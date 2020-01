Bad Oldesloe. Wenige Sekunden vor dem Ende des Finalspiels um den 36. Rudi-Herzog-Pokal wurde es in der Stormarnhalle noch einmal so richtig emotional: Außer sich vor Freude entledigte sich Nico Ploog seines weißen Trikots, ehe er von seinen Mannschaftskollegen förmlich überrannt wurde. Kurz zuvor hatte der Mittelfeldakteur des SSV Pölitz mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand gegen den klassenhöheren Landesligisten Grün-Weiß Siebenbäumen für klare Verhältnisse gesorgt.

„Turniersieg gibt Selbstvertrauen für den Abstiegskampf“

„Nach einer bisher enttäuschenden Verbandsliga-Saison musste ich meinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen“, sagte der Fußballer nach dem Abpfiff. „Dass wir auf dem Weg zum Turniersieg mit dem SV Eichede II und Siebenbäumen gleich zwei Landesligateams ausgeschaltet haben, gibt uns Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt.“

Ploog mit seinem ersten Treffer sowie Marcel Dankert drehten die Partie erst zwei Minuten vor dem Ende. Andreas Paulsen hatte Siebenbäumen zuvor in Führung gebracht.

Die Pölitzer kamen nur schwer in das Turnier, verloren zum Auftakt der Gruppenphase gegen den späteren Endspielgegner noch deutlich mit 2:6. Gegen das klassentiefere Kreisligateam des VfL Oldesloe setzten sie sich in einer hart umkämpften Partie knapp mit 3:2 durch. Gegen die All Stars – den Sieger des Qualifikationsturniers – folgte dann ein 5:1.

Eichedes zweite Mannschaft belegt nach 4:1 gegen VfL Tremsbüttel Platz drei

Die Eicheder, die in den vergangenen 24 Jahren zwölfmal den „Pott“ geholt hatten, ließen im kleinen Finale nichts anbrennen. Durch Tore von Vincent Janelt, Jan Plate, Morten Wahl und Tim Zittlau gewannen sie das Spiel um Platz drei mit 4:1. Für Tremsbüttel traf Sebastian Haupt.

Rund 600 Zuschauer erlebten bei dem vom VfL Oldesloe organisierten Fußballspektakel an zwei Tagen einige hart umkämpfte Derbys. „Dass mit dem SSV Pölitz diesmal ein Außenseiter den Pokal geholt hat, belebt auf jeden Fall das Turnier“, sagte Nico von Hausen, Pressesprecher der Kreisstädter.

Beim zuvor ausgetragenen Hans-Hermann-Lienau-Cup triumphierten die Fußballfrauen des SSC Hagen Ahrensburg mit einem 4:0-Erfolg im Finale über Grün-Weiß Siebenbäumen.

Ergebnisse, Gruppe A: All Stars – VfL Oldesloe 0:3, SSV Pölitz – GW Siebenbäumen 2:6, VfL Oldesloe – SSV Pölitz 2:3, GW Siebenbäumen – All Stars 4:0, VfL Oldesloe – GW Siebenbäumen 4:5, SSV Pölitz – All Stars 5:1; Gruppe B: VfL Tremsbüttel – SV Eichede II 0:2, JuS Fischbek – SV Hamberge 1:2, SV Eichede II – SV Hamberge 2:0, JuS Fischbek – VfL Tremsbüttel 3:3, SV Eichede II – JuS Fischbek 2:1, SV Hamberge – VfL Tremsbüttel 2:4