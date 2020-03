Bargteheide. Ein kräftiger Händedruck hier, ein anerkennendes Schulterklopfen dort – Said Ghalamkarizadeh vom TSV Bargteheide hatte sich nach dem glanzvollen 106:73 (53:38)-Heimerfolg seiner Basketballer gegen Schlusslicht TSV Kronshagen ausreichend Zeit genommen, um die Glückwünsche der Fans entgegenzunehmen. „39 Punkte im ersten Viertel sind einfach Wahnsinn, da haben sich die Spieler förmlich in einen Rausch gespielt. Das erleben die Zuschauer der ,Bees’ auch nicht alle Tage“, sagte ein emotional bewegter Trainer im Anschluss. „Im Kampf um den Klassenerhalt ist der Mannschaft ein enorm wichtiger Schritt gelungen, alles Weitere hat sie nun selbst in der Hand.“

Ghalamkarizadeh setzt auf geschlossenes Auftreten

ubel auf der Bank des TSV Bargteheide (v. l.): Gregor Krönke, Tobias Schwardt, Nicolas Schümann und Maximilian Rau.

Foto: Henrik Bagdassarian

Nach dem siebten Saisonerfolg gelang den Stormarnern in der Tabelle der 2. Regionalliga Nord erstmals nach Monaten wieder der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Dass die Erfolgsaussichten am kommenden Sonnabend, 14. März (18 Uhr, Beethovenallee), beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Cuxhaven eher gering sind, nimmt der Coach gelassen. „Gegen eine mit acht Profis besetzte Mannschaft werden wir einen schweren Stand haben, auch wenn wir die Partie in der Hinserie mit nur knapp verloren haben“, sagte Ghalamkarizadeh. „Um die für den Klassenerhalt wichtigen Punkte geht es anschließend in den beiden letzten Saisonspielen, da wird die Mannschaft noch einmal alles investieren.“

Am Sonnabend, 21. März, haben die Bargteheider zunächst den Dauerrivalen BG Halstenbek/Pinneberg zu Gast, ehe es sieben Tage später zum Saisonfinale beim Tabellennachbarn BG Hamburg-West zu einem echten Endspiel um Ligaverbleib kommen könnte. „Nachdem wir diese Spielzeit nur aufgrund der Erteilung einer Wildcard in der 2. Regionalliga dabei sind, wollen wir es diesmal auf jeden Fall auf dem sportlichen Weg schaffen“, sagte der Trainer.

Um die Mission „Ligaverbleib“ erfolgreich zu gestalten, setzt Ghalamkarizadeh auf das mannschaftlich geschlossene Auftreten der „Bees“. „Aufgrund der vielen Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfälle hat das Team mehr Zeit als geplant benötigt, um zusammenzuwachsen“, sagte der Coach. „Mittlerweile greift jedes Rad in das andere. Jeder Spieler in der Mannschaft hat seine Rolle gefunden.“

Drazen Bogicevic sorgte für einen kurzen Schreckensmoment

Gegen Kronshagen punkteten gleich fünf Akteure zweistellig: Top-Scorer mit 24 Zählern war Tobias Schümann vor Bruder Nikolas und Steffen Hönicke mit jeweils 21 sowie Vincent Beckmann und Lukas Fleischhauer mit 14 Punkten.

Für einen kurzen Schreckensmoment sorgte Drazen Bogicevic nach einem Zweikampf bereits in der dritten Spielminute, als er erkennbar am Knie verletzt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Hallenboden sackte und liegenblieb. Sofort keimten bei den meisten Anhängern der „Bees“ Erinnerungen an die schweren Verletzungen von Lukas Fleischhauer (Handgelenksbruch) und Gerrit Reimers (Achillessehnenriss) auf.

Ghalamkarizadeh gab nach der Partie Entwarnung: „Sein Knie ist leicht geschwollen, es scheint aber nichts ernsthaftes zu sein“, sagte der Coach. „Für die Endphase der Saison plane ich auf jeden Fall mit ihm.“

Für Reimers ist die Spielzeit dagegen auf jeden Fall beendet. Nach dem Riss der rechten Achillessehne feierte der gebürtige Mollhagener erst vor Kurzem ein gelungenes Comeback, die gereizte Sehne bereitet ihm jedoch wieder Schmerzen. „Er soll die Verletzung in aller Ruhe auskurieren“, sagte Ghalamkarizadeh.

Basketball ist in Bargteheide Familiensache

Der Basketballsport in Bargteheide boomt. Das zeigen nicht nur die Heimauftritten der „Bees“ mit einer bis zu 200 Zuschauern rappelvollen Sportstätte, sondern auch die Entwicklung im Jugendbereich: Vor wenigen Jahren noch lag der Nachwuchsbereich am Boden, nun nehmen die Stormarner mit mehreren Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. Bei den Erwachsenen hat sich ebenfalls etwas getan: Erstmals seit sieben Jahren geht seit Saisonbeginn ein zweites Herrenteam erfolgreich auf Punktejagd. Erst kürzlich sicherte sich die Mannschaft von Spielertrainer Urs Eberlein vorzeitig neben der Meisterschaft in der Bezirksklasse Süd auch den Aufstieg in die Bezirksliga.

Dass Basketball in Bargteheide Familiensache ist, unterstreicht Mohammed-Reza Ghalamkarizadeh, der zu den größten Förderern des Regionalligateams zählt. Flügelspieler Maximilian Rau ehrte den Vater von Said Ghalamkarizadeh dafür in der Halbzeitpause und überreichte ihm ein „Bees-Sweatshirt“.