Stormarn: Die beliebte Sportlerwahl fällt aus

Bad Oldesloe. Zum ersten Mal in der mehr als 20-jährigen Historie der Wahl zu Stormarns Sportler des Jahres wird es in 2020 keine Abstimmung und damit auch keine Auszeichnung geben. Grund: Wegen der Corona-Pandemie sind fast alle Wettkämpfe ausgefallen, eine faire Wahl damit aus Sicht der Veranstalter, dem Kreissportverband Stormarn und der Sparkasse Holstein, nicht möglich.

Adelbert Fritz: Hoffen auf besseres Sportjahr 2021

„Für viele zählt die Wahl zu den Höhepunkten eines jeden Sportjahres, deshalb ist uns diese Entscheidung sehr schwer gefallen“, sagte Adelbert Fritz, Vorsitzender des Kreissportverbands. Er hoffe nun auf ein besseres Sportjahr 2021, so Fritz. „Wir freuen uns auf möglichst viele gute Leistungen unserer heimischen Sportler. Dann wird es auch wieder viele gute Kandidaten für die nächste Sportlerwahl geben“.

Sparkasse will regionalen Sport weiter unterstützen

Michael Ringelhann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Holstein, ergänzt: „Gerade in Zeiten, in denen vieles nicht so läuft wie geplant, können stabile und verlässliche Partner oftmals Gold wert sein! Daher unterstützen wir die Pläne des Kreissportverbands im Hinblick auf weitere Sportlerehrungen in Stormarn gern und stehen als langjähriger Partner des regionalen Sports dem KSV weiterhin tatkräftig zur Seite.“

Für das Frühjahr 2021 plant der Kreissportverband eine Aktion, bei der außergewöhnliche Aktivitäten der Sportvereine im Corona-Jahr vorgestellt und ausgezeichnet werden. Fritz: „Die Vorbereitungen dafür laufen

bereits, bald werden wir Details verraten.“