Siek. Die in der 3. Bundesliga Nord auf einen Abstiegsplatz abgerutschte erste Tischtennismannschaft (wir berichteten) ist derzeit das Sorgenkind des SV Siek – große Freude macht den Verantwortlichen indes die Zweitvertretung, für die der Titelgewinn in der Oberliga Nord-Ost immer näher rückt.

Zwei Spieler haben noch eine Klasse höher gespielt

Nach den beiden Siegen beim zweitplatzierten TSV Rostock Süd (9:4) und gegen den Preetzer TSV (9:3) liegen die Sieker (23:3 Punkte) fünf Spieltage vor Saisonschluss fünf Zähler vor dem Verfolgertrio Rostock (18:8), SG Geltow und TuS Germania Schnelsen (beide 14:8). Der Aufstieg in die Regionalliga Nord ist der Mannschaft somit kaum noch zu nehmen. „Es sieht sehr gut aus“, sagte Abteilungsleiter Stefan Zilz. „Der Vorsprung ist komfortabel, wir könnten uns sogar noch zwei Niederlagen erlauben“, so Mannschaftsführer Massi Habib.

Vor allem für zwei Spieler wäre der Aufstieg eine große Sache: Habib und Till Rahberger. Beide haben bislang noch nie eine Klasse höher gespielt. „Das würde für einen großen Motivationsschub sorgen, um noch mehr und intensiver zu trainieren“, sagte der Teamkapitän.

Andreas Escher trug maßgeblich zum Sieg im Topspiel in Rostock bei.

Foto: Thomas Jaklitsch

Aber reicht das, um in der Regionalliga zu bestehen, und kann oder will sich der Verein überhaupt eine zweite so hochklassig spielende Mannschaft leisten? „Ich sehe da kein Problem, der Aufstieg würde keine größeren Mehrkosten bedeuten“, sagte Zilz. „Sportlich könnte man versuchen, mit der aktuellen Mannschaft in die Saison zu gehen. Trotzdem denke ich, dass personell noch etwas passieren wird.“

Fast alle Spieler wollen bleiben

Zu einer Verstärkung sind die Sieker ohnehin gezwungen, da Sven Stürmer angekündigt hat, die Mannschaft nach nur einer Spielzeit wieder zu verlassen. Der 33-Jährige war vor der Saison aus Rostock nach Siek gewechselt. „Das ist sehr schade und macht uns alle traurig“, sagte Habib. „Sven ist ein absoluter Teamplayer. Spielerisch und menschlich passt er toll zu uns.“ Bei Stürmer, der Polizist ist, haben berufliche Veränderungen jedoch einen Umzug nach Stralsund notwendig gemacht. Habib: „Der Aufwand, regelmäßig nach Siek zu kommen, ist ihm deshalb zu groß geworden. Das muss man verstehen.“

Alle übrigen Spieler wollen bleiben, auch Sieks polnische Nummer eins Mateusz Dzikowski hat am Sonntag für eine dritte Saison zugesagt. Er war auch von anderen Vereinen umworben worden. Der auch schon einige Male in der ersten Mannschaft eingesetzte Dzikowski ist mit 23:2 Siegen der überragende Spieler der Oberliga und hatte somit das Interesse einiger Konkurrenten geweckt.

Für Habib gibt es neben ihrem Punktelieferanten aber noch einen weiteren Grund für den Erfolg der Mannschaft: „Der Zusammenhalt der Spieler ist schon sehr ausgeprägt, das erlebt man auf diesem sportlichen Niveau nicht oft. Die Stimmung ist immer gut und wir verstehen uns alle auch außerhalb der Sporthalle.“

Für den TSV Bargteheide gab es nichts zu holen

Dass die Sieker den Titel noch verspielen, hält kaum einer für möglich – nachdem sie vor anderthalb Wochen in Schnelsen überraschend ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten. „Das war ein Warnschuss, der uns alle wach gemacht hat“, sagte Habib. Beim Spitzenspiel in Rostock zeigten sie sich denn auch gut erholt von dem Ausrutscher: Nach den Doppeln lagen die Stormarner zwar mit 2:3 zurück, weil die beiden Rostocker Chris Rehberg und Mathias Wähner ihr Match gegen Stürmer und Habib mit einem unerreichbaren Netzroller zum 11:9 im entscheidenden fünften Satz glücklich für sich entschieden. In den folgenden Einzeln hielten die Gastgeber dann aber nur noch bis zum 4:4 mit.

Neben Dzikowski punkteten auch Andreas Escher und Mathias Bluhm doppelt, zudem trugen Stürmer und Rahberger noch jeweils einen Punkt zum deutlichen Sieg über die Mecklenburger bei, die den Siekern offenbar liegen. Schon das Hinspiel Ende November hatten sie unerwartet deutlich mit 9:0 gewonnen.

Für die zweite Mannschaft des TSV Bargteheide gab es dagegen in Rostock nichts zu holen: Beim 4:9 konnten lediglich Luca Meder, Leo Schultz sowie die beiden Doppel Torben Markscheffel/Schultz und Tobias Kutzner/Fabian Kutzner punkten. Dennoch bleiben die Stormarner auf dem rettenden siebten Tabellenrang. Ziel muss nun sein, etwas Luft zwischen sich und die auf dem Relegationsplatz und ersten Abstiegsrang stehenden punktgleichen Teams aus Preetz und von der FT Eiche Kiel zu bringen. Da kommt die Heimpartie am 23. Februar gegen Schlusslicht Hertha BSC III nicht ungelegen.

Die Sieker sind erst am 7. und 8. Februar in Geltow und bei den Füchsen Berlin II wieder gefordert.