Bad Oldesloe. Bei der Wahl zu Stormarns Sportler des Jahres 2019 waren eine Triathletin, ein Triathlet und ein Handballteam die großen Gewinner: Julia Bröcker vom VfL Oldesloe lag in der Gunst der Leser der regionalen Zeitungen sowie einer aus Funktionären des Kreissportverbands Stormarn (KSV) und Sportjournalisten zusammengesetzten Jury bei den Frauen ebenso vorn wie Udo van Stevendaal vom SV Großhansdorf bei den Männern.

Enge Entscheidung bei den Männern

Als beste Mannschaft des vergangenen Jahres wurden Freitagabend in den feierlich hergerichteten Räumlichkeiten der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe vor rund 100 geladenen Gästen die Handballerinnen der weiblichen B-Jugend des TSV Bargteheide geehrt. An der Wahl beteiligten sich knapp 1200 Leser der regionalen Zeitungen. „Wir sind zufrieden mit der Resonanz“, sagte KSV-Geschäftsführerin Verena Lemm.

Julia Bröcker beim Schülertriathlon in Bargteheide.

Foto: Thomas Jaklitsch

Julia Bröcker setzte sich knapp gegen Judokämpferin Miriam Butkereit vom TSV Glinde und Dressurreiterin Emilia Jensen vom PS Granderheide durch. Die 16-Jährige sorgte in ihrer kurzen Zeit als Leistungssportlerin bereits für einige Schlagzeilen: In Weyhe (Niedersachsen) verpasste sie vergangenes Jahr in ihrer Altersklasse als Vierte bei den deutschen Duathlon-Meisterschaften nur knapp eine Medaille. Sie gewann zum dritten Mal in Folge den Landesmeistertitel im Triathlon und sicherte als Gaststarterin der Frauenmannschaft des TSV Bargteheide den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Noch enger fiel die Entscheidung bei den Männern aus: Nach Auswertung der Leser- und Jurystimmen lagen Udo van Stevendaal und Leichtathlet Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe am Ende gleichauf. Also gaben die Leserstimmen den Ausschlag: Dabei lag van Stevendaal in der Gunst der Leser mit 76 Stimmen vor dem deutschen U18-Vizemeister über 110 Meter Hürden. Dritter wurde Karatekämpfer Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek.

Über Platz zwei und drei entschieden Leserstimmen

2019 war sportlich das erfolgreichste Jahr für van Stevendaal. Er wurde Vizeweltmeister und Europameister bei den Senioren im Triathlon, feierte zwei Deutsche Meistertitel und gewann die Weltmeisterschaft in der Sportart Duathlon. Erklären kann sich der 51-Jährige vom SV Großhansdorf den überraschenden Höhenflug nicht. „Erklären kann ich es nicht, zumal ich deutlich weniger trainiert habe als in den zurückliegenden Jahren“, sagt van Stevendaal vor einigen Wochen dem Abendblatt.

Udo van Stevendaal spielt seine Stärke auf dem Rennrad aus.

Foto: HA

Bei den im bayerischen Beilngries ausgetragenen nationalen Titelkämpfen über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen/40 Kilometer Radfahren/zehn Kilometer Laufen) lieferte der Großhansdorfer im vergangenen August nach eigenen Angaben das „Rennen seines Lebens“ ab. Mit einer Zeit von 1:56,40 Stunden war er am Ende fast achteinhalb Minuten schneller als der Zweitplatzierte Michael Bock aus Freiburg. 22,22 Minuten für die Schwimmstrecke bedeuteten für den 51-Jährigen zudem die schnellste im Wasser jemals in einem Wettkampf erreichte Zeit.

Bei der Auswertung für die Wahl zur Mannschaft des Jahres lagen die Handballmädchen des TSV Bargteheide am Ende deutlich vor den punktgleichen Leichtathletik-Senioren der Startgemeinschaft Team Stormarn und den Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel. Über Platz zwei und drei entschieden also erneut die Leserstimmen, dabei hatte das Team Stormarn die Nase mit deutlichem Vorsprung vorn.

Auch Förderpreis wurde übergeben

Die Handballerinnen der weiblichen B-Jugend von Trainer Andreas Frank schafften vergangenes Jahr den Aufstieg in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein und überraschen derzeit mit einem vierten Tabellenplatz. Neben dem Teamspirit ist die Ausgeglichenheit des Kaders eine der Stärken der „Red Tigers“, die auf jeder Position mit gleichwertigen Spielerinnen mindestens doppelt besetzt sind.

Anlässlich der Veranstaltung wurde auch der mit je 1000 Euro ausgeschriebene Förderpreis des KSV und der Sparkassen-Stiftung Stormarn zur Unterstützung jugendlicher Leistungssportler übergeben. Dieser ging an die Karatesportler Arlette Haacke und Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek, die Schwimmerinnen Elea Linka und Hannah Gätjen von der SG Stormarn Barsbüttel sowie an Hürdenspezialisten Tim Rummelhagen von der Leichtathletikgemeinschaft Reinbek-Ohe.