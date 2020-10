Ahrensburg. Als im Sommerurlaub das Handy klingelte und auf dem Display eine unbekannte Nummer leuchtete, wollte Niels Steller erst nicht rangehen. Dann nahm er das Gespräch doch entgegen und was er da hörte, war eine Einladung zur Deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Seine erste. Mit Mitte 40.

Ein bisschen verrückt müsse man schon sein

Knapp vier Jahrzehnte früher: Der sechsjährige Niels tritt dem THC Ahrensburg bei. Bei der ersten Gelegenheit meldet er sich als Torwart, geübt hat er das schon manchmal im heimischen Garten. Mit acht Jahren probiert er es eine Saison lang als Feldspieler und lernt, wie es sich anfühlt, ein Tor zu erzielen. Als er sich für eine Position entscheiden soll, ist die Sache trotzdem klar: Niels will Torwart sein.

Was das bedeutet, beschreibt Steller heute so: „Die Ausrüstung stinkt und man lässt sich abschießen, sodass man blaue Flecken kriegt.“ Ein bisschen verrückt müsse man schon sein. Beim Übergang in das Erwachsenenalter lebt Steller diese Verrücktheit zunächst bei der zweiten und schon bald bei der ersten Herrenmannschaft aus und feiert Erfolge wie den Aufstieg von der Verbands- in die Hallen-Oberliga. Auch bei einem Regionalliga-Aufstiegsspiel steht er zwischen den Pfosten. Es kommen Anfragen von ambitionierten Clubs wie Klipper und Marienthal, doch Steller entscheidet sich immer wieder gegen die Zweite Bundesliga und für seinen Club.

WM findet kommendes Jahr in Kapstadt statt

2007 sind die Ahrensburger in der Kreissporthalle Testspielgegner für die Nationalmannschaft Trinidad und Tobagos, die sich auf die WM in Deutschland vorbereitet. Die Tribüne ist voll, es werden die Nationalhymnen abgespielt und Wimpel getauscht, die Stormarner ringen dem Hockey-Exoten ein 6:6-Unentschieden ab. Ein bisschen Länderspiel-Erfahrung hat Steller also doch schon vorzuweisen. Wäre die Pandemie nicht dazwischengekommen, dürfte sich der 45-Jährige nun sogar schon WM-Teilnehmer nennen. Das Turnier in Kapstadt (Südafrika), an dem er mit der Deutschen Ü45 in diesem September teilnehmen sollte, wurde um ein Jahr verschoben. So beschränkt sich sein Kontakt mit dem Team um den Olympiasieger von 1992, Oliver Kurtz, bisher auf einige Einheiten wie den Lehrgang im vergangenen Januar in Mannheim und die erste Zusammenkunft nach dem Lockdown in Hannover.

Ein für das kommende Wochenende geplantes Trainingslager muss wiederum ausfallen. Doch das große Ziel bleibt anvisiert. „Die Mannschaft hat großes Potenzial, Weltmeister zu werden. Es wäre toll, mit der Medaille zurückzukommen“, sagt Steller. Nach der Absage sei er kurz in ein Motivationsloch gefallen, nun versucht er, die zusätzliche Wartezeit zu nutzen, um sich im Kampf um die Rückennummer eins fitzumachen. Dafür ließ er sich einen individuellen Trainingsplan erstellen und schuftet zweimal pro Woche zusätzlich zum Training mit den Ahrensburger Schlossgeistern, der Freizeitmannschaft des Vereins.

Auch Stellers Ehefrau interessiert sich für Hockey

Man muss nicht lange suchen, um den Ursprung für Stellers Hockey-Begeisterung zu finden. Sein Vater spielte in der Berliner Stadtauswahl und später in Ahrensburg, andere Teile der Familie sind bis heute in Berlin aktiv. Und es sieht ganz danach aus, als könnte Niels Steller mit seinem Nachwuchs die Tradition fortsetzen. Drei seiner vier Kinder spielen in Ahrensburg, zwei sind bereits Keeper, der Jüngste will ebenfalls zwischen die Pfosten, sobald er alt genug ist.

Und auch Stellers Ehefrau interessiert sich inzwischen für Hockey und unterstützt ihn in seiner Funktion als Jugendwart des THCA. „Die vergangenen Jahre und auch der Schritt zur Nationalmannschaft wären ohne Ele, die mit Hockey eigentlich nichts am Hut hatte, gar nicht denkbar gewesen“, sagt Steller. „Erst als die Kinder mit Hockey begonnen haben, ist sie langsam so reingewachsen, dass sie inzwischen der eigentliche Jugendwart ist. Wie viele Gespräche wir abends über Hockey führen, geht auf keine Kuhhaut.“

Steller arbeitet als Software-Entwickler

Hockey-Vorstand Dennis Liebold sagt über Steller: „Er baut die Trainer mit seinem Wissen auf, formuliert ganz klar seine Vorstellungen und versucht, die ganze Jugendabteilung zu rocken. Er ist ein gerader, positiver Mensch, der sehr sachlich einzelne Strukturen und Erlebnisse erst mal verarbeitet und drüber nachdenkt. Streiten tut man sich deshalb mit ihm nicht.“

Steller, der als Software-Entwickler arbeitet und mit seiner Familie in Timmerhorn lebt, bekleidet damit eines der wichtigsten Ämter in der Hockey-Abteilung. Was passiert, wenn es an Nachwuchs mangelt, war in den vergangenen zehn Jahren bei der Ahrensburger Ligamannschaft zu beobachten. „Ich habe mir vorgenommen, die Anzahl der Jugendlichen zu verdoppeln“, sagt Steller. Die Tendenz sei bereits deutlich steigend. „Viele kleine Aktionen bringen was“, sagt er.

Künftig sollen wieder deutlich mehr Eigengewächse im Herrenkader ankommen. Das ist eines der Ziele des Jugendwarts Niels Steller. Der Hockeytorwart, der nie für einen anderen Verein als den THCA spielte, hat aber auch noch eine Mission: die Weltmeisterschaft in Südafrika.