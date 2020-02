Reinfeld. Eutin 08 hat für immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des SV Preußen Reinfeld sicher. Im vergangenen Sommer feierten die Stormarner in ihrem ersten Oberliga-Heimspiel überhaupt ihren ersten Sieg. Der historische 2:0-Erfolg leitete gleichzeitig die überraschend starke Hinrunde des Aufsteigers ein. „Wir haben mit Leidenschaft die Null verteidigt“, lobte Trainer Michael Clausen seine Fußballer.

Im neuen Jahr wollen Reinfelder regelmäßig punkten

Ein halbes Jahr später heißt der Gegner wieder Eutin 08, Reinfelds Chefcoach inzwischen Pascal Lorenz und der Klassenerhalt ist bereits zum Greifen nah. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsregion. Den Karpfenstädtern fehlen wohl nur noch wenige Siege zum Erreichen des einzigen Saisonziels. Und obwohl die Winter-Vorbereitung mit dem aus privaten Gründen nötig gewordenen Rücktritt Clausens begann, scheint der SVP für den Rest des Abstiegskampfs und das Auswärtsspiel in Eutin (Sonnabend, 14 Uhr, Steinredder) gut gerüstet.

„Alle haben die Gründe für den Trainerwechsel verstanden und sind relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen“, sagt Lorenz (29), der nun der jüngste Chefcoach der Oberliga ist. „Ich bin total zufrieden. Wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung und -intensität.“

Hinten stabil stehen, vorn über Umschaltsituationen gefährlich werden – nach diesem Rezept wollen die Reinfelder auch im neuen Jahr regelmäßig punkten. „Darauf kommt es in fast jedem Spiel und auch in Eutin an“, sagt Lorenz. Der vom ehemaligen Eichede-Coach Dennis Jaacks trainierte Club befindet sich selbst im Abstiegskampf, überwinterte mit satten zehn Punkten hinter dem SVP. „Trotzdem haben sie viel Qualität“, warnt Lorenz vor der Partie, die wohl auf Kunstrasen ausgetragen wird. Dass seine Schützlinge die kommenden Aufgaben unterschätzen könnten, befürchtet er nicht. „Für alle ist das oberste Ziel, schnellstmöglich die benötigten Punkte zu holen. Das ist jedem Spieler bewusst und alle sind konzentriert.“

Ahrensburger entschieden sich für Trainerwechsel

Anders als noch im Hinspiel, als Eutins Torwart per Eigentor und Mittelfeldmann Dennis Lie trafen, dürfte diesmal auch Toptorjäger Kristof Rönnau (acht Treffer) dabei sein. Abgesehen von der Defensiv-Stütze Jonathan Marschner (Innenbandriss) stehen Lorenz voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung.

Offiziell geht die Saison in Schleswig-Holstein erst in einer Woche weiter. So wie Preußen Reinfeld sind aber mehrere Clubs im Einsatz, weil Partien nachgeholt werden, die vor der Winterpause abgesagt wurden. In der Verbandsliga Süd sind am kommenden Wochenende gleich drei Begegnungen mit Stormarner Beteiligung angesetzt. Lassen es die Platzverhältnisse auf der Anlage der SG Sarau/Bosau zu, wird Aydin Taneli am Sonnabend (14 Uhr, Schulstraße in Glasau) zu seinem Debüt als Trainer des SSC Hagen Ahrensburg kommen.

Weil die Schlossstädter im Tabellen-Niemandsland rangieren, entschied der Club, einen Trainerwechsel vorzuziehen. Zur Winter-Vorbereitung zog sich Carsten Holst auf eigenen Vorschlag ins zweite Glied zurück und übergab an Taneli. Der will die restliche Saison nutzen, um seine Philosophie einzubringen. „Die Entwicklungsschritte gingen in den ersten Wochen der Vorbereitung steil nach oben“, sagt er.

VfL Oldesloe empfängt TSV Bargteheide

Ob sein derzeit sechtplatziertes Team in der Tabelle noch klettert oder abfällt, ist für Taneli zweitrangig, ebenso wie die teilweise schwachen Testspiel-Ergebnisse. „Wir wollen das Erlernte stabilisieren und während eines Spiels in unterschiedlichen Systemen agieren können“, sagt er.

Für den SV Hamberge könnte mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzehnten SV Schackendorf (Sonnabend, 14 Uhr, Schulstraße) dagegen die Abschiedstournee von der Verbandsliga beginnen. Der Aufsteiger überwinterte als Schlusslicht. Größere Hoffnungen auf den Klassenerhalt darf sich der SSV Pölitz machen. Die Mannschaft von Trainer Marvin Prempeh liegt zwar ebenfalls auf einem Abstiegsplatz, würde aber schon mit einem Sieg am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Borussia Möhnsen (13 Uhr, Zum Sportzentrum) zunächst über den Strich springen.

Lorenz in der Oberliga, Taneli in der Verbandsliga – und auch in der Kreisliga steht ein Trainerdebüt bevor. Andreas Goldau, früher unter anderem beim SSC Hagen aktiv, übernahm beim VfL Oldesloe das Amt von Torben Burmeister, der dem Team als Co-Trainer und Spieler erhalten bleibt. Am Sonnabend (16 Uhr, Travestadion) empfangen die Kreisstädter den Aufstiegsfavoriten TSV Bargteheide zum Duell der beiden Traditionsclubs. Auch am Sonntag steht ein Kreisduell an, wenn der SSV Großensee die FSG Südstormarn empfängt. Außerdem sind der TSV Trittau (Sonnabend bei der SIG Elmenhorst) und der SSC Hagen II (Sonntag beim TSV Nahe) im Einsatz.