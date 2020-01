Reinfeld. Zwei Wochen vor dem Start der Rückrunde in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein nimmt Detfred Dörling den Druck von seiner Mannschaft. „Die Spielerinnen haben erkannt, dass sie im Abstiegskampf noch alle Möglichkeiten haben“, sagt der Trainer der Handballfrauen des SV Preußen Reinfeld. „Nach einem gemeinsamen Wochenende an der Ostsee und diversen emotionalen Einzelgesprächen erkenne ich eine klare Entwicklung. Die Mannschaft glaubt wieder an sich. Die Stimmung unter den Spielerinnen ist hervorragend.“

Hinzu kommt ein Erlebnis sein, das Döring für die Winterpause überhaupt nicht eingeplant hatte. Wenige Tage vor der Zweitligapartie gegen den TuS Ferndorf fragte der Handball Sport Verein (HSV) Hamburg bei den Reinfelderinnen an, ob sie in der Barclaycard Arena das Vorspiel bestreiten möchten gegen die SG Findorf, Tabellenelfte der Oberliga Nordsee.

Torhüterin Katherina Buschmann zählt zu den Hoffnungsträgerinnen.

Foto: Henrik Bagdassarian / HA

„Nach einer bisher unglücklich verlaufenen Saison, in der wir meist unter unseren Möglichkeiten gespielt haben, kam dieses Angebot goldrichtig“, sagt der Coach. „Ohne Druck gegen einen ebenbürtigen Gegner in der Barclaycard Arena anzutreten dürfte bei jeder Spielerin noch einmal für eine Extraportion Selbstbewusstsein gesorgt haben.“

Der Kontakt kam durch Ann-Christin Behnke zustande. Die Physiotherapeutin der Reinfelderinnen arbeitet am Olympiastützpunkt Hamburg und half in der Vergangenheit gelegentlich beim HSV aus.

Zur Partie: Ohne die zuletzt häufig aufkeimenden Selbstzweifel präsentierte sich das Tabellenschlusslicht der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein in bester Spiellaune und gewann in zweimal 20 Minuten mit 28:17. „Die Mannschaft hat sich mit einem couragierten Auftritt selbst belohnt“, sagt Dörling. „Die Spielerinnen haben auf dem Feld die richtigen Entscheidungen getroffen, konsequent den Abschluss gesucht und sich letztendlich die Bestätigung geholt, dass sie das Handballspielen doch nicht verlernt haben.“

Reinfelds Coach gewann zudem wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Kampf um den Klassenerhalt: Jacqueline Heins bot er erstmals neben Mannschaftskapitänin Laura Beth in der Abwehrmitte auf. „Die Rechnung ist voll aufgegangen, Jacqueline hat ihre beste Leistung seit Langem abgeliefert“, sagte Dörling. „Diese Variante kann ich mir auch gut zum Rückrundenauftakt beim AMTV Hamburg vorstellen.“

Nach berufsbedingter Pause ist Christin Eissing wieder da

Mit fünf Treffern feierte Christin Eissing auf der linken Außenbahn ein gelungenes Comeback. Aufgrund der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen ihrer beruflichen Ausbildung fehlte Eissing drei Monate „Ich bin froh, dass ich wieder mit Christin planen kann“, sagt der Coach. „So werden wir im Angriff für den Gegner unberechenbarer.“

Als Ersatz für die frühere Drittligaspielerin Anita Arntzen blühte Sabrina Wienecke am Kreis förmlich auf, während Jill Enke von der Außenbahn in den Rückraum wechselte und dort mit viel Spielübersicht glänzte. Dörling: „Der Ausgang der Partie hat der Mannschaft den dringend benötigten Motivationsschub gegeben, um erhobenen Hauptes in die schwere Rückrunde zu starten.“

Mindestens vier Punkte aus drei Partien im Januar müssen her

Die ersten drei Begegnungen dürften richtungsweisend sein: Am Sonntag, 12. Januar, treffen die Reinfelderinnen auswärts auf den Tabellensechsten Alt­rahlstedter MTV, ehe es sechs Tage später in eigener Halle gegen die neuntplatzierte Mannschaft des ATSV Stockelsdorf geht. Am 25. Januar wartet der Tabellenzehnte TSV Alt Duvenstedt.

„Wir müssen mindestens vier Punkte aus den drei Begegnungen holen, dann ist im Kampf um den Klassenerhalt vielleicht noch etwas möglich“, sagt Dörling. „Sollten wir diese Vorgabe aber nicht schaffen, dürfte der Abstieg besiegelt sein.“

An diesem Sonnabend trifft sich die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr. „Das Trainingslager werden wir ebenso Revue passieren lassen wie den grandiosen Auftritt gegen die Findorferinnen“, sagt Dörling. „Alle positiven Aspekte werden wir noch einmal vertiefen und hochmotiviert in die Rückrunde gehen.“