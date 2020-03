Steinburg. Der SV Eichede hat die Verträge mit zwei Leistungsträgern seiner Fußball-Oberligamannschaft verlängert: Die beiden Abwehr-Routiniers Gerrit Schubring und Sascha Steinfeldt werden auch in der kommenden Saison für den Dorfclub spielen. „Beide identifizieren sich mit dem Verein, haben viel Erfahrung und übernehmen Verantwortung in unserer jungen Mannschaft“, sagte der sportliche Leiter Malte Buchholz.

Schubring spielt schon seit 16 Jahren für den SV Eichede

Schubring, der seit 16 Jahren das Trikot der Steinburger trägt, hat sich sogar für zwei weitere Spielzeiten an den Verein gebunden. Der 26-Jährige ist der einzige Eicheder, der sowohl mit den Herren als auch den A-, B- und C-Junioren in der Regionalliga spielte. „Nach so langer Zeit fühle ich mich dem Verein natürlich sehr verbunden. Die Atmosphäre in Eichede ist schon etwas ganz Besonderes“, sagte Schubring. „Außerdem haben wir eine junge, gute Truppe, die hoffentlich noch länger zusammenspielt.“

Kapitän Sascha Steinfeldt denkt ähnlich. „Innerhalb der Mannschaft stimmt es, und ich spüre, dass mit diesem Team sportlich noch einiges gehen kann. Und dabei möchte ich helfen“, sagte der 29-Jährige. Steinfeldt ist vor anderthalb Jahren nach Eichede gewechselt. Wegen einer Verletzung hatte er fast die gesamte erste Saison verpasst. Mittlerweile ist er aus dem Team jedoch kaum noch wegzudenken. In der laufenden Spielzeit stand er in 19 von 20 Oberligapartien auf dem Platz.