Ahrensburg. Angeführt von einer in der zweiten Halbzeit immer stärker aufspielenden Mirja Beckmann haben die Basketballdamen des Ahrensburger TSV zum Saisonauftakt in der 2. Regionalliga Nord gleich den ersten Sieg gefeiert. Der deutliche 84:35 (38:20)-Heimerfolg gegen Aufsteiger Kieler Förde Baskets, bei denen in der Schlussphase erkennbar die Kräfte nachließen, offenbarte aber auch einige Schwächen in der Spielanlage der „Twisters“.

Coach ärgert sich über unnötige Ballverluste

„Die Liste an Dingen und Abläufen, an denen wir in den kommenden Trainingseinheiten intensiv arbeiten werden, ist lang“, sagt Ahrensburgs Headcoach Sebastian Eickhoff. Ein offensichtliches Manko war die Abschlussschwäche. Mehr als einmal vergaben die Ahrensburgerinnen leichtfertig aus aussichtsreicher Position. Mit Distanzwürfen klappte es gegen Kiel auch nicht wie gewohnt. Von der Drei-Punkte-Linie trafen lediglich Beckmann, Marit Maaring und Jennifer Struve jeweils einmal in den Korb. Die hohe Anzahl an Fehlversuchen nimmt Eickhoff noch gelassen. Er sagt: „Eine bessere Abschlussquote ergibt sich automatisch mit dem Rhythmus, den die Mannschaft zu Beginn einer Spielzeit erst finden muss.“

Der Coach ärgert sich dagegen über die vielen unnötigen Ballverluste. „Gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner versuchen zu zaubern, ist durchaus erlaubt“, sagt Eickhoff. „Sobald ein Kunststück aber nicht mehr funktioniert, muss die Mannschaft zu den Basics zurückkehren.“

Eickhoff fordert mehr Kommunikation

Dass die Schlossstädterinnen gegen ein in der Regionalliga unerfahrenes Team nur schwer in Tritt kamen, unterstreicht der ausgeglichene Zwischenstand (14:14) nach dem ersten Viertel. In der Abwehr gingen die Ahrensburgerinnen dabei so ungeschickt zur Sache, dass sie bereits nach wenigen Minuten fünf Teamfouls zusammen hatten. Gemäß den Regeln ahndeten die Schiedsrichter bis zum Ende des ersten Spielabschnitts jedes weitere unsportliche Tackling mit zwei Freiwürfen für die Gäste. Die Kielerinnen ließen sich die Gelegenheit allerdings reihenweise entgehen.

Eickhoff fordert, dass die Mannschaft im weiteren Saisonverlauf auf dem Spielfeld mehr kommuniziert. Er sagt: „Durch eine richtige Ansprache findet jede Spielerin schneller in die richtige Position, der Druck auf den Ball wird hochgehalten.“

Glänzende Stimmung gefiel dem Trainer

Jennifer Struve kennt das Basketball-Geschäft genau. Die blonde Flügelspielerin der Ahrensburgerinnen lernte die Situation kennen, vor Saisonbeginn als Abstiegskandidat gehandelt zu werden. Ebenso vertraut ist sie mit der Euphorie, als Meisterschaftskandidat in eine neue Spielzeit zu starten. Struve erklärt die schwache Anfangsphase ihrer Mannschaft, die Coach Eickhoff am Ende der Saison auf einem der drei vorderen Tabellenplätze erwartet, folgendermaßen: „Wir hatten anfangs große Schwierigkeiten, uns auf eine völlig unbekannte Mannschaft einzustellen. Dass Kiel als Aufsteiger dann zu Beginn auch noch so mutig dagegenhielt, hat uns doch überrascht. Für die Moral und den Teamspirit war es aber enorm wichtig, mit einem Sieg in die neue Spielzeit zu starten.“

Von der glänzenden Stimmung auf dem Spielfeld war Eickhoff angetan. „Phasen, in denen es nicht gut lief, haben den guten Teamgeist nicht weiter beeindruckt. Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, sagt der Trainer. „Zum Saisonauftakt wollten wir auch neue Sachen ausprobieren und Bewährtes weiter festigen. Einige in der vergangenen Saison einstudierte Spielzüge haben schon hervorragend geklappt.“

Gegen die Gäste aus Kiel war Top-Akteurin Beckmann – die 22-Jährige tritt mit einem Doppelspielrecht auch für die BG ‘89 Rotenburg/Scheeßel in der 2. Bundesliga Nord an – mit 25 Punkten treffsicherste Schützin, vor Fabienne Fayaz (17) und Geburtstagskind Caroline Schwarz (16).

Nächster Gegner ist der BG Harburg-Hittfel

Ein erfolgreiches Debüt in der 2. Re-gionalliga feierte Neuzugang Stina Weber. Die Regionalliga-erfahrene Femke Bohling, die vergangene Spielzeit als junge Mutter lediglich am Training der „Twisters“ teilnahm, trat erstmals für die Schlossstädterinnen in der fünft-höchsten Spielklasse an.

Kommenden Sonnabend, 10. Oktober (16 Uhr, Am Pavillon), bekommen es die Ahrensburgerinnen auswärts mit der BG Harburg-Hittfeld zu tun. Gern würde Eickhoff das Kunststück der vergange-nen Spielzeit wiederholen, als sein Team beide Begegnungen gegen die Hittfelderinnen für sich entscheiden konnte.

Die Punkte für den Ahrensburger TSV erzielten: Mirja Beckmann (25), Fabienne Fayaz (17), Caroline Schwarz (16), Marit Maaring (9), Laura Karacic (6), Femke Bohling, Lena Mecking (je 4) und Jennifer Struve (3).