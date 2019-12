Trittau. Glückwünsche zum Klassenerhalt wollte Mannschaftsführer Nikolaj Persson noch nicht annehmen. „Dafür ist es noch zu früh, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, haben einen Riesenschritt gemacht“, sagte der Badmintonspieler des TSV Trittau nach den beiden 6:1-Heimsiegen in der 1. Bundesliga gegen Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg und den Tabellenvorletzten TSV 1906 Freystadt.

Damit verbesserten sich die Trittauer um drei Plätze auf Rang fünf. Noch wichtiger aber: Ihr Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt jetzt komfortable sechs Punkte. „Jetzt gilt es, diesen Abstand zu bewahren oder sogar zu vergrößern, damit wir nicht noch einmal zittern müssen“, sagte Persson.

Stormarner klettern auf fünften Tabellenrang

Der klare Sieg am Sonnabend gegen die abgeschlagenen Münchner, die bislang erst eines ihrer elf Saisonspiele gewonnen haben, war erwartbar. Dass die Stormarner auch die gestrige Partie gegen Freystadt so deutlich für sich entscheiden, hatte dagegen kaum einer erwartet – immerhin hatten die Trittauer in der Hinserie bei den Oberpfälzern noch mit 3:4 verloren.

„Wir haben haben uns im Vergleich zur Begegnung gegen Neuhausen-Nymphenburg noch einmal gesteigert – insbesondere in Sachen Konzentration“, sagte Persson. Ganz so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Begegnung allerdings nicht. Fünf der sieben Matches gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, und gleich das erste davon verloren Ary Trisnanto und Matthew Clare im Doppel gegen Johannes Pistorius und Max Flynn nach einer 2:1-Führung noch mit 2:3.

Fünf der sieben Matches gegen Freystadt gehen über fünf Sätze

Auf dem Nachbarfeld glichen Hope Warner und Inalotta Suutarinen dann aber zum 1:1 aus, obwohl sie gegen Kristin Kuuba und Serena Au Yeong beim Stand von 0:2 eigentlich schon auf der Verliererstraße waren. Daraus wurde dann schnell sogar ein 3:1, weil sich Priskila Siahaya im Dameneinzel gegen Kuuba für ihre Hinspielniederlage revanchierte und Nikolaj Persson und Sergey Sirant, die erstmals gemeinsam im Doppel antraten, die Nerven bewahrten und gegen Oliver Roth und Florian Waffler mit 12:10 im im fünften Satz gewannen.

Sergey Sirant nicht so souverän wie zu Saisonbeginn

Das anschließende Einzel von Sirant gegen Leon Seiwald schien zunächst eine klare Sache zu werden: Der Russe gewann den ersten Durchgang mit 11:3, dominierte dabei fast nach Belieben. Dass er sich dann doch erst nach fünf teilweise umkämpften Sätzen behauptete, lag an seiner derzeitigen Inkonstanz. „Er hat derzeit große Schwankungen im Spiel, macht zwischendurch immer wieder viele leichte Fehler“, sagte Persson. „Dafür muss man jedoch Verständnis haben. Für ihn war es ein langes Jahr. Er kämpft noch um die Olympia-Qualifikation, spielt deshalb viele Turniere. Dann muss so eine kleine Schwächephase auch mal erlaubt sein.“

Im Vergleich zur Begegnung am Vortag, als Sirant gegen Ivan Rusev Atanasov glatt in drei Sätzen verlor und damit den einzigen Gegenpunkt zuließ, war er gegen Seiwald in der entscheidenden Phase auch wieder voll da. Fast zeitgleich gewannen auch Clare und Warner im Gemischten Doppel. So ging es im letzten Match von zwischen Hamburgs Landestrainer Eric Pang und Hannes Gerberich nur noch darum, ob die Trittauer 5:2 gewinnen und damit zwei Punkte bekommen oder das Spiel 6:1 für sich entschieden und sogar drei Zähler einheimsen. „Dass es letztlich drei Punkte wurden, war das I-Tüpfelchen dieses tollen Wochenendes“, sagte Persson.

TSV Trittau – TSV Neuhausen-Nymphenburg, Herrendoppel 1: Matthew Claire/Sergey Sirant – Ivan Rusev Atanasov/Tobias Wadenka 11:9, 7:11, 11:9, 11:4; Damendoppel: Inalotta Suutarinen/Hope Warner – Annabella Jäger/Kaja Stankovic 11:9, 11:8, 14:12; Herrendoppel 2: Ary Trisnanto/Nikolaj Persson – Manual Heumann/Fabian Holzer 11:9, 11:5, 9:11, 7:11, 11:6; Herreneinzel 1: Sirant – Atanasov 6:11, 9:11, 5:11; Dameneinzel: Priskila Siahaya – Stankovic 11:6, 11:7, 11:5; Gemischtes Doppel: Clare/Suutarinen – Holzer/Jäger 8:11, 11:8, 11:9, 12:10; Herreneinzel 2: Eric Pang – Tobias Wadenka 11:7, 12:10, 6:11, 11:8

TSV Trittau – TSV 1906 Freystadt, Herrendoppel 1: Trisnanto/Clare – Johannes Pistorius/Max Flynn 4:11, 11:6, 11:4, 10:12, 8:11; Damendoppel: Warner/Suutarinen – Kristin Kuuba/Serena Au Yeong 9:11, 8:11, 15:13, 11:8, 11:4; Herrendoppel 2: Persson/Sirant – Oliver Roth/Florian Waffler 10:12, 11:9, 11:6, 9:11, 12:10; Herreneinzel 1: Sirant – Leon Seiwald 11:3, 5:11, 7:11, 11:3, 11:7; Dameneinzel: Siahaya – Kuuba 12:10, 7:11, 11:7, 11:9; Gemischtes Doppel: Clare/Warner – Flynn/Au Yeong 13:15, 11:9, 4:11, 12:10, 11:8; Herreneinzel 2: Pang – Hannes Gerberich 11:2, 11:2, 11:3