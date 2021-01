SV Preußen Reinfeld verpflichtet Abwehr-Talent

Reinfeld. Die Oberligafußballer des SV Preußen Reinfeld haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison: Justin Cloppatt wechselt im Sommer von der U19 des JFV Hanse Lübeck in die Karpfenstadt. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen so ambitionierten und ehrgeizigen Spieler für die Defensive gewinnen konnten, der absolut in unserer Anforderungsprofil passt. Er ist ein junger hungriger Spieler, den wir behutsam an die Liga-Mannschaft heranführen wollen, damit er bei uns den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung nehmen kann", sagt Reinfelds sportlicher Leiter Jan-Henrik Schmidt. Doe Vereinbarung mit dem 18-Jährigen gilt zunächst für eine Spielzeit. Der Name Cloppatt ist in Reinfeld nicht unbekannt: Justins Vater Marco Cloppatt war einmal für eine Saison lang Trainer der zweiten Mannschaft des SV Preußen.

Aus dem aktuellen Kader hat Luca Thiel den Verein verlassen. Er schließt sich für den Rest der Saison dem 1. FC Phönix Lübeck II an.