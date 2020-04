Steinburg. Der Kader des SV Eichede für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga nimmt langsam konkrete Formen an: Nach den Vertragsverlängerungen von Tom Wittig und Marvin Zimmermann haben die Steinburger jetzt schon 16 Spieler fix. Ziel sei ein 23 Mann starker Kader, sagt der Vereinsvorsitzende Olaf Gehrken. „Mit einigen weiteren Spielern aus der aktuellen Mannschaft stehen wir kurz vor dem Abschluss. Außerdem gibt es vielversprechende Gespräche mit möglichen Neuzugängen.“

21-Jähriger soll Lücke schließen, die Christian Peters hinterlässt

Vor Wittig und Zimmermann hatten bereits Michel Thomä, Peer-Maurice Ehlers, Lars Newrzella, Gerrit Schubring, Sascha Steinfeldt, Evgenij Bieche, Jonathan Stöver, Bennet Zaske und Tim Kathmann verlängert. Marcel Gevert, Henrik Ostermann und Niko Hasselbusch haben ohnehin über das Saisonende hinaus laufende Verträge. Außerdem stehen mit Tino Arp (Rapid Lübeck) und Lasse Lahrtz (Sereetzer SV) bereits zwei Zugänge fest. Insbesondere in Tino Arp setzen die Stormarner große Hoffnungen. Gehrken: „Wir haben keinerlei Bedenken, dass er den Ansprüchen der Oberliga – und bei entsprechender Entwicklung auch darüber hinausgehenden – gerecht wird.“

Der 21-Jährige könnte die Lücke schließen, die Christian Peters hinterlässt. Mit ihrem aktuell erfolgreichsten Torjäger (acht Treffer in elf Spielen) konnten sich die Eicheder trotz mehrwöchiger Verhandlungen nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen. Peters wechselt nun zum SV Curslack-Neuengamme in die Oberliga Hamburg, wo mit Marco Schubring, Arnold Lechler und Hamed Mokhlis schon drei ehemalige Eicheder spielen.

Die Mannschaft sei wie eine zweite Familie

Offensivspieler Wittig hat sich dagegen gleich für zwei Jahre an Eichede gebunden. Der 22-Jährige absolviert derzeit seine sechste Spielzeit bei den Rot-Weißen. Der im oberen Jugendbereich des SVE ausgebildete gebürtige Oldesloer hat bei den Herren bereits mehr als 100 Pflichtspiele für die Steinburger absolviert und dabei 25 Tore erzielt. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann studiert er jetzt BWL und ist als Werkstudent im Marketingbereich beim Hamburger Versandhändler Otto tätig. Wittig hat seinen Tagesablauf so straff strukturiert, dass er die anspruchsvolle Ausbildung und leistungsbezogenen Fußball gut verbinden kann. „Ich fühle mich in Eichede sehr wohl, habe hier meine größten Entwicklungsschritte gemacht“, sagt Wittig, der vor allem den großen Zusammenhalt im Verein und in der Mannschaft schätzt.

„Wenn man zum Training oder zum Spiel kommt, fühlt es sich so an, als würde man zu seiner zweiten Familie kommen“, so der schnelle Außenbahnspieler. „Ich bin der Meinung, dass wir mit unserer jungen Mannschaft noch viel erreichen können und möchte meinen Teil dazu beitragen.“

Auch die Torwart-Position ist hochkarätig besetzt

Von Vereinsseite aus stand die Vertragsverlängerung nie in Zweifel: „Es ist bemerkenswert, welche Entwicklung Tom in den vergangenen Jahren menschlich, sportlich und beruflich vollzogen hat“, sagt der sportliche Leiter Malte Buchholz. „Trotz seines jungen Alsters gehört er bereits zu den Persönlichkeiten im Team, die Verantwortung übernehmen.“

Lob gibt es auch für Marvin Zimmermann. Er sei ein Klasse-Torwart mit viel Potenzial, so Buchholz. In einigen anderen Oberligateams wäre der 1,88 Meter große Großhansdorfer wahrscheinlich die Nummer eins. In Eichede hat er jedoch Marcel Gevert vor sich und in Michel Thomä noch einen weiteren starken Konkurrenten. „Mit den Dreien sind wir zwischen den Pfosten glänzend aufgestellt“, so Buchholz.

Zimmermann durchläuft Bewerbungsverfahren bei der Polizei

Zimmermann rückt aus Eichedes U23 auf, wo er sich mit starken Leistungen für die Beförderung in den Ligakader empfohlen hatte. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des Dorfclubs, wechselte dann als C-Juniorenspieler zum FC St. Pauli. Dort gelang ihm auch der Übergang in den Herrenbereich: Zimmermann spielte für die U23 des Kiezclubs elfmal in der Regionalliga Nord.

Nach einem USA-Aufenthalt entschied er sich im vergangenen Sommer zur Rückkehr nach Eichede. „Der Verein bietet mir eine gute Möglichkeit für die sportliche und persönliche Weiterentwicklung auf hohem Niveau“, begründet der Schlussmann seinen Verbleib beim SVE. In Benjamin Loose verfüge der Verein über einen guten Torwarttrainer, der aus jedem noch einige Prozente mehr herausholen könne, sagt Zimmermann, der aktuell gerade ein Bewerbungsverfahren bei der Polizei durchläuft. Er sagt: „Ich hoffe, dass ich bald mit der Ausbildung starten kann.“

Wann es für ihn in der ersten Mannschaft losgeht, hängt im Wesentlichen davon ab, ob im Amateurbereich wegen der Coronakrise in absehbarer Zeit wieder der Ball rollt. Eichedes Vereinsvorsitzender plädiert dafür, in jedem Fall zu versuchen, die unterbrochene Saison noch zu einem guten Ende zu bringen. Gehrken: „Selbst wenn das bedeuten würde, die noch ausstehenden Begegnungen erst im August oder September auszutragen.“