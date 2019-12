Ahrensburg. Mit 2806 Liegestützen innerhalb einer Stunde schaffte es Jarrad Young ins Guiness-Buch der Rekorde. Aufgestellt hat der Australier die Weltbestmarke in der Kategorie „Push Ups“ am 31. August 2018 im Matrix-Boxing-Gym in Queensland (Australien). Nun will der Ahrensburger Finn Mohawk Knebusch diesen Rekord knacken.

Dabei geht der 25-Jährige mit einem von ihm entwickelten Konzept vor. „Eine enorm hohe Körperbeherrschung, eine extreme Schnellkraft im Oberkörper sowie eine spezielle Kraftausdauer sind elementare Grundlagen, um bei dem Weltrekordversuch überhaupt eine Chance zu haben“, sagt Knebusch. Mit speziellen Stabilitäts-, Kraft- und Laufübungen bereitet er sich seit mehr als einem Jahr darauf vor. Die derzeitige Bestmarke des Ahrensburgers liegt bei 2200 Liegestützen in 45 Minuten. Den eigentlichen Weltrekordversuch hat er für das Jahr 2022 geplant.

Im nächsten Jahr stehen zwei Marathon-Läufe an

„Die sportlichen Ziele von mir sind mittelfristig ausgelegt, die einzelnen Schritte perfekt aufeinander abgestimmt“, sagt Knebusch. „In diesem Jahr habe ich am Hamburg-Triathlon teilgenommen, 2020 starte ich bei den Marathonläufen in Hamburg und Berlin. Der nächste Schritt ist am Ende des kommenden Jahres die Teilnahme an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Hyrox“.

Bei diesem erstmals im vergangenen Jahr in Hamburg ausgetragenen Fitness-Wettkampf-Format müssen die Teilnehmer einen aus Kraft- Ausdauer- und Laufeinheiten bestehenden Parcours bewältigen. Knebusch: „Das perfekte Körpergewicht für den Weltrekordversuch hole ich mir durch die Laufeinheiten, die nötige Schnellkraft und Kraftausdauer durch das wettkampforientierte Fitnesstraining“.

Drei Jahre hat er in den USA studiert

Nach dem Abitur an der Stormarnschule studierte der dunkelblonde Ahrensburger an der Lindenwood University in Saint Charles/Missouri (USA) drei Jahre Sportwissenschaften mit den Schwerpunkten Athletik, Konditionstraining und der systematischen Planung und Durchführung eines sportlichen Trainings. Während der Studienzeit betreute Knebusch als Co-Trainer amerikanische und kanadische Rugbyspieler.

Finn Mohawk Knebusch zieht in der Halle den Schlitten mit Gewichten.

Foto: Henrik Bagdassarian / HA

Knebusch trainiert bei „BeGreat Fitness Court“ Lütjensee. In der Tennishalle (Am Sportplatz) von Elke Ring Lual bietet der 25-Jährige seit Kurzem auf einer speziell hergerichteten Fläche ein multifunktionales Training – aufgeteilt in verschiedene Kurse - für Jedermann an Informationen stehen im Internet unter (www.tennishalle-luetjensee.de/fitness). Dabei verfolgt Knebusch eine eigene Philosophie: „Mit dem eigenen Körpergewicht lassen sich fast alle Muskeln und Muskelgruppen hervorragend trainieren“, sagt der Sportwissenschaftler. „Wichtig dabei ist ein ausgeglichenes Angebot an Ganzkörpertraining, Haltungsschulung und Balancetraining, das sich gleichzeitig – mit unterschiedlicher Intensität – an Leistungs- und Hobbysportler richtet.“ Der dreijährige Aufenthalt in den USA hat Knebusch geprägt. „Ich habe eine andere Welt kennengelernt, nicht nur im sportlichen Bereich sondern auch im Umgang der Menschen untereinander. Empathie spiele dabei eine große Rolle, sagt der Ahrensburger.

Der 25-Jährige besitzt die Fußballtrainer-B-Lizenz

Den landläufigen Vorwurf, Amerikaner seien in der Kommunikation zu oberflächlich, entkräftet der Stormarner. „Eine gewisse Oberflächlichkeit in der zwischenmenschlichen Kommunikation hat zweifelsohne auch ihre guten Seiten“, sagt er. „Ein nettes Lächeln einem Fremden gegenüber auf der Straße oder ein kurzer Small-Talk mit der Kassiererin im Supermarkt gehen sicherlich nicht in die Tiefe, bereichern aber das tägliche Leben“.

Später könnte Knebusch, der sich nach seiner Rückkehr aus den USA unter dem Namen Fitness Motivation Key (FMK) als Personaltrainer selbstständig gemacht hat, sich auch eine Laufbahn als Athletik-Trainer einer Profi-Fußballmannschaft vorstellen. Denn Fußball ist eine weitere Leidenschaft des 25-Jährigen. Der Inhaber der Trainer-B-Lizenz spielt seit Jahren in der Abwehrreihe des SSC Hagen Ahrensburg.