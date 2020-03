Grosshansdorf. Beate Kuhlwein vom SV Großhansdorf holt Titel wie am Fließband. Selten hat sich die 46-Jährige aber so gefreut wie jetzt über ihren Sieg bei den deutschen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Erfurt. Kuhlwein setzte sich bei den Seniorinnen W45 über 800 Meter in 2:29,37 Minuten vor ihrer Vereinskollegin Ulrike Gast (2:30,03 Minuten) durch. „Das ist ein grandioses Ergebnis, da ich wegen einer Erkältung bis wenig Tage vor dem Wettkampf gar nicht wusste, ob ich überhaupt starten kann“, so Kuhlwein.

Manfred Hamann rechnete mit anderem Ausgang

Während des Rennens ging es hart zur Sache. Im Kampf um die besten Positionen im 13-köpfigen Teilnehmerinnenfeld kamen auch die Ellenbogen zum Einsatz. „Das habe ich so das erste Mal erlebt“, sagte Kuhlwein. „Da ich viel mit Pferden zu tun habe, macht mir so ein Gerangel aber nichts aus.“ Ärgerlich sei nur gewesen, das einer ihrer Laufschuhe nun kaputt sei. „Er ist an der Seite aufgerissen, eine Gegnerin hat mich mit ihren Spikes touchiert. Zum Glück ist kein Blut geflossen.“

Über 400 Meter war das Ergebnis andersherum: Gast gewann in 64,28 Sekunden vor Kuhlwein (64,66 Sekunden). Für den SV Großhansdorf gab es damit die Optimalausbeute von jeweils zwei Gold- und Silbermedaillen. „Mehr geht nicht“, sagte Großhansdorfs Leichtathletik-Chef Manfred Hamann, der zugleich auch Vorsitzender des Kreis-Leichtathletik-Verbands ist, zufrieden.

Er sei allerdings etwas überrascht, habe in beiden Läufen mit einem anderen Ausgang gerechnet, sagte Hamann: „Ich hatte Kuhlwein eher als die Stärkere über 400 Meter eingeschätzt und Gast über 800 Meter vorn gesehen.“

Stormarn holen fünfmal Edelmetall

Auf der kürzeren Distanz gab es allerdings kein direktes Duell zwischen den beiden Großhansdorferinnen, beide starteten in unterschiedlichen Zeitläufen. Während Ulrike Gast im ersten Lauf ein beherztes Rennen lief und als Erste das Ziel erreichte, bummelte Beate Kuhlwein anschließend etwas zu lange, so reichte ihre Zeit nur zu Silber.

„Normalerweise kann ich zwei Sekunden schneller laufen, aber unter Vereinskolleginnen gönnt man sich natürlich gegenseitig den Sieg“, sagte sie. Hamann hatte vor den Deutschen Meisterschaften sechs Stormarner Medaillen als Optimalausbeute bezeichnet, am Ende wurde es fünfmal Edelmetall – eine mehr als zufriedenstellende Ausbeute. Wolfgang Schliestedt vom Ahrensburger TSV komplettierte das erfolgreiche Abschneiden mit dem dritten Platz im Sprint der Altersklasse M70. Er benötigte für die 60 Meter 8,97 Sekunden, verfehlte Silber nur um eine Hundertstelsekunde.

Schliestedt trat in seinen stärksten Disziplinen nicht an

„Das war eine kleine Überraschung“, sagte Hamann. „Diese Medaille habe ich vorher gar nicht auf der Rechnung gehabt.“ Über 200 Meter belegte der Ahrensburger in 31,20 Sekunden den sechsten Platz.

In seinen beiden stärksten Disziplinen, dem Hürdensprint und Weitsprung, in denen der Ahrensburger im vergangenen Sommer Deutscher Meister und Vizemeister wurde und diesmal als Mitfavorit auf Gold galt, trat Schliestedt wegen muskulärer Probleme nicht mehr an – sonst wären es womöglich sogar sieben Medaillen geworden.

Insgesamt gewannen die Athleten des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbands in Erfurt 13-mal Gold, neunmal Silber und siebenmal Bronze.