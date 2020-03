Ahrensburg. Am Donnerstagmorgen verkündete der Ahrensburger TSV 21 Zusagen seiner aktuellen Fußballmannschaft für die kommende Saison und auch der Chefcoach Matthias Nagel bleibt dem Bezirksligisten erhalten. Und doch überwiegt wegen der Corona-Krise die Unsicherheit. Ist der angesichts der deutlichen Tabellenführung schon sicher geglaubte Landesliga-Aufstieg in Gefahr? Bis zum 30. April ruht der Spielbetrieb im Hamburger Fußball-Verband, eine Verlängerung der Pause wird wahrscheinlicher.

Sommer-Transfers und Folgesaison verschieben

Einige Trainer aus dem Amateurbereich fordern deshalb vehement eine Annullierung der an- und abgebrochenen Saison. Man solle die Serie als nie gespielt ansehen, dies sei die einfachste und am schnellsten umsetzbare Lösung. Jeder Club habe ab sofort Planungssicherheit. Für den Ahrensburger TSV wäre das sportlich gesehen der Super-GAU, die 17 Siege aus 21 Spielen null und nichtig. Nagel geht nun mit seinem radikalen Gegenvorschlag an die Öffentlichkeit: Die Saison müsse sportlich zu Ende gebracht werden – wann auch immer. „Das ist die einzig faire Lösung“, sagt er. Eine Annullierung dagegen bevorteile jene Clubs, die schlecht gearbeitet hätten und benachteilige erfolgreiche Teams – wie eben den ATSV.

Um eine sportliche Lösung zu finden, solle notfalls auch das Sommer-Transferfenster und die Folgesaison verschoben werden, fordert Nagel. „Die Corona-Krise ist nun mal eine besondere Situation, die besondere Maßnahmen erfordert. Jeder Fußballer sollte doch den Wunsch haben, eine Saison zu Ende zu spielen.“ Dass Nagels Variante wohl die fairste wäre, darüber sind sich viele einig.

Auch Teil-Wertung nach aktuellem Stand sei möglich

Doch ist sie überhaupt realistisch und wie schwerwiegend wären die Folgen? Die Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn hat bei anderen Stormarner Vereinen nachgefragt. Rainer Pomerenke, Ligaobmann des Hoisbütteler SV, befürwortet eher eine Annullierung, sagt aber auch: „Das wäre für Teams wie Ahrensburg natürlich sehr hart. An Matthias Nagels Stelle würde ich wahrscheinlich ähnlich argumentieren.“ Sören Deutsch, Trainer von Ahrensburgs Ligakonkurrent TSV Glinde, sagt zum Vorschlag Nagels: „Ich respektiere seine Meinung, aber eine deutliche Saisonverlängerung halte ich für absolut ausgeschlossen. Das würde sehr viele Baustellen aufmachen. Länger als Mitte Juni kann es nicht gehen.“ Deutschs Vorschlag ist ein anderer: „Wenn es zeitlich noch machbar ist, könnte ich mir Play-offs vorstellen.“ Bei diesem Modell würden die besten und schlechtesten platzierten Teams in wenigen Duellen Auf- und Abstieg ausspielen.

Sollte dies zeitlich nicht mehr umsetzbar sein, plädiert Deutsch für eine Teil-Wertung nach aktuellem Stand. „Die Tabellenführer, also auch Ahrensburg, sollten mit dem Aufstieg belohnt werden. Absteiger zu werten, wäre aber zu hart. Dann würde ich die neue Saison lieber mit etwas größeren Staffeln starten.“ Auch Marc Mandel vom VfL Tremsbüttel (Verbandsliga Süd) hat die verschiedenen Szenarien abgewogen.

DFB soll einheitlich für eine bundesweite Lösung sorgen

Eine wie von Nagel angedachte Saisonverlängerung könne er sich für den Profibereich vorstellen. „Im Amateurbereich auf Biegen und Brechen zu warten, halte ich aber nicht für sinnvoll. Das kann außerdem gar nicht funktionieren, weil viele Spieler ab dem 1. Juli ja schon Verträge bei ihren neuen Vereinen haben.“ Mandel befürwortet eine Wertung nach aktuellem Tabellenstand anhand des Punktequotienten. Auch Play-offs seien eine gute Lösung.

Das findet auch Olaf Gehrken, Vorsitzender des Oberligisten SV Eichede: „Ein verkürzter sportlicher Wettbewerb wäre sicherlich wünschenswert. Alles, was über Wettbewerb geregelt werden kann, sollte so geregelt werden.“ Annullierung, Saison-Verlängerung, Play-offs oder Wertung nach aktuellem Stand beziehungsweise der Hinrunde – das sind die vier am häufigsten genannten Szenarien, über die in der Amateurfußballszene hitzig diskutiert wird. Einen Wunsch teilen dabei fast alle: Es müsse deutschlandweit eine einheitliche, möglichst durch den DFB bestimmte, Lösung geben. Das fordern auch mehrere Regionalverbände wie der Hamburger Fußball-Verband.