Reinfeld. Zum Auftakt der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein warten gleich zwei dicke Brocken auf die Handballfrauen des SV Preußen Reinfeld: Am morgigen Sonnabend, 17. Oktober, gastiert mit der zweiten Mannschaft der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten der Meister der vergangenen Oberligaspielzeit in der Sporthalle an der Schützenstraße. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr. Ein aufgrund der aktuellen Corona-Lage erarbeitetes Hygiene- und Sicherheitskonzept der Stormarnerinnen erlaubt bis zu 30 Zuschauer.

Verjüngung der Mannschaft war schon lange geplant

Eine Woche später heißt der Gegner auswärts Altrahlstedter MTV, eine vermutlich ebenfalls schwer zu lösende Aufgabe für die Mannschaft von Coach Detfred Dörling, die vergangene Saison nur dank des Saisonabbruchs den Verbleib in der Oberliga geschafft hatte.

Was hat sich bei den Reinfelderinnen personell verändert? Wie stehen die Chancen auf den Klassenerhalt? Wie sieht der vom Hamburger Handball-Verband aufgrund der aktuellen Situation geänderte Spielmodus in der Oberliga aus? Das Abendblatt gibt vor dem Start der Reinfelderinnen in die deren dritte Oberligaspielzeit einen Überblick.

Der Kader: Nach dem Weggang zahlreicher erfahrener Spielerinnen (Jacqueline Heins, Anita Arntzen, Alina Krey, Christin Eissing, Pia Uhlenbrook, Vivien Oeder, Sarah-Sophie Schulz) waren Detfred Dörling und Co-Trainer Christian Neubauer gezwungen, die ohnehin schon lange angestrebte Verjüngung der Mannschaft konsequent zu vollziehen.

Neu im Team sind Eileen Kobus und Yonna Thissen. Als hochgewachsene und wurfstarke Rückraumspielerin soll die 21-Jährige Kobus – wie zuvor bei der HSG Tills Löwen – dem Aufbauspiel der Reinfelderinnen frische Impulse geben. Die drei Jahre jüngere Thissen kommt vom VfL Bad Schwartau. Die Linkshänderin ist als Verstärkung für den rechten Rückraum eingeplant. Marah Löchel, Julia Schwöbken, Laura Bohnsack, Bente Trepping, Taina Schermer, Fiona Schermer und Louisa Richelmann stoßen aus der neu etablierten A-Jugend des Vereins zu Reinfelds Damen. Den vielversprechenden Nachwuchs will Dörling behutsam an den Oberliga-Handball heranführen.

Vom Kader der vergangenen Saison geblieben sind Jil Enke, Nike Denker, Rika Tonding, Laura Beth, Lina Tonding, Laura Hirt, Kerstin Albrecht, Sabrina Wiencke, Vanessa Kreutzfeld sowie die beiden Torfrauen Annika Rahf und Katharina Buschmann.

Die Verjüngung der Mannschaft hat Vor- und Nachteile. Die jungen Spielerinnen haben großes Potenzial, sind motiviert und erfolgshungrig. Die Kehrseite der Medaille: Ihnen mangelt es noch an Erfahrung. Deshalb ist es schwer abzuschätzen, wohin die Reise sportlich geht.

Das Betreuerteam: Dörling gilt als Urgestein der Reinfelder Handball-Szene. Vor knapp zwanzig Jahren baute er die HSG Reinfeld/Hamberge auf, ehe er nach deren Auflösung vor fünf Jahren mit dem kompletten Team zum SV Preußen Reinfeld wechselte. Co-Trainer Christian Neubauer steht in Reinfeld vor seiner dritten Spielzeit. Betreuer Arno Möller wie Dörling ebenfalls schon lange dabei komplettiert das erfahrene Trio.



Der Spielmodus: Der Hamburger Handball-Verband hat den Fall einer nötigen Quarantäne einer gesamten Mannschaft einkalkuliert und die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein in zwei Staffeln aufgeteilt. So bleibt mehr Zeit für eventuell notwendige Nachholspiele. Nach einer einfachen Hinrunde, in der alle Teams einmal gegeneinander antreten, spielen die jeweils vier besten Mannschaften der beiden Staffeln anschließend in einer gemeinsamen Aufstiegsrunde (mit Hin- und Rückspiel) um den Meistertitel.

Jene Teams, die am Ende der Hinrunde Rang fünf oder schlechter belegen, werden in einer Abstiegsrunde zusammengeführt und spielen dort – ebenfalls mit Hin- und Rückspiel – um den Klassenerhalt.

Das Saisonziel: Als die abgelaufene Saison aufgrund der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen wurde, belegten die Stormarnerinnen einen Abstiegsplatz. Dörling blickt nach vorn, will sich aber auf keine Platzierung festlegen. „Das Thema Klassenerhalt wollen wir so schnell wie möglich abhaken, dann sehen wir weiter“, sagt Reinfelds Coach. „Dabei wollen wir die jungen Spielerinnen weiter entwickeln und sie auf Oberliganiveau bringen.“

Das Kreisderby: Nach dem Oberliga-Aufstieg der Handballdamen des Ahrensburger TSV war die Vorfreude bei den Anhängern beider Vereine auf das erste Punktspiel zwischen den Stormarner Clubs groß. Die Auslosung der Staffeleinteilung machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der SV Preußen muss sich zunächst in der Staffel A durchsetzen, der ATSV sich in der Staffel B behaupten. Ein direktes Aufeinandertreffen wäre somit erst in der Rückrunde möglich – wenn es entweder um den Klassenerhalt oder eventuell sogar höhere Ziele geht.

Die Ahrensburgerinn starten übrigens erst eine Woche später am Sonntag, 25. Oktober, mit einer Auswärtspartie beim Preetzer TSV in ihr Abenteuer Oberliga.