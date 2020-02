Ahrensburg. Das war knapper, als es das Endergebnis aussagt: Die Basketballdamen des Ahrensburger TSV wurden mit dem 58:52 (31:27)-Heimerfolg ihrer Favoritenrolle gegen die zweite Mannschaft des SC Rist Wedel zwar gerecht, schrammten in der Endphase aber hauchdünn an einer Niederlage vorbei. 90 Sekunden vor dem Schlusssignal lagen die Gäste noch mit einem Punkt in Führung, ehe Ahrensburgs Flügelspielerin Fabienne Fayaz sich außerhalb der Drei-Punkte-Zone ein Herz fasste und den Ball in den Korb beförderte. Lena Mecking mit einem verwandelten Freiwurf sowie eine glänzend aufgelegte Caroline Schwarz sorgten in den letzten Sekunden für den Endstand.

Trainer Eickhoff kritisiert laxe Einstellung

„Über weite Phasen haben wir das Spielgeschehen dominiert. Dass wir am Ende noch so unter Druck geraten, war gegen einen schwachen Gegner einfach unnötig“, sagte Sebastian Eickhoff. Der Trainer kritisierte die teilweise laxe Einstellung seiner Spielerinnen. „Unter dem eigenen Korb haben sie nicht intensiv genug verteidigt, gleichzeitig fehlte im Angriff der nötige Druck“, sagte der Coach. „Dadurch haben wir Wedel zwangsläufig zu einfachen Korberfolgen eingeladen.“

Eickhoff fand aber auch lobende Worte – insbesondere für die mentale Stärke einiger Spielerinnen. „Fabienne hatte sich bereits einige Fehlversuche aus der Distanz geleistet“, sagte er. „Dass sie das Selbstbewusstsein aufbringt, in der entscheidenden Phase einen weiteren Drei-Punkte-Wurf zu wagen, rechne ich ihr hoch an.“ Mit 17 Punkten war die dunkelhaarige Führungsspielerin der „Twisters“ auch erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft – vor Schwarz, die auf 15 Zähler kam.

Fabienne Fayaz wieder beste Werferin

Apropos Schwarz: Im zweiten Durchgang musste die 19-Jährige länger auf der Auswechselbank Platz nehmen, als ihr lieb war. Grund: Im ersten Durchgang hatte das Schiedsrichtergespann drei ihrer Abwehraktionen als persönliche Fouls geahndet. Beim fünften Vergehen wäre Schwarz vom weiteren Spielverlauf ausgeschlossen worden. „Das Risiko wollte ich nicht eingehen, falls es zum Ende hin noch eine enge Kiste wird“, sagte Eickhoff. „Die Intensität, mit der Caro häufig in der Defensive zur Sache geht, legen die Schiedsrichter schnell als Foulspiel aus. Da muss sie einfach noch geschickter werden.“

Mara Baumann, die zu Saisonbeginn aus Karlsruhe zum ATSV kam, glänzte gegen Wedel mit starken Aktionen unter dem eigenen und gegnerischen Korb. „Sie hat ihre vielleicht beste Leistung abgerufen, seitdem sie bei uns ist“, sagte Eickhoff. „Mit ihrer körperlichen Präsenz sorgte sie immer wieder für Freiräume, die ihre Mitspielerinnen geschickt nutzten.“

Zwei Leistungsträgerinnen fallen länger aus

Mit dem fünften Saisonerfolg haben die Stormarnerinnen in der Tabelle der 2. Regionalliga Nord den vierten Platz gefestigt. Zwei Leistungsträgerinnen fehlten nicht nur gegen Wedel, sondern werden Eickhoff auch bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Laura Karacic ist für mehrere Monate in Neuseeland, Mannschaftsführerin Jennifer Struve fällt nach einem im Training kürzlich erlittenen Bänderriss aus.

Aber auch ohne seine beiden Stammkräfte will Eickhoff in der Tabelle hinter dem enteilten Führungsduo BG Hamburg-West und Eimsbütteler TV den dritten Rang in Angriff nehmen. „Noch haben wir alles selbst in der Hand“, sagt der Coach.

Nächster Gegner ist der drittplatzierte Kieler TB

Kommenden Sonnabend, 8. Februar (17 Uhr, Schimmelmannstraße), geht es in eigener Halle gegen den drittplatzierten Kieler TB. Zwei Wochen später (22. Februar) bekommen es die „Twisters“ auswärts mit Tabellenschlusslicht BG Harburg-Hittfeld zu tun. Eickhoff: „Die Mannschaft hat das Potenzial, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Sie muss es nur auf den Punkt abrufen.“

Rang sechs war vor Saisonbeginn das eigentliche Ziel. „Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt, die Spielerinnen zeigen Engagement und den Willen, sich stetig zu verbessern. Es sind nur noch kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden muss“, sagte Eickhoff, der voraussichtlich auch über das Saisonende hinaus in Ruhe arbeiten kann. „So wie es derzeit aussieht, bleibt der Kern der Mannschaft zusammen.“

Eine wichtige Rolle in den Planungen des Trainers spielt die ehemalige estländische Nationalspielerin Marit Maaring. Eickhoff: „Einen Ex-Profi als verlängerten Arm auf dem Spielfeld zu haben, erleichtert vieles.“

Die weiteren Punkte für den Ahrensburger TSV erzielten: Mara Baumann (10), Marit Maaring (7), Lena Mecking (5), Louisa Krause, Juanita Reichart (je 2).