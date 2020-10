Ahrensburg. Das Heimspiel des SSC Hagen Ahrensburg in der Fußball-Verbandsliga gegen den TuS Hoisdorf ist nicht nur ein seit Jahren nicht mehr ausgetragenes Kreisderby, es ist auch ein Duell des Tabellenführers gegen den Aufsteiger, der jüngst seinen ersten Saisonsieg feierte. Das Zuschauerinteresse wäre wohl recht groß – doch am kommenden Sonntag darf kein Fan die Sportanlage an der Hagener Allee betreten. Die Ahrensburger haben sich vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Bestimmungen für ein Geisterspiel entschieden.

Der Club will lieber nichts riskieren

„Wir dürften nur 50 Zuschauer reinlassen und haben überlegt, nach welchen Kriterien wir die Tickets verteilen“, sagte Hagens Co-Trainer Carsten Holst. „Wir hätten viele Leute abweisen müssen. Dabei gibt es keinen Königsweg. Da sich gleichzeitig die aktuelle Situation verschärft, wollen wir nichts riskieren und eine klare Entscheidung treffen. Deshalb wird das Spiel leider ohne Zuschauer stattfinden.“

In einem Pflichtspiel standen sich die Clubs zuletzt im Mai 2010 gegenüber. Damals gewann Hagen das Kreisligaspiel mit 4:1.