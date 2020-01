Oststeinbek. Als Innenverteidiger hielt er die gegnerischen Stürmer vom eigenen Tor fern, jetzt soll Bryan Reinecke andere Fußballer zum Oststeinbeker SV lotsen. Der 26-Jährige, der am Meessen den Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga miterlebte, ist der neue Ligamanager bei den Fußballern aus Stormarn. Sein Vorgänger Lothar Pfaff (51) ist ab sofort Sportlicher Direktor.

Der beim SC Condor ausgebildete Defensivspezialist spielte ab 2014 zwei Jahre beim damaligen Landesligisten Barsbütteler SV, wo er durch starke Leistungen sogar bei einem Regionalligisten auf sich aufmerksam machte. Reinecke wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, wechselte über den VfL Lohbrügge und die SV Billstedt-Horn nach Oststeinbek. In der abgelaufenen Hinrunde gehörte er zum Kader des Bezirksligisten SC Eilbek. „Ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich aufhöre“, sagt Reinecke. „Wenn ich voll trainieren und spielen konnte, war ich ganz gut. Aber meistens war ich verletzt.“

Reinecke soll Talente scouten und Ansprechpartner sein

Schon während seiner aktiven Zeit in Oststeinbek hatte Reinecke mit Trainer Simon Gottschling über die Möglichkeit gesprochen, als Trainer einzusteigen. Nun soll der Außendienstmitarbeiter einer Brauerei also Talente scouten und Ansprechpartner für die Spieler des bestehenden Kaders sein. Mit einigen hat er noch selbst zusammengespielt. Pfaff sagt: „Bryan ist dafür der richtige Mann. Er ist allein schon durch sein geringeres Alter näher an der Mannschaft, als ich es sein kann.“

Trainer Gottschling spricht von einer „Toplösung. Er ist kommunikativ und wissbegierig, hat richtig Bock auf die Aufgabe. Außerdem wollten wir uns sowieso frisch aufstellen.“

Pfaff kümmert sich verstärkt um die Sponsorensuche

Pfaff wird sich nun stärker auf seine ursprüngliche Aufgabe, die Sponsorensuche, konzentrieren. 30 Jahre lang trug er selbst das Trikot der Oststeinbeker. Mittelfristig könnte er als Funktionär vielleicht sogar die Rückkehr in das Hamburger Oberhaus feiern. „Erstmal geht es um den Klassenerhalt, dann wollen wir uns in der Landesliga fest etablieren. In zwei Jahren kann man dann mal gucken, ob wir oben anklopfen.“

Das Konzept dafür steht. Ähnlich wie in den Landesliga- und Oberligazeiten mit dem Trainer Stefan Kohfahl positioniert sich der OSV als Sprungbrett für junge Talente. Gottschling: „Wir wollen unser Gerüst von drei bis fünf gestandenen Spielern haben und dazu viele junge Spieler aus der Region, die bei uns den Fokus auf sich ziehen können. Wir können kein großes Geld zahlen, dafür stimmen bei uns andere Sachen.“

Für den Coach, dessen Vertrag noch bis Sommer 2021 läuft, ist klar, „dass wir dann irgendwann den nächsten Schritt machen wollen.“ Er könne auch gut damit leben, eine Fahrstuhlmannschaft zu trainieren, also einen OSV, der zwischen der sechsten und der fünften Spielklasse pendelt, ohne dabei vom eigenen Konzept abzurücken.

Namhafter Offensivmann verstärkt das Team im Abstiegskampf

Für den Abstiegskampf in der Hansa-Staffel hat der OSV in dieser Woche einen namhaften Offensivmann verpflichtet: Vom Oberligisten FC Süderelbe kommt der unter anderem beim HSV und FC St. Pauli ausgebildete Christopher Mahrt, für den es im Herrenbereich bereits die elfte Station ist. Kann der mitunter aufbrausende Mahrt sportlich und als erfahrener Mann helfen? Gottschling: „Er muss sich auf sich konzentrieren. Ich denke schon, dass er ruhiger geworden ist.“

Körperlich ist der 30-Jährige nach eigener Aussage bei 60 Prozent. Wenn er den Rückstand aufgeholt hat, soll er den zur HT 16 abgewanderten Erdinc Örün mindestens ersetzen. „Mahrt ist ein intelligenter Fußballer, er ist in der Lage, unsere schnellen Stürmer gut in Szene zu setzen“, sagt Gottschling.

Ende Februar wird es wieder ernst

Erster Neuzugang des Winters war Daniel Alves Monteiro, der vom direkten Konkurrenten FC Türkiye kam. Im ersten Testspiel gegen die TSV Reinbek (2:0) standen auch Daniel Yorke (22, kam vom VfL Lohbrügge II) auf dem Platz sowie Ivan Karin, der zwar schon seit Monaten zum Kader zählt, aber noch auf die internationale Freigabe warten musste. Karin spielte zuletzt in der Dritten Liga Kroatiens und wird wohl noch Eingewöhnungszeit benötigen.

Vier weitere Tests stehen beim OSV noch auf dem Programm, dann wird es mit dem Start der Restsaison sofort richtig ernst. Am 28. Februar ist der FC Türkiye zu Gast am Meessen. Das Team von Fußballlehrer Jörn Großkopf belegt den ersten Abstiegsplatz, hat aber drei Partien weniger absolviert als der OSV und steigt schon in einer Woche wieder in die Saison ein. Auch Schlusslicht FTSV Altenwerder, Oststeinbeks zweiter Gegner, hat zeitlichen Vorsprung. Deshalb seien die beiden Punktspiele möglicherweise vorentscheidend, sagt Gottschling. „Das sind für uns Champions-League-Spiele. Wenn wir die gewinnen, haben wir Ruhe.“