Luetjensee. Nur den Körper zu trainieren reicht vielen Leistungssportlern heutzutage nicht mehr. Sie streben auch nach mentaler Stärke, da die Kraft der Gedanken ebenfalls über Sieg oder Niederlage entscheidet. Nicht umsonst heißt es so schön: „Wer zu viel denkt, verliert“. Mentales Training steigert das Leistungsniveau – und ermöglicht dem Athleten eine Top-Performance auf den Punkt abzuliefern.

Claudia Knickrehm geht sogar noch einen Schritt weiter: „Bei einem Sportler lassen sich gewisse Abläufe viel besser im Unterbewusstsein trainieren. Unter Einsatz der Hypnose erhalte ich Zugriff auf tief sitzende Blockaden, die ich bei einem Menschen im Bewusstseinszustand nicht erreichen würde“, sagt die 48 Jahre Lütjenseerin. Im Ortsteil Dwerkaten betreibt sie gemeinsam mit Ehemann Klaus den Stall Knickrehm – eine moderne Reitanlage mit Pensions- und Ausbildungsbetrieb sowie einer Zucht von Holsteiner Pferden.

Klient behält die ganze Zeit die Kontrolle

Vor rund zwei Jahren baute sie sich ein zweites Standbein auf. Als zertifizierte Hypnotiseurin spezialisierte sich Claudia Knickrehm auf Sporthypnose. Zunächst räumt die sympathische Stormarnerin mit landläufigen Vorurteilen auf: „Sporthypnose hat nichts mit der allgemein bekannten Show-Hypnose zu tun. Der Klient behält die ganze Zeit über die Kontrolle. Er bleibt weder in ihr stecken noch gibt er etwas preis, was er bei vollem Bewusstsein nicht erzählen würde“, sagt Knickrehm. „Und dass ein hypnotisierter Mensch Dinge tut, die er im wachen Zustand nicht machen würde, gehört ebenso in den Bereich der Ammenmärchen.“

Viele Reitsportler zählen zu den Klienten der 48-Jährigen. Aufgrund von Lampenfieber oder einer negativen Erfahrung wie einem schweren Sturz fehlt ihnen im Sattel die nötige Souveränität. „Die Nervosität und Unsicherheit eines Reiters überträgt sich eins zu eins auf das Pferd – und schon wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der nur schwer zu stoppen ist“, sagt Knickrehm. Sporthypnose setze sie zum Beispiel bei Springreitern ein, um sie nach einem Missgeschick am Hindernis den optimalen Absprung im richtigen Augenblick fühlen zu lassen. „Serienwechsel in der Dressur lassen sich ebenfalls in Hypnose sehr gut üben und die Technik verinnerlichen“, sagt sie. „Aber auch für Tennis- oder Golfspieler, Skifahrer, Fußballer, Ruderer und andere Sportler sind für das Training in Hypnose kaum Grenzen gesetzt“.

Sportler berichten von Erfolgen

Die 48-Jährige erzählt von einer Dressurreiterin, die von ständigem Selbstzweifel gequält bei Turnieren lediglich 50 Prozent ihrer eigentlichen Leistung abrufen konnte. „Unter Hypnose habe ich sie immer wieder Lektion für Lektion durchgehen lassen. Die Aufmerksamkeit lag nur bei ihr und ihrem Pferd. Sie ritt quasi wie unter einer Glocke. Drei Tage später gewann sie die Prüfung“, sagt die Therapeutin. Nach kurzer Gedankenpause fügt Knickrehm lächelnd hinzu: „Das hätte sie sicherlich auch so geschafft, die Sporthypnose hat ihr dabei aber auf jeden Fall geholfen.“

Eine Marathonläuferin, die aufgrund ihres stressigen Berufs im Training nicht mehr annähernd an ihre Zeiten herankam, ließ sich wenige Tage vor einem Wettkampf ebenfalls von ihr behandeln. „Da Menschen unter Hypnose kein Zeitempfinden haben, lief sie im Zeitraffer die Strecke in Gedanken kraftvoll und ausdauernd durch“, sagt Knickrehm „Während eines besonders positiven Moments, den sie während der Hypnose erlebte, sollte sie eine Hand zur Faust ballen. Mental hatte sie somit das gute Gefühl mit einem sogenannten Anker verknüpft. Presst die Klientin nun während eines echten Wettkampfs die Finger zusammen, kann sie dieses positive Gefühl erneut abrufen.“

Ein hypnotischer Zustand kommt sogar im Alltag vor

Das Ende der Geschichte: Die Marathonläuferin schaffte am Wettkampftag die 42,195 Kilometer mit persönlicher Bestzeit. Es sind außergewöhnliche Beispiele, aber keine Einzelfälle. Hypnose hilft Sportlern, Ängste abzubauen, eine gewisse Gelassenheit zu erreichen, Blockaden zu lösen und dabei Selbstvertrauen und Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln.

Knickrehm absolvierte eine Ausbildung zum Hypnose-Coach und Hypnose-Master. „Vor mehr als zwanzig Jahren begann ich, mich mit Hypnose zu beschäftigen“, sagt sie. „Das menschliche Gehirn und Wege zu positiven Veränderungen unter Hypnose haben mich von Beginn an fasziniert“. Veränderungen im Gehirn in Trance sind messbar, negative Glaubenssätze lassen sich im Hypnosezustand auflösen und neu programmieren. Dabei ist Sporthypnose weder ein Schlafzustand noch eine Art Bewusstlosigkeit. Ein hypnotischer Zustand kommt sogar in der sogenannten Alltagstrance vor, etwa vor dem Fernseher oder dem Lesen eines Buches.

Hypnose ist kein reiner Entspannungszustand, da das Unterbewusstsein unter Vollgas arbeitet. Knickrehm: „In einer für ihn nervigen Situation kann jeder Mensch die Kraft der Gedanken an sich ausprobieren, indem er ein strahlendes Lächeln aufsetzt und sich auf etwas Schönes konzentriert. Das versetzt ihn sofort in eine positivere Stimmung“.