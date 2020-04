Bargteheide. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat in unsicheren Zeiten für Klarheit gesorgt und die Saison in allen Spielklassen für beendet erklärt. Darauf haben sich Vertreter des DTTB und seiner 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz verständigt. Die Tabellen vom Stand Mitte März, dem Zeitpunkt der coronabedingten Unterbrechung, werden als Abschlusstabellen gewertet. Teams auf Relegationsplätzen – das gilt für die Tabellenachten – verbleiben in der jeweiligen Spielklasse, oder steigen im Falle von einigen zweitplatzierten Mannschaften in die nächsthöhere Liga auf. „Damit haben jetzt alle Vereine Planungssicherheit“, sagt Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des DTTB.

Nachricht vom Aufstieg erreichte Bargteheider per E-Mail

Für Ole Markscheffel, Leon Abich, Constantin Velling, Florian Keck, Christian Velling und Chris Albrecht vom TSV Bargteheide bedeutet der Abbruch: Sie sind mit einem Punkt Rückstand auf den TTS Borsum Regionalliga-Vizemeister, dürfen aber in die 3. Bundesliga Nord nachrücken, weil dort wegen des Rückzugs von Hannover 96 und des TTC Ruhrstadt Herne Plätze frei wurden. Dort treffen sie auch auf den SV Siek, der sich nach desolater Hinrunde mit vier Siegen aus den ersten sechs Rückrundenpartien auf den siebten Rang vorgearbeitet und damit sicher den Klassenerhalt geschafft hat.

Die Nachricht vom Aufstieg erreichte die Bargteheider per E-Mail. „Das ist großartig“, sagte Keck. „Wir haben das gleich zusammen mit unseren treuesten Fans gefeiert – natürlich per Skype-Konferenz. Unter normalen Umständen wäre die Feier wilder geworden.“

Die neue Saison wird eine Herkulesaufgabe

Der Aufstieg war das große Ziel der Mannschaft, nachdem sie im vergangenen Sommer den mehrfachen Hamburger Meister Leon Abich nach Bargteheide gelotst hatten. Was sie genau in der neuen Spielklasse erwartet, wissen die Bargteheider noch nicht. Sie kennen bislang nur zwei Gegner: Ihren Regionalliga-Titelrivalen Borsum und den TSV Schwarzenbek. Keck: „Beide Mannschaften sind für uns nicht unschlagbar – auch wenn wir zuletzt gegen Borsum zweimal deutlich verloren haben. Trotzdem wird die Saison eine Herkulesaufgabe.“

Möglicherweise werden die Bargteheider jedoch einer der Profiteure der Coronakrise. Bislang haben sich fast alle Drittligateams zumindest auf den Spitzenpositionen dank teilweise üppiger Sponsorengelder starke Gastspieler aus dem Ausland geleistet. Inwieweit dies künftig angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Pandemie für viele Unternehmen hat, noch möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Jeder Spieler muss pro Woche 30 Kilometer laufen

Auf den Kader der Bargteheider hat das keinen Einfluss. Keck: „Wir sind mit Sicherheit die Mannschaft mit dem geringsten Saisonbudget, die es jemals in der 3. Bundesliga gegeben hat. Deshalb werden wir uns so intensiv wie nie auf eine Saison vorbereiten.“

Wann die Bargteheider damit beginnen können, vermag allerdings keiner einzuschätzen. Keck hat sich in seiner Verzweiflung schon eine Tischtennisplatte angeschafft und sie in seiner Studentenbude aufgestellt, um zumindest hin und wieder ein paar Bälle zu schlagen. „Das ist aber nur just for fun und kein gleichwertiger Ersatz fürs Hallentraining“, sagt er.

Um zumindest körperlich fit zu sein, wenn es damit wieder losgeht, haben sich die Bargteheider eine Laufapp aufs Handy geladen. Keck: „Jeder muss pro Woche 30 Kilometer absolvieren und die Strecke über die App tracken. Wer es nicht schafft, lädt die anderen Mitglieder der Gruppe zu einer Runde Kaltgetränke ein.“ Nach zweieinhalb Wochen hat sich aber noch keiner diese Blöße gegeben.

Drittliga-Schlusslicht TSV Schwarzenbek darf Klasse halten

Zwei Spieler, die am Aufstieg beteiligt waren, werden kommende Saison in der Mannschaft nur noch eine Nebenrolle spielen. Kapitän Christian Velling und Chris Albrecht ziehen sich in die in der Oberliga spielende zweite Mannschaft zurück, weil in der 3. Bundesliga nur mit Vierer- statt mit Sechser-Teams gespielt wird. Keck: „Das ist natürlich schade, aber wir wussten, dass das auf uns zukommen wird.“

Neben Bargteheide und den beiden regulären Aufsteigern TTS Borsum und SV Union Velbert II (Meister der Regionalligen Nord und West) ist auch die Sportvereinigung Harleshausen 1945 Kassel (Vizemeister der Regionalliga West) neu in der 3. Bundesliga. Zudem darf auch Drittliga-Schlusslicht TSV Schwarzenbek in der Klasse bleiben. Komplettiert wird die Staffel durch die Teams, die in der abgebrochenen Saison hinter Zweitligaaufsteiger Hertha BSC die Plätze zwei bis sieben belegt haben: TTC Champions Düsseldorf, TTC Fulda-Maberzell II, SV Union Velbert, TTC Lampertheim, SC Buschhausen und SV Siek. Damit umfasst die künftige 3. Bundesliga Nord erstmals elf Teams.