Bad Oldesloe. Im Moment der Gewissheit huscht ein Lächeln über Udo van Stevendaals Gesicht, seine rechte Hand deutet für einen kurzen Moment eine Faust an. Dreimal war der Triathlet des SV Großhansdorf schon bei der Wahl zu Stormarns Sportler des Jahres nominiert. Mit 51 Jahren hat er endlich auch diesen Titel gewonnen – und macht aus seiner Freude darüber kein Geheimnis.

Besondere Ehre für van Stevendaal

Vor rund 100 geladenen Gästen im Foyer der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe wurden zum 25. Mal jene Sportler ausgezeichnet, die von den Lesern der regionalen Zeitungen und einer Jury (Funktionäre des Kreissportverbands und Sportjournalisten) als die Besten des zurückliegenden Jahres angesehen wurden. Zur Begrüßung sprachen Adelbert Fritz (Vorsitzender des Kreissportverbands), Michael Ringelhann (Vorstandsmitglied der Sparkasse Holstein) und Landrat Henning Görtz. Svantje Lieber von der Sparkasse Holstein und Abendblatt-Mitarbeiter Henrik Bagdassarian leiteten durch den Abend und führten kurze Interviews mit den Nominierten. Für die musikalische Untermalung sorgten die Balladen von Remy Johannsen (15), der als 800-Meter-Läufer bei der LG Reinbek-Ohe auch sportlich aktiv ist.

Profitieren von der Talentförderung: Elea Linka (v. l.), Hannah Gätjen (beide SG StoBa), Tim Rummelhagen (LG Reinbek-Ohe), Arlette Haacke, Corre Ahnsehl (beide TSV Reinbek).

Foto: Henrik Bagdassaian

Für van Stevendaal rundet die Ehrung ein Jahr ab, das für den Athleten des SV Großhansdorf schon vorher das erfolgreichste seiner sportlichen Laufbahn war: Europameister und Vizeweltmeister der Senioren im Triathlon, Weltmeister im Duathlon, dazu zwei Deutsche Meistertitel. Ob ihm solch ein Jahr noch mal gelingen kann? „You never know“, sagt er, man weiß es nie. „Ich möchte für mich immer das Optimale abrufen. Wenn ich das sportlich optimale Rennen abgeliefert habe, bin ich auch mit einem vierten Platz zufrieden.“ Es müssen also nicht immer Titel sein.

Auf dem Gruppenbild aller Sportler und Sportlerinnen des Jahres ist van Stevendaal, der bei den Männern ganz knapp vor Leichtathlet Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe sowie dem drittplatzierten Karatekämpfer Corre Ahnsehl triumphierte, der Oldie. Für ihn sei das eine besondere Ehre, sagt er. „Ich kann gut einschätzen, was sie für eine Leistung erbracht haben. Ich bin immerhin dreimal so alt.“

Bröcker lebt seit 2019 in einem Sportinternat

In Bezug auf die Sportlerin des Jahres stimmt diese Rechnung exakt. Die 17-jährige Julia Bröcker ist wie van Stevendaal im Triathlon aktiv. 2019 wurde sie zum dritten Mal Landesmeisterin und trug als Gaststarterin bei der Frauenmannschaft des TSV Bargteheide zum Verbleib in der 2. Bundesliga dabei. Bei den Deutschen Duathlon-Meisterschaften ihrer Altersklasse wurde sie Vierte. „Ich war ziemlich überrascht, konnte zunächst keinen klaren Gedanken fassen“, sagt sie über ihren nächsten Triumph. Bei der Sportlerwahl landete sie vor Judokämpferin Miriam Butkereit (TSV Glinde) und Dressurreiterin Emilia Jensen (PS Granderheide) auf Platz eins. Seit August 2019 lebt sie in Potsdam in einem Sportinternat. „Ich merke jetzt schon, wie ich mich durch das gezielte Training verbessert habe.“ Zunächst wolle sie sich auf nationaler Ebene etablieren. Langzeitziel: Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Dafür, dass Julia Bröker nicht die jüngste Siegerin des Abends war, sorgte Stormarns Mannschaft des Jahres: Vor den beiden punktgleich platzierten Leichtathletik-Senioren der Startgemeinschaft Team Stormarn und den Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel gewannen mit deutlichem Abstand die Handball-B-Juniorinnen des TSV Bargteheide.

Leichtathletin erhält Sonderpreis für besondere Leistungen

Das Team von Trainer Andreas Frank feierte 2019 den Aufstieg in die Oberliga und behauptet sich dort souverän. Die 16 Jahre alte Kreisläuferin Lilly Meyer sagt freudestrahlend: „Mannschaft des Jahres zu sein, gibt Motivation, ist aber auch Bestätigung dessen, was wir geschafft haben. Wir widmen den Titel aber auch unserem Trainer- und Betreuerteam, ohne das wir es nicht geschafft hätten.“ Frank blickte in der Freude auch schon voraus: „Es ist eine Bestätigung für ein erfolgreiches Jahr, aber das war nur ein Zwischenschritt. Die Reise ist noch nicht vorbei.“

Den Sonderpreis für besondere Leistungen vergab der Kreissportverband an Beate Kuhlwein vom SV Großhansdorf. Die inzwischen 47 Jahre alte Leichtathletin sammelte in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Disziplinen Dutzende Kreis- und Landestitel und holte 2017 bei den Senioren-Europameisterschaften in Dänemark Gold mit der Deutschen 4x400-Meter-Staffel. Im kommenden Juli will sie bei den Weltmeisterschaften in Kanada auf Medaillenjagd gehen.

Den mit jeweils 1000 Euro dotierten Förderpreis des Kreissportverbands und der Sparkassen-Stiftung zur Unterstützung jugendlicher Leistungssportler gingen an die Karatesportler Arlette Haacke und Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek, die Schwimmerinnen Elea Linka und Hannah Gätjen von der SG Stormarn Barsbüttel sowie an den Hürdenspezialisten Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe. Der Kreissportverband-Vorsitzende Fritz sagte: „Viele junge Sportler, die wir über die Talentförderung begleiten, sehen wir später als Nominierte, manche sogar als Sportler des Jahres wieder.“