren Erlangung der Verein allerdings behilflich ist, sollten Interessenten keine gültige Lizenz besitzen.

Ab dem 11. Februar werden alle Bewerbungen gesichtet

Bewerbungen (Anschreiben, persönlicher und sportlicher Lebenslauf, Nachweise über Erfahrungen in der Jugendarbeit, Kopie des letzten Schulzeugnisses) nimmt der Sportverein bis zum 10. Februar an (bevorzugt per E-Mail an gf@tsv-reinbek.de). Ab dem 11. Februar werden alle eingegangen Bewerbungen gesichtet. In den Aufgabenbereich eines FSJlers fallen bei der TSV Reinbek Büroorganisation und administrative Tätigkeiten, Mitarbeit in der Geschäftsstelle, Zuarbeit für den Ressortleiter Jugend, Betreuung und Kontakt zu Kita-Gruppen, Betreuung von Veranstaltungen (Kinder-Olympiade, Marktstand), Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Angebote für die Offenen Ganztagsschulen (OGS), Hospitation in Vereinsgruppen sowie ein individuelles Jahresprojekt mit Konzeption, Erstellung oder Durchführung und Bericht.