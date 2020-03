Reinbek. Selbst in Zeiten der Corona-Krise hat Gunnar Weitscheit seinen Humor nicht verloren. „Als Nordlichter sind wir ohnehin nicht verwöhnt, was die allgemeinen Trainingsbedingungen betrifft“, sagt der Leichtathletiktrainer der LG Reinbek-Ohe. „Doch Spaß beiseite, die derzeitige Situation ist eine enorme Herausforderung an die Motivation eines jungen Sportlers wie Tim Rummelhagen.“ Weitschat meint, dass ein leistungsorientierter Leichtathlet entsprechend viel Zeit in seinen Sport investieren sollte. „Anders geht es nicht“, sagt er. „Ein Athlet muss für seinen Sport leben. Tim ist auch diesbezüglich ein Vorbild.“

Termine für Abiturprüfung und DM-Qualifikation unklar

Das 17 Jahre alte Ausnahmetalent der LG Reinbek-Ohe steht zurzeit gleich vor mehreren Herausforderungen. Eigentlich beginnt für Rummelhagen in Kürze die Vorbereitung für die Freiluftsaison – mit dem Höhepunkt Deutsche U20-Meisterschaft vom 24. bis 27. Juli in Ulm (Baden-Württemberg).

Für den Erhalt einer Startberechtigung müsste der junge Stormarner jedoch zunächst die Qualifikations-Norm über seine Spezialdisziplin 110 Meter Hürden und über 200 Meter erfüllen. „Wie soll Tim oder ein anderer Leichtathlet das schaffen? Seit vergangenem Wochenende sind landesweit alle Sportstätten bis auf Weiteres gesperrt, darüber hinaus eine große Anzahl an Wettkämpfen bereits abgesagt“, sagt Weitschat. „Da ist auch der Deutsche Leichtathletik-Verband gefordert, eine Lösung zu finden.“

Bis Ende des vergangenen Jahres bestritt Rummelhagen seine Wettkämpfe noch in der Altersklasse U18. Änderungen in der nächst höheren Altersstufe bereiten ihm wenig Probleme, auch wenn sich die Höhe der Hürden nun verändert hat. Sie beträgt jetzt 99 statt zuvor 91 Zentimeter. Rummelhagen hat zurzeit noch eine weitere Baustelle. Wie für viele Jugendliche im Kreis Stormarn stehen für den Leichtathleten bald die abschließenden Abiturprüfungen an.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband nominierte Rummelhagen

„Diese Woche stand für mich eigentlich die mündliche Abfrage in Englisch auf dem Plan, kommende Woche die Sporttheorie-Klausur“, sagt der 17-Jährige. „Das verschiebt sich nun alles auf einen zurzeit unbekannten Termin.“ Lächelnd fügt er hinzu: „Der Vorteil ist, ich habe mehr Zeit zum Lernen.“ Sportlich ist Rummelhagen seit Monaten in der Form seines Lebens. Bei den in Ulm ausgetragenen deutschen Jugend-Meisterschaften sicherte sich der Reinbeker im vergangenen Jahr im U18-Endlauf über 110 Meter Hürden mit einer Zeit von 13,86 Sekunden nicht nur die Silbermedaille, er unterbot seine persönliche Bestmarke auch gleich um 16 Hundertstelsekunden.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband nominierte ihn daraufhin in der Disziplin Hürden für den sogenannten C-Kader männlicher Nachwuchs U20. Im Januar bestach Rummelhagen ebenfalls in der Halle durch hervorragende Leistungen. 8,38 Sekunden über 60 Meter Hürden bedeuteten für ihn bei den in Hamburg ausgetragenen Landesmeisterschaften ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit. Mitte Februar wurde er zudem von einer aus Lesern der regionalen Zeitungen sowie einer aus Funktionären des Kreissportverbands Stormarn und Sportjournalisten zusammengesetzten Jury in der Kategorie Stormarner Sportler des Jahres auf Platz zwei gewählt.

Hürdenläufer hält sich derzeit mit Jogging fit

Für Weitschat und Rummelhagen heißt es nun: kreativ sein und improvisieren. „Wichtig ist, die Belastung zu streuen, um Tims athletischen Zustand aufrechtzuhalten“, sagt Weitschat. „Die Arbeit an den einzelnen technischen Elementen beim Hürdenlauf sehe ich dagegen als Problem.“ Die Hoffnung auf baldige Besserung der Trainingsmöglichkeiten hat er noch nicht aufgegeben. Weitschat: „Momentan überprüfen die Fachverbände die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung für Kaderathleten, was die Nutzung einiger Sportstätten betrifft.“ Derzeit hält sich der junge Athlet mit Jogging fit.

Das mittlerweile drastisch reduzierte öffentliche Leben in Deutschland belastet auch Rummelhagen. „Für die getroffenen Maßnahmen habe ich volles Verständnis. Ich halte mich auch daran. Aber noch Wochen auf meinen Freundeskreis zu verzichten, wird ganz schön langweilig werden“, sagt der 17-Jährige.