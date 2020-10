Pölitz/Hamberge. Drei Stormarner Clubs aus der Fußball-Verbandsliga müssen an diesem Wochenende aussetzen. Das Kreisduell in der Süd-Staffel zwischen dem SSV Pölitz und der SG Elmenhorst/Tremsbüttel wurde wegen eines Corona-Falls bei den Pölitzern abgesagt. Fußball-Obmann Sven Reddig sagte dem Abendblatt: „Wir haben einen Fall im Kader der ersten Herren. Alle Spieler, die am vergangenen Wochenende beim Spiel in Kaltenkirchen dabei waren, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Weil ein Spieler auch für die zweite Mannschaft im Einsatz war, haben wir die Partie der Reserve ebenfalls abgesagt.“ Ob die Pölitzer zum Verbandsliga-Spiel am 25. Oktober beim SSV Güster wieder antreten können, ist noch offen.

Verlegung des Heimspiels reine Vorsichtsmaßnahme

In der Verbandsliga Süd-Ost wurde das Heimspiel des SV Hamberge gegen Eintracht Groß Grönau auf den 17. November (19.30 Uhr) verlegt. Dafür entschieden sich die Stormarner in Absprache mit Verband und Gegner. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Fußballobmann Matthias Beeck. Im erweiterten Umfeld der Mannschaft gebe es einen Corona-Fall. „Wir hätten spielen können, wollen aber einfach nichts riskieren. Das ist im Sinne aller und so sollte man in nächster Zeit grundsätzlich vorgehen.“ Die Partien der anderen Hamberger Mannschaften sind nicht betroffen.