Trittau. Die erfreuliche Nachricht vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), die Tim Rummelhagen vor wenigen Wochen erreichte, klang ebenso aufregend wie vielversprechend: Der DLV hatte den 17 Jahre alten Leichtathleten der LG Reinbek-Ohe in der Disziplin Hürden für den sogenannten C-Kader männlicher Nachwuchs U20 nominiert. „Sagen zu können, dass man Mitglied des deutschen U20-Nationalkaders ist, ist schon eine sehr coole Sache“, sagt Rummelhagen, hinter dem ein fast perfektes Sportjahr liegt.

Aber eben nur fast: „Zum Glück bin ich weitgehend unverletzt geblieben, aber der Sturz beim Hürdenlauf bei den U20-Landesmeisterschaften in Lübeck hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie schnell ein sportlicher Höhenflug auch wieder vorbei sein kann“, sagt der Zwölftklässler des Gymnasiums Trittau.

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften holte er Silber

Sportlich erlebte Rummelhagen in diesem Jahr seinen Höhepunkt bei den in Ulm (Baden-Württemberg) ausgetragenen deutschen Jugend-Meisterschaften. Im U18-Endlauf über 110 Meter Hürden legte der Reinbeker einen unvergesslichen Auftritt hin. Mit einer Zeit von 13,86 Sekunden sicherte sich der junge Stormarner nicht nur die Silbermedaille, er unterbot seine persönliche Bestmarke auch gleich um 16 Hundertstelsekunden. Im U20-Endlauf über 110 Meter Hürden hätte diese Zeit ebenfalls für silbernes Edelmetall gereicht.

Emotional war Rummelhagen direkt im Anschluss an das Rennen hin- und hergerissen. „Ich habe eine Mischung aus Freude, Ungläubigkeit, aber auch ein bisschen Frust gespürt“, erzählte der 17-Jährige damals in einem Telefonat mit dem Abendblatt. „Ich war unbeschreiblich glücklich über den Gewinn der Silbermedaille, da ich damit keinesfalls gerechnet hatte. Die Zeit, die auf der Anzeigentafel aufleuchtete, konnte ich aber zunächst einfach nicht glauben“.

Vorbereitung auf die Hallensaison hat längst begonnen

Sogar der Gewinn des Titels wäre für ihn drin gewesen: Bis zur drittletzten Hürde lag Rummelhagen in Führung, ehe er diese mit dem linken Fuß touchierte und leicht aus dem Rhythmus geriet. Aaron Giurgian, sein Kontrahent vom ASC Darmstadt, zog an dem Reinbeker vorbei und rettete die Führung mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung ins Ziel.

Anschließend startete Rummelhagen als jüngerer von zwei Jahrgängen im Donaustadion auch noch über die 200 Meter. Mit einer Zeit von 21,90 Sekunden sicherte sich der Reinbeker als drittschnellster Sprinter über die Distanz eine weitere Podiumsplatzierung. Mit der Vorbereitung auf die Anfang Januar beginnende Hallensaison hat der dunkelhaarige Leichtathlet längst begonnen.

Bei den Landesmeisterschaften startet er in einer neuen Altersklasse

Den geplanten Start am 11. Januar bei den in Hamburg ausgetragenen Hallen-Landesmeisterschaften sieht Rummelhagen als einen perfekten Einstieg in die Altersklasse U20. In dieser bestreitet er ab dem kommenden Jahr seine Wettkämpfe. „Die Vorfreude ist groß, auch wenn ich mich aufgrund der größeren Höhe der Hürde umstellen muss“, sagt Rummelhagen lächelnd. In wenigen Wochen stehen zudem die Vorprüfungen zum Abitur auf dem Programm. Rummelhagen: „Auf dem höchstmöglichem Niveau zu trainieren und sich gleichzeitig auf das Abitur vorzubereiten, ist schon eine Herausforderung.“

Alle Nominierten im Überblick Männer Bei den Männern hat eine aus Funktionären des Kreissportverbands Stormarn und Sportjournalisten zusammengesetzte Jury den Triathlon-Senioren-Vizeweltmeister Udo van Stevendaal vom SV Großhansdorf, den deutschen Junioren-Vizemeister im Karate, Corre Ahnsehl von der TSV Reinbek, und Leichtathlet Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe, Silbermedaillengewinner bei den Deutschen U18-Meisterschaften über 110 Meter Hürden, nominiert. 1 von 3

Frauen Bei den Frauen stehen die Judokämpferin Miriam Butkereit, deutsche Meisterin der Frauen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, das Triathlontalent Julia Bröcker vom VfL Oldesloe – sie verhalf als Gaststarterin der Frauenmannschaft des TSV Bargteheide zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga – sowie die Dressurreiterin Emilia Jensen vom Pferdesport Granderheide, die mit 18 Jahren das Goldene Reitabzeichen schaffte, zur Auswahl. 2 von 3

Mannschaften Bei den Mannschaften können sich die Leser zwischen den Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel als Meister der 2. Bundesliga, den in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufgestiegenen B-Jugend-Handballerinnen des TSV Bargteheide und den Leichtathletik-Senioren des Teams Stormarn für den Gewinn des Deutschen Mannschaftsmeistertitels entscheiden. 3 von 3

Diese zu bewältigen traut Gunnar Weitschat seinem Schützling ohne weiteres zu. „Sich gleichzeitig auf zwei Dinge fokussieren zu können, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, zeichnet aber immer noch einen zielorientierten Leistungssportler aus“, sagt der Trainer der Leichtathletikgemeinschaft Reinbek-Ohe.

Zuletzt war er mehrere Wochen in den USA

Bei den in der Hansestadt anstehenden Landestitelkämpfen plant Rummelhagen Starts über 60 Meter Hürden, 200 Meter und – wenn er Lust verspürt, wie er sagt – auch noch über die 60-Meter-Distanz. „Wettkämpfe in der Halle sind für mich eine Art Gradmesser, um später gut vorbereitet in die Freiluft-Saison zu starten“, sagt Rummelhagen.

Geprägt hat das 17 Jahre alte Leichathletiktalent zuletzt ein mehrwöchiger Aufenthalt in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah anlässlich eines Schüleraustausches im Herbst dieses Jahres. In der ersten Woche schaute sich der Teenager aus Stormarn ausgiebig die Stadt und deren Umgebung an, ehe er an der East High School das Leben eines amerikanischen Gesamtschülers kennenlernte. In Form hielt sich der 17-Jährige in einem der Lehranstalt zugehörigen Fitnessstudio.

