Bad Oldesloe. Während ihre Altersgenossen die Schulbank drückten, hat Julia Bröcker gerade eine Woche in Ramsau bei Berchtesgaden verbracht. Allerdings nicht, um die schöne Aussicht auf umliegende Berge wie den Watzmann zu genießen. Die 16 Jahre alte Triathletin des VfL Oldesloe hat dort ein Trainingslager absolviert. Im Dezember war sie schon in Kienbaum, im Februar geht es nochmal nach Mallorca. Bei Ausdauersportlern werden bekanntlich die Grundlagen für die Resultate im Sommer bereits im Winter geschaffen.

Sie gehört dem Landeskader an, ist zudem Mitglied im „Team Schleswig-Holstein“

Julia Bröcker hat in ihrer kurzen Zeit als Leistungssportlerin bereits einige beachtliche Erfolge erreicht, und viele sollen noch dazukommen. Im vergangenen Jahr wurde sie in Weyhe (bei Bremen) in ihrer Altersklasse Vierte bei den deutschen Duathlon-Meisterschaften, sie gewann zum dritten Mal hintereinander den Landesmeistertitel im Triathlon, absolvierte als Gaststarterin für die Frauenmannschaft des TSV Bargteheide zwei Wettkämpfe in der 2. Bundesliga, bei denen sie in der Einzelwertung Zweite und Dritte wurde. Außerdem kam sie bei drei zum DTU-Cup zählenden Rennen auf Rang vier (in Goch), fünf (Jena) und sieben (Grimma). Vor drei Jahren nahm Landestrainer Carsten Krömer sie in seinen Kader auf. Julia ist zudem Mitglied im 27-köpfigen „Team Schleswig-Holstein“, in dem der Landessportverband ausgewählte Spitzensportler individuell fördert.

Am Bundesstützpunkt in Potsdam kann die 16-Jährige strukturierter trainieren

In der bevorstehenden Saison will die junge Ausdauersportlerin den nächsten Schritt machen: Deshalb ist sie vor wenigen Monaten aufs Sportinternat nach Potsdam gewechselt, um dort am Triathlon-Bundesstützpunkt zu trainieren. Das war eine große Umstellung für die gesamte Familie. Jedoch auch für Mutter Inke ein sinnvoller Schritt: „Manchmal ist die Sehnsucht schon groß. Aber Potsdam ist ja nicht aus der Welt. Mit dem Auto benötigt man nur drei Stunden. Julia will im Sport vorankommen, kann dort sehr viel strukturierter trainieren als es hier in Schleswig-Holstein möglich gewesen wäre.“ Ihr wöchentliches Trainingspensum umfasst 15 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen. Julia musste zunächst einen Eignungstest bestehen, hat dann eine Probewoche im Internat verbracht. „Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit fühle ich mich dort jetzt sehr wohl“, sagt sie.

Der Bargteheider Schülertriathlon war ihr erster Wettkampf

Die Ausdauersportlerin ist in der kurz hinter Travenbrück gelegenen Gemeinde Groß Niendorf (Kreis Segeberg) aufgewachsen. Zunächst hat sie Handball gespielt und Leichtathletik betrieben. Julia: „Dann habe ich erstmals am Bargteheider Schülertriathlon teilgenommen, weil ein Klassenkamerad meiner älteren Schwester Mirja einen Partner benötigte.“

Das war im Sommer 2014. Julia hat gleich Gefallen gefunden am Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Kurz darauf trat sie der Triathlonsparte des TSV Quellenhaupt Bornhöved bei, wechselte dann aber 2017 zum VfL Oldesloe. Im folgenden Jahr sorgte sie dann als Zweite der Deutschen Duathlon-Meisterschaften erstmals bundesweit für Aufsehen.

Auch Mutter Inke ist schon auf den Geschmack gekommen

Für den VfL Oldesloe will sie auch weiterhin ihre Wettkämpfe bestreiten. Lediglich ihr Zweitstartrecht wechselt – vom TSV Bargteheide zu Triathlon Potsdam. Dort hat sie die Chance, vielleicht schon in diesem Jahr in der 1. Bundesliga eingesetzt zu werden und sich damit mit den Besten messen zu können.

Sogar Mutter Inke ist mittlerweile auf den Geschmack gekommen. Sie macht regelmäßig in der swim & run for fun-Gruppe für Frauen des VfL Oldesloe mit. „Triathlon ist eine abwechslungsreiche Sportart, bei der man an der frischen Luft ist. Das gefällt mir“, sagt sie. Allerdings beschränkt sie es aufs Training und überlässt Wettkämpfe lieber ihrer erfolgreichen Tochter.

