Trittau. Die Badminton-Bundesligaspieler des TSV Trittau können sich kurz vor Heiligabend selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk machen: „Zwei Siege wären großartig, dann würden wir uns von den Konkurrenten ein bisschen absetzen“, sagte Mannschaftsführer Nikolaj Persson mit Blick auf die beiden Heimspiele an diesem Sonnabend gegen Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg (15 Uhr) und am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten TSV 1906 Freystadt (15 Uhr, jeweils Heinrich-Hertz-Straße 7). Derzeit liegen die Trittauer punktgleich mit Freystadt auf Rang acht, der am Saisonende gerade so eben den Klassenerhalt bedeuten würde.

Stormarner können personell aus dem Vollen schöpfen

An das Hinspiel haben die Stormarner keine guten Erinnerungen, sie verloren mit 3:4. Persson: „Diesmal haben wir aber den Heimvorteil, der bringt immer noch ein paar Prozent.“ Zudem können die Trittauer personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, deshalb sogar ihren Finnen Oskari Larkimo an die zweite Mannschaft ausleihen, die an diesem Wochenende in der 2. Bundesliga Nord ebenfalls zweimal im Einsatz ist: am Sonnabend beim 1. BC Beuel II (18 Uhr, Limpericher Straße in Bonn) und am Sonntag beim BC Hohenlimburg (14 Uhr, Wiesenstraße 27).

Neben dem Russen Sirant ist auch der Ungar Krausz dabei

Erst zum zweiten Mal überhaupt in dieser Saison stehen die beiden besten Spieler für die Herreneinzel gleichzeitig zur Verfügung: der starke Neuzugang Sergey Sirant aus Russland und der Ungar Gergely Krausz, der bisher erst in einmal zum Einsatz kam. „Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde nicht wieder so ein Verletzungspech haben wie in der ersten Saisonhälfte“, sagte Persson. „Dann wird es auch mit dem Klassenerhalt klappen.“