Oststeinbek. Der Schock saß tief. Gleich in der ersten Partie der Saison humpelte Bryan Reinecke verletzt vom Feld. „Die Schmerzen waren unglaublich. Ich habe sofort gespürt, dass es etwas Ernstes ist“, erinnert sich der heute 26-Jährige an den 30. Juli 2017 in Escheburg, als seine Fußballkarriere eine tragische Wendung nahm. Im Krankenhaus erfuhr der damalige Kreisligaspieler vom Oststeinbeker SV die niederschmetternde Diagnose: Riss des Syndesmosebandes. „Das kannte ich nur aus dem Fernsehen“, betont er. Dortmund-Star Marco Reus kostete diese Verletzung 2014 die Fußball-WM in Brasilien.

Böse Verletzung führt zum Karriereende

Was nun? „Ich habe mir gesagt: Nie wieder Fußball!“, erinnert sich Reinecke. Schließlich hing für den Gebietsverkaufsleiter einer Brauerei auch die berufliche Karriere an seiner Gesundheit. „Doch wie das meistens so ist: Später habe ich dann richtig viel dafür getan, wieder zu spielen“, fährt der 1,92-Meter-Hüne fort. Am letzten Spieltag, als der OSV längst Kreisliga-Meister war, gab er sein Comeback. Doch es sollte nur ein Aufflackern sein. Wieder und wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Schließlich gab Reinecke das Kicken ganz auf. Doch der Fußball – und seine Mannschaft, die mittlerweile bis in die Landesliga marschiert war – ließen ihn nicht los. Seit Jahresbeginn kümmert sich Reinecke nun als Teammanager um die sportliche Zukunft des OSV.

Und die sieht – von den Unwägbarkeiten der Coronazeit abgesehen – positiv aus, davon ist der junge Manager überzeugt. „Wir haben schon 16 Zusagen, sind für Anfang April sehr weit“, hebt er hervor, „wir streben in der kommenden Saison Platz sechs bis acht an.“

Leonel Monteiro kehrt zum OSV zurück

Dabei ist das Team mitten im Umbruch, nachdem der fußballerisch hoch veranlagte Kader zwar auf gutem Weg zum Klassenerhalt ist, aber dabei nur selten überzeugte. Den Grund zeigt eine Statistik: In 22 Partien schickte Coach Simon Gottschling 22 verschiedene Startformationen aufs Feld, setzte 33 unterschiedliche Spieler ein. Konstanz sieht anders aus. Mit der Trainingsbeteiligung einiger Leistungsträger haperte es. „Das macht keinen Spaß“, beschloss Gottschling.

Künftig wollen die Oststeinbeker nun vor allem auf junge Spieler aus der Umgebung setzen, selbst wenn diese aus unteren Ligen kommen wie die Neuzugänge Deniz Dogan (19 Jahre) und Kevin Ketelhohn (22, beide Willinghusener SC/Kreisklasse) oder Gideon Forson (22, Condor II/Kreisliga). „Natürlich wäre es mit Spielern höherer Qualität leichter, sich zu behaupten“, gibt Gottschling zu, „aber dieser Weg bringt auf lange Sicht mehr, und er macht viel mehr Freude.“ Den Kern des neues Teams sollen erfahrene Kräfte wie Kapitän und Trainersohn Dave Fehlandt, Verteidiger Revin Köksal oder Linksaußen Nicklas Frers bilden, die allesamt schon zugesagt haben. Alle drei haben schon zu Kreisliga-Zeiten mit Manager Reinecke zusammen gekickt. Sie sind gut befreundet. Hinzu kommt Königstransfer Leonel Monteiro. Der 28-jährige Mittelfeldspieler war schon von 2012 bis 2014 zur damaligen Oberliga-Zeit am Meessen aktiv. Nun kehrt er zum OSV zurück, nachdem er zuletzt beim Meiendorfer SV in der Oberliga nur noch zu sporadischen Einsätzen gekommen war.

Ein Torjäger fehlt dem OSV noch

Doch vorne fehlt noch ein „Knipser“, sonst droht der Kampf gegen den Abstieg. Denn von der einst üppig besetzten Offensive bleibt wohl nicht viel übrig. Ob die drei stark im Futsal engagierten Sbou-Brüder in Oststeinbek verlängern, ist fraglich. Ebenso sieht es beim beruflich eingespannten Samet Yazici aus. Erdinc Örün wechselte zur HT 16, Adrian Voigt folgt ihm. Maximilian Kochsiek und Agit Aydin sind lange weg. „Wir brauchen noch einige Spieler von einer gewissen Qualität und mit einem guten Charakter“, fordert Gottschling, „aber keine, die Oberliga-Ansprüche haben und dann Kreisliga abliefern.“