Ahrensburg. Haben sich die Tennisherren des THC Ahrensburg zu früh gefreut, als sie am 14. März nach ihrem 4:2-Sieg gegen den TSC Halstenbek den Aufstieg in die Nordliga feierten? Es sieht so aus: Der Sportausschuss des Tennisverbands Schleswig-Holstein (TVSH) hat jetzt in einer dreistündigen Telefonkonferenz entschieden, die Winterrunde schon mit dem Spiel-Wochenende 7./8. März abzuschließen und den letzten Spieltag nicht mehr zu werten.

Teamsprecher äußerte beim Verband sein Unverständnis über Entscheidung

„Das war nicht anders möglich, da den Vereinen das Spielen am 13./14. März freigestellt wurde“, sagt TVSH-Vizepräsident Björn Kroll. Das bedeutet: Wer an dem vorgezogenen Ende auf Platz eins steht, steigt auf. Die Vizemeister könnten selbst darüber entscheiden. Einzige Ausnahme sei die Schleswig-Holstein-Liga. Kroll: „Dort steigt nur der Gruppenerste auf, da wir dort an das Regelwerk der Regionalliga Nord-Ost und Nordliga gebunden sind und nicht frei entscheiden können.“

„Das ist eine große Enttäuschung“, so Ahrensburgs Teamsprecher Lars Borgstede, der mit seiner Mannschaft in der neuen Abschlusstabelle nur Zweiter ist und somit nicht aufsteigen darf. Er habe beim Verband bereits sein Unverständnis geäußert, sagt Borgstede. „Das ist ein Härtefall. Vielleicht ergibt sich doch noch eine Möglichkeit für uns.“