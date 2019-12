Reinbek. 2019 ist sportlich das bisher erfolgreichste Jahr von Corre Ahnsehl. Bei den Deutschen Karate-Meisterschaften der Jugend, Junioren und U 21 in Erfurt (Thüringen) sicherte sich das 15 Jahre alte Ausnahmetalent der TSV Reinbek in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm jüngst die Silbermedaille. Goldenes Edelmetall holte er unter anderem bei den Hamburg-Open, den Berlin-Open und beim international besetzten U 21-Randori im hessischen Wald-Michelbach.

Der Nachwuchssportler will 2020 noch härter trainieren

Zufrieden ist der ehrgeizige Kampfsportler aus Stormarn mit der jetzigen Situation dennoch nicht. „In den vergangenen Jahren habe ich bei Deutschen Meisterschaften dreimal das Finale erreicht, den Titel dabei aber jedesmal knapp verpasst“, sagt Corre. „Damit es im kommenden Jahr endlich klappt, werde ich im Training noch härter und konzentrierter arbeiten“.

Gesucht wird Stormarns Sportler des Jahres 2019.

Foto: Ha

Dabei war der große Traum vom Meistertitel im Mai dieses Jahres zum Greifen nah: In der Neuauflage des Finalkampfes von 2017 bestimmte der junge Reinbeker gegen Timo Schmitz aus Nordrhein-Westfalen über weite Strecken das Geschehen, musste sich am Ende aber nach einem zweifelhaften Kampfrichterentscheid erneut mit Platz zwei begnügen. Sein außergewöhnliches Talent fiel vor sechs Jahren auch Jugendbundestrainer Klaus Bitsch auf, der Corre umgehend in den Bundeskader berief – und für 2020 erneut nominierte.

Der Kreissportverband fördert den Reinbeker

Corre hat gleich doppelten Grund zur Freude: Der 15-Jährige zählt nicht nur zu den Nominierten bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Stormarn, die Sparkassen-Stiftung Stormarn und der Kreissportverband Stormarn fördern den jungen Leistungssportler auch ein weiteres Jahr mit einem Betrag von 1000 Euro. „Corre hat sich die Unterstützung redlich verdient, da er seit Jahren bundesweit zu den größten Talenten im Karatesport zählt“, sagt Timo Stieger-Fleischer. Seit rund sieben Jahren begleitet er und beobachtet aufmerksam die Entwicklung des jungen Karatesportlers. Warum der Landestrainer und Coach der TSV Reinbek den dunkelblonden Kampfsportler so über den grünen Klee lobt, begründet er wie folgt: „Corre hat die Bewegungsabläufe und das richtige Timing praktisch in den Genen verankert“, sagt Stieger-Fleischer. „Er kennt keine Angst und strahlt auf der Matte die nötige Portion Selbstbewusstsein aus. Wenn es darauf ankommt, kann er sich mittlerweile aber auch zurücknehmen.“

Corre sucht auf der Matte immer seine Konter-Chancen

Da seine Gegner ihm in den zurückliegenden Jahren körperlich häufig überlegen waren, eignete Corre sich einen eher defensiven Kampfstil an. „Sobald mein Gegner die Nerven verliert und überhastet angreift, erziele ich die ersten Wertungstreffer“, sagt der 15-Jährige, der in Hamburg die neunte Klasse der Stadtteilschule Kirchwerder besucht.

Alle Nominierten im Überblick Männer Bei den Männern hat eine aus Funktionären des Kreissportverbands Stormarn und Sportjournalisten zusammengesetzte Jury den Triathlon-Senioren-Vizeweltmeister Udo van Stevendaal vom SV Großhansdorf, den deutschen Junioren-Vizemeister im Karate, Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek, und Leichtathlet Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe, Silbermedaillengewinner bei den Deutschen U18-Meisterschaften über 110 Meter Hürden, nominiert. 1 von 3

Frauen Bei den Frauen stehen die Judokämpferin Miriam Butkereit, deutsche Meisterin der Frauen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, das Triathlontalent Julia Bröcker vom VfL Oldesloe – sie verhalf als Gaststarterin der Frauenmannschaft des TSV Bargteheide zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga – sowie die Dressurreiterin Emilia Jensen vom Pferdesport Granderheide, die mit 18 Jahren das Goldene Reitabzeichen schaffte, zur Auswahl. 2 von 3

Mannschaften Bei den Mannschaften können sich die Leser zwischen den Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel als Meister der 2. Bundesliga, den in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufgestiegenen B-Jugend-Handballerinnen des TSV Bargteheide und den Leichtathletik-Senioren des Teams Stormarn für den Gewinn des Deutschen Mannschaftsmeistertitels entscheiden. 3 von 3

Stieger-Fleischer sieht in dem zurückhaltenden Kampfstil seines Schützlings auch ein Problem: „Sobald Corre gegen einen ebenfalls abwartend agierenden Gegner den Kampf selbst machen muss, gerät er in Schwierigkeiten“, sagt der Landestrainer. „Daran haben wir aber zuletzt gemeinsam erfolgreich gearbeitet.“

Bisher galt Corre als Leichtgewicht. National bestritt er seine Kämpfe in der Klasse bis 45 Kilogramm. Die gibt es international nicht, dort beginnt die unterste Gewichtsklasse bei 52 Kilogramm. In den vergangenen Monaten legte Corre an Physis zu. Mittlerweile bringt er rund 50 Kilogramm auf die Waage. Die Gewichtszunahme kommt zum rechten Zeitpunkt, denn kommendes Jahr steigt der 15-Jährige national in die Altersklasse U 18 (bis 55 Kilogramm) auf. International folgt der Sprung in die nächst höhere Gewichtsstufe erst im September.

Der Reinbeker möchte später selbst Karatetrainer werden

Neben dem heiß herbeigesehnten Deutschen Meistertitel hat der junge Reinbeker auch auf internationaler Ebene konkrete Ziele vor Augen. „Bei einigen Turnieren der Karate-Youth-League möchte ich auf jeden Fall eine Podiumsplatzierung erreichen“, sagt Corre, der im kommenden Jahr den dritten Kyu und damit die höchste Prüfungsstufe des braunen Gürtels ablegen möchte.

Vorbilder oder Idole hat Corre keine, mit Stieger-Fleischer hat er aber einen Trainer an der Seite, den er bewundert. Corre: „Ich kann mir gut vorstellen, später selbst Karate-Trainer zu werden.“

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Mitmachen ist einfach: In jeder Kategorie müssen Sie einen Kandidaten auswählen, dessen Namen in Druckbuchstaben auf eine frankierter Postkarte notieren und an den Kreissportverband Stormarn (Lübecker Straße 35, 23843 Bad Oldesloe) schicken. Die Teilnahme ist auch per E-Mail an die Adresse info@ksv-stormarn.de oder unter www.ksv-stormarn.de auf der Internetseite des Kreissportverbands möglich. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020. Die Bekanntgabe der Sportler des Jahres erfolgt am Freitag, 21. Februar, anlässlich einer Veranstaltung im Foyer der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe.