Ahrensburg. Die Leichtathletik-Senioren der Startgemeinschaft Team Stormarn könnten sich im September bei der Team-DM der Senioren in Lage (Nordrhein-Westfalen) selbst ein Denkmal setzen. Dass aber Wolfgang Schliestedt, Helmut Lange, Karlheinz Redecker, Karl-Heinz Pieper, Eckhard Bräsel und Larry Steuber vom Ahrensburger TSV, Peter Kilch und Dieter Hinck vom TSV Glinde sowie Wilhelm Kraatz vom TSV Bargteheide den dritten Titelgewinn in Folge schaffen, könnte sich als äußerst schwieriges Unterfangen erweisen.

Titelverteidigung wird schwer – Hauptkonkurrent hat sich verstärkt

„Vizemeister LAC Quelle Fürth haben wir vergangenes Jahr noch mit deutlichem Abstand hinter uns gelassen“, sagt Mannschaftskapitän Schliestedt. „Für dieses Jahr haben sie sich mit Georg Orloff, dem Weltmeisterschaftszweiten von 2011 im Mehrkampf verstärkt, der den Diskus immer noch mehr als 40 Meter weit wirft.“

Zum Vergleich: Vor Kurzem holte Kraatz bei den im Sportforum Berlin ausgetragenen Norddeutschen Meisterschaften im Winterwurf der Senioren Gold im Diskuswurf mit einer Weite von 31,59 Metern. Schliestedt: „Gerade mit dem Diskus und der Kugel wird Fürth jede Menge Punkte aufholen.“

Bei einer Team-DM treten in der Altersklasse 70/75 sechs Mannschaften in ebensovielen Wettbewerben gegeneinander an: über 100 und 3000 Meter, im Weitsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und mit der 4x100-Meter-Staffel. Bis auf letztgenannte Disziplin stellt ein Verein pro Wettkampf drei Athleten. Die beiden besten sammeln dabei Punkte für die Gesamtwertung, die am Ende über den deutschen Meistertitel entscheiden.

Drei Teammitglieder aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen

Über bundesweit ausgetragene Qualifikationswettkämpfe können die Mannschaften einen der begehrten Startplätze für die Team-DM ergattern. Dem Team Stormarn gelang dies bei einem Vorkampf im Sommer in Hamburg. Seinerzeit mit dabei waren Heiner Krohn, Michael Kukulenz und Michael Lüdemann, die später die Titelverteidigung aus gesundheitlichen Gründen verpassten.

Schliestedt: „Ob ehemalige oder immer noch aktive Teammitglieder, längst sind wir zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen, in der auch das Private nicht zu kurz kommt.“ Einmal im Jahr planen die Stormarner eine gemeinsame Ausfahrt mit der Mannschaft und den dazugehörigen Ehefrauen – Ziel ist meistens die Nord- oder Ostseeküste. „Wir waren mehrmals auf der Insel Sylt, auf Rügen und der Halbinsel Darß und in Damp, ein einziges Mal aber auch in Thale im Harz“, sagt der 71-jährige Schliestedt. Die Organisation der Ausfahrten an den verlängerten Wochenenden geht reihum.

Einmal pro Jahr gibt es ein gemeinsame Ausfahrt an die Nord- oder Ostsee

Auf die eine oder andere Anekdote angesprochen, plaudert Schliestedt aus dem Nähkästchen. „Einem Teilnehmer war vor Jahren unterwegs zur DM sein Fahrzeug verreckt, also kaufte er sich kurzerhand bei einem nahe gelegenen Autohändler einen neuen Wagen“, sagt der Ahrensburger. „Ein anderes Mal haben wir an der verabredeten Stelle auf einen Teamkameraden gewartet, der jedoch befand sich aufgrund eines falsch verstandenen Ortsnamen zur gleichen Zeit in einem anderen Bundesland.“

Schliestedt selbst erlebte 2019 als ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr. Bei den in Leinefelde-Worbis (Thüringen) ausgetragenen deutschen Leichtathletik-Einzelmeisterschaften der Senioren sicherte sich der 71-Jährige die Goldmedaille über 80 Meter Hürden. Silbernes Edelmetall holte er im Weitsprung.

Dieter Hinck fand erst spät zur Leichtathletik

Für seinen Mannschaftskameraden Dieter Hinck ist der Teamspirit gleichzeitig auch Ansporn. „In meinem Alter muss ich mich schon manchmal zusammenreißen, um alles aus mir herauszuholen“, sagt der 75-Jährige und lacht. „In einer Mannschaft bin ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Teamkameraden verantwortlich, das sorgt für einen extra Schub Motivation.“

Hinck begann erst vor acht Jahren ernsthaft mit dem Leichtathletik-Training. In der Folge ließ er in der Region kaum einen Wettkampf über 100 Meter, im Weitsprung, Diskus- und Speerwurf aus. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement beim TSV Glinde wurde er vor Kurzem vom Kreis-Leichtathletik-Verband Stormarn in der Kategorie „Sonderehrung“ ausgezeichnet.

Wer seine Stimme abgeben möchte, muss sich beeilen

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mitmachen ist einfach: In jeder Kategorie können Sie einen Kandidaten auswählen und die Namen per E-Mail noch heute an info@ksv-stormarn.de schicken. Die Teilnahme ist auch unter www.ksv-stormarn.de auf der Internetseite des Kreissportverbands möglich.

Einsendeschluss ist der heutige Freitag, 31. Januar 2020. Die Bekanntgabe der Sportler des Jahres erfolgt in drei Wochen am 21. Februar anlässlich einer Ehrenveranstaltung.

Alle nominierten Sportler: Bei den Männern hat eine aus Funktionären des Kreissportverbands Stormarn und Sportjournalisten der regionalen Zeitungen zusammengesetzte Jury den Triathlon-Senioren-Vizeweltmeister Udo van Stevendaal vom SV Großhansdorf, den deutschen Junioren-Vizemeister im Karate, Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek, sowie Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe, Vizemeister bei den Deutschen U18-Meisterschaften über 110 Meter Hürden, nominiert. Bei den Frauen stehen Judokämpferin Miriam Butkereit vom TSV Glinde, Deutsche Meisterin der Frauen (bis 70 Kilogramm) und Olympiakandidatin, das Triathlontalent Julia Bröcker vom VfL Oldesloe – sie verhalf als Gaststarterin den Zweitligafrauen des TSV Bargteheide zum Klassenerhalt – sowie die Dressurreiterin Emilia Jensen vom PS Granderheide, die im Alter von 18 Jahren das Goldene Reitabzeichen schaffte, zur Auswahl. Bei den Mannschaften sind es die Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel als Meister der Zweiten Bundesliga Nord, die im vergangenen Jahr in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufgestiegenen B-Jugend-Handballerinnen des TSV Bargteheide und die Leichtathletik-Senioren der SG Team Stormarn für den Gewinn des Deutschen Mannschaftsmeistertitels.