Oststeinbek/Ahrensburg. Die Pandemie bringt weiterhin den Fußball-Kalender durcheinander. Der Landesligaclub Oststeinbeker SV muss bereits zum zweiten Mal hintereinander aussetzen. Zwei Spieler der Mannschaft waren in der vergangenen Woche positiv getestet und die Partie gegen den SC Condor daraufhin abgesetzt worden. Nun müsse auch die für den morgigen Freitag geplante Partie gegen den FC Türkiye ausfallen, sagte Oststeinbeks Teammanager Bryan Reinecke dem Abendblatt. „Die Testergebnisse von weiteren Spielern stehen noch aus, zudem befinden sich einige in Quarantäne“, so Reinecke. Wie viele Spieler genau betroffen sind, wollte der Verein nicht bekanntgeben.

Weiteres Vorgehen wird mit Gesundheitsamt abgeklärt

Das für den heutigen Freitag angesetzte Landesliga-Spiel des FC Voran Ohe gegen den SV Bergstedt wurde ebenfalls abgesagt. Grund dafür sind drei Corona-Fälle bei den Hamburgern. Das bestätigte der SV Bergstedt auf seiner Facebook-Seite.

Auch der SSC Hagen Ahrensburg ist nun betroffen. Der Test eines Spielers der zweiten Mannschaft (Kreisliga) fiel positiv aus, wie am Donnerstag bekannt wurde. Bereits zuvor waren ein Pokalspiel und die für den kommenden Sonntag angesetzte Kreisliga-Partie gegen den TSV Gudow vorsorglich abgesagt worden. Hagens Trainer Michal Ratajczak sagte: „Einer unserer Spieler hat uns am vergangenen Sonntag darüber informiert, dass er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Daraufhin haben wir sofort unsere nächsten Gegner informiert und unsere persönlichen Kontakte minimiert. Nun werden wir das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt besprechen.“