Ammersbek. Um die Jahrtausendwende traf Frank Schünke irgendwo in der Welt des Amateurfußballs das erste Mal auf Rainer Pomerenke. Danach war er als Trainer bei diversen Vereinen tätig, der Kontakt zwischen den beiden Männern aber riss nie ganz ab. Zwei Jahrzehnte später schließt sich der Kreis. Schünke wechselt zum 1. Juli 2020 zum Hoisbütteler SV – verpflichtet durch den Ligaobmann Pomerenke.

In Ammersbek soll damit die Rotation auf dem Trainerposten enden. 2019 hörte Alexander Windt auf – trotz des Aufstiegs in die Bezirksliga. Die Amtszeit des Nachfolgers Tobias Hansen wird in diesem Sommer vorbei sein – obwohl das Saisonziel Klassenerhalt kaum in Gefahr ist. Das nötige Selbstvertrauen für diese Aufgabe bringt Schünke schon mal mit: „Ich habe meine Linie, die ich auch durchziehe. Ich bin der Meinung, dass meine Arbeit zum Erfolg führt“, sagt der 60-Jährige. „Ich spreche nach Spielen und im Training viel. Mir liegt besonders die Arbeit mit jungen Spielern.“

Selbstsichere Worte, untermauert durch einen besonderen Werdegang. Als Spieler war er hauptsächlich für den SV St. Georg, zwischenzeitlich auch für Altona 93 aktiv. Bei St. Georg begann auch seine Trainerkarriere, die ihn unter anderem über den TuS Hamburg und den TSV Glinde zu seinem Herzensverein führten: den Hamburger SV. „Das war Zufall“, erzählt Schünke. „Als mein Sohn in der E-Jugend des HSV spielte, wurde ich gefragt, ob ich eine andere Jugendmannschaft trainieren könne.“

Das war vor etwa fünf Jahren. Der Sohnemann steht inzwischen bei den C-Junioren des HSV zwischen den Pfosten. Schünke Senior trainierte zunächst ein Juniorenteam und die Damen-U23. Seit zwei Jahren ist er für die zweite A-Junioren-Mannschaft verantwortlich, feierte einen Meistertitel und steht auch aktuell an der Tabellenspitze. Weil das Team als zweite Mannschaft aber nicht aufsteigen kann, fehlt ihm an dieser Stelle die sportliche Perspektive. Deshalb wird Schünke dieses Amt abgeben.

Die Jobs im Volksparkstadion und bei der Fußballschule will er fortführen: tagsüber HSV, abends dann zum Training oder für die Heimspiele am Freitag nach Hoisbüttel. Mittlerweile ist er zusätzlich in der HSV-Fußballschule und im Volkspark als Stadionführer sowie beim HSV-Museum beschäftigt. Und auch Fan ist Schünke immer geblieben, sitzt bei Heimspielen im Block der Mitarbeiter oder begleitet seinen Sohn auf die Stehplätze der Nordtribüne.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsstück im HSV-Museum sagt Frank Schünke: „Die Pokale sind schon etwas Besonderes. Ich bin zielgerichtet ausgelegt, freue mich über Erfolge.“ Die gab es beim HSV zwar schon lange nicht mehr, dafür ist die Antwort eine geschickte Überleitung auf Schünkes Aufgabe in Hoisbüttel. Denn bei seiner Vorstellung als neuer Coach rief er gleich das sehr ambitionierte Ziel aus, „in zwei bis drei Jahren den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen“.

Dafür will er die Offensive stärken. In der durch das Coronavirus unterbrochenen Saison überzeugten die Stormarner defensiv, erzielten im Schnitt aber die wenigsten Treffer aller Nord-Bezirksligisten. „Mir ist der Angriffsfußball wichtiger. Im Moment fehlt es der Mannschaft vorn noch an Spielern mit Power“, sagt Schünke. Aus dem aktuellen Kader liegen dem Club schon 19 Zusagen für die nächste Saison vor, Schünke wird zudem einige Neuverpflichtungen einleiten, allein drei bis vier Spieler für den Offensivbereich. „Dann können wir anders auftreten. Da ist einiges möglich“, sagt er.

Die Vorbereitung auf seine neue Aufgabe wird durch die Coronavirus-Pause aufgehalten. „Ich würde zum Beispiel gern ein Wochenende im Trainingslager buchen, da habe ich mehrere Adressen. Aber im Moment können wir nichts planen, das ist sehr ungünstig“, sagt Schünke. Das Ziel Landesliga bleibt.

Damit widerspricht der künftige Trainer übrigens dem eigenen Ligaobmann. „Zum jetzigen Zeitpunkt kommt das Thema Landesliga viel zu früh“, sagt Rainer Pomerenke. „Unser Konzept sieht vor, sich erst mal in der Bezirksliga zu etablieren und irgendwann zu schauen, dass man im oberen Tabellendrittel landet. Externe Spieler von Landesliga-Format können wir kaum verpflichten, weil wir kein Geld zahlen. Deshalb müssen wir auch erst mal zusehen, dass die Integration junger Spieler klappt.“

Die unterschiedlichen Ansichten über sportliche Ambitionen seien für ihn allerdings kein Problem, versichert Pomerenke. „Wenn Frank dieses Ziel mit seiner Mannschaft hat, ist das für mich in Ordnung, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Auch, wenn ich es erst mal anders sehe.“