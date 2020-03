Barsbüttel. Deutschlands Badminton-Fans haben die Barsbüttelerin Emma Moszczynski zur Jugend-Spielerin des Jahres 2019 gewählt. „Das ist eine tolle Auszeichnung und ein schöner Abschluss aus dem Jugendbereich“, sagt die 18-Jährige, die im vergangenen Jahr bei den U19-Weltmeisterschaften in Russland mit dem Erreichen des Achtelfinals im Doppel für das beste deutsche Ergebnis gesorgt hatte.

Moszczynski: „Das ist eine tolle Auszeichnung“

Moszczynski war bei der vom Deutschen Badminton-Verband (DBV) und dem Fachmagazin Badminton Sport organisierten Publikumswahl zum zweiten Mal hintereinander nominiert. Sie setzte sich gegen ihre beiden Konkurrentinnen Leona Michalski (SpVg Sterkrade-Nord) und Thuc Phuong Nguyen (Horner TV) durch. „Sie geht engagiert und begeistert ihren Weg, seit sie neun Jahre alt ist“ und „eine tolle Persönlichkeit mit viel Potenzial“, waren nur zwei Begründungen, die Teilnehmer an der Aktion als Grund für ihre Wahl angaben.

„Gerechnet habe ich mit dem Sieg nicht“, sagt die Barsbüttelerin. Die Erstplatzierten bei den Erwachsenen, die Deutsche Damen-Meisterin Yvonne Li (SC Union Lüdinghausen) und WM-Achtelfinalist Mark Lamfuß (1. BC Wipperfeld), wurden bereits für ihren Wahlsieg geehrt. Wann Emma Moszczynski ihre Auszeichnung erhält, steht noch nicht fest.

Viertelfinale bei den Slovak Open in Trencin

Im Moment ist ihr Terminkalender ohnehin voll. Gerade ist sie von den Slovak Open aus Trencin zurückgekehrt: Während sie mit Franziska Volkmann im Damendoppel bereits in der ersten Runde ausschied, hat sie es im Mixed mit Patrick Scheiel bis ins Viertelfinale geschafft, ehe es dort gegen Tseng Min Hao und Hsieh Pei Shan aus Taiwan eine 11:21, 16:21-Niederlage gab. Moszczynski: „Wir haben leider extremes Pech mit der Auslosung gehabt und sind in beiden Wettbewerben auf die späteren Turnierzweiten getroffen, sonst wäre es vielleicht noch etwas weiter gegangen. Trotzdem können wir zufrieden sein.“

Jetzt stehen die mündlichen Abiturprüfungen im Fokus

Jetzt steht bei der jungen Barsbüttelerin zunächst wieder die Schule im Fokus. Die 18-Jährige bereitet sich auf die mündlichen Abiturprüfungen in Mathematik und Geschichte vor. Am 25. März soll sie ihr Abi-Zeugins in den Händen halten.

Anschließend muss sie einen Umzug bewältigen. Moszczynski wechselt an den Bundesstützpunkt des DBV nach Saarbrücken und soll dort mit der Nationalmannschaft trainieren. Schon seit der Altersklasse U13 gehörte sie dem nationalen Jugendkader an. Zu ihren größten Erfolgen zählen vier Bronzemedaillen bei Jugend-Europameisterschaften und mehrere Deutsche Meistertitel. Zuletzt hatte sie im vergangenen Dezember an der Seite von Michalski den Titel im U19-Doppel verteidigt.

Die 18-Jährige bestreitet ihr nächstes Turnier in Finnland

Jetzt hofft sie auch auf gute Ergebnisse im Erwachsenbereich: Das Erreichen des Viertelfinals bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel und Mixed vor wenigen Wochen in Bielefeld war schon ein guter Anfang. Danach war sie bei den mit zahlreichen Weltklassespielern besetzten Spain Masters in Barcelona dabei. „Dort haben wir zwar schon in der ersten Runde verloren, trotzdem war das eine super Erfahrung und wichtig, um daraus zu lernen“, sagt Moszczynski.

Coronavirus: Yonex German Open abgesagt

Ihr nächster Auftritt soll Anfang April bei den Finnish Open in Vantaa sein – wenn sie denn stattfinden und das Coronavirus nicht den internationalen Turnierkalender durcheinanderwirbelt. Die Yonex German Open, die in dieser Woche in Mülheim stattfinden sollten, wurden bereits kurzfristig abgesagt. Zu dem Turnier hatten die Organisatoren 250 Spieler und 7000 Zuschauer aus der gesamten Welt erwartet – darunter auch viele aus Asien, wo sich das Virus besonders rasant verbreitet hat.

„Das ist schade, wer so viel unterwegs ist wie wir Badmintonspieler, versucht, vorsichtig zu sein. Trotzdem habe ich für die Entscheidung Verständnis“, sagt Moszczynski. „Ich bin schon gespannt, ob und wie sich das alles auf Olympia auswirken wird.“