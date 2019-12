Reinbek. Die Winterpause hat zwar gerade erst begonnen, doch kurz nach Weihnachten rollt in Reinbek schon wieder der Fußball. Zu Beginn des neuen Jahres kicken die Clubs aus der Region unter anderem in Bad Oldesloe und Ahrensburg und auch beim größten Hallenturnier Schleswig-Holsteins ist Stormarn vertreten. Das sind die wichtigsten Hallenturniere im und für den Kreis.

E-Werk-Cup der TSV Reinbek (27./28. Dezember): Der Termin zwischen den Jahren hat sich beim Turnier des Kreisligaclubs TSV Reinbek mittlerweile fest etabliert. In den vergangenen Jahren waren die Veranstalter stets mit den Zuschauerzahlen zufrieden. Das Teilnehmerfeld besteht wieder fast ausschließlich aus Landes- und Bezirksligisten aus der Umgebung. In der Gruppe A treffen der Oststeinbeker SV und der FC Voran Ohe auf die eine Klasse tiefer spielenden SC Vier- und Marschlande, SV Börnsen und SC Wentorf. In Gruppe B sind die Gastgeber gegen den Barsbütteler SV, TSV Glinde und SV Nettelnburg-Allermöhe Außenseiter. Außerdem spielt ein Auswahlteam der ehemaligen Amateurfußball-Plattform Bolzjungs mit. Am ersten Turniertag werden in der Uwe-Plog-Halle ab 18.15 Uhr zehn Vorrundenpartien ausgetragen. Tags darauf geht es um 18.15 Uhr mit den restlichen Gruppenspielen und dem K.o.-System weiter. Das Finale wird gegen 22 Uhr beginnen.

Qualifikation für das Rudi-Herzog-Pokalturnier des VfL Oldesloe (3. Januar): Bereits zum 29. Mal startet das Oldesloer Hallenfußballwochenende mit dem Qualifikationsturnier am Freitagabend. Nur der Sieger darf am Sonnabend beim Rudi-Herzog-Pokalturnier antreten. In Gruppe A bekommt es der VfL Oldesloe II mit dem Tralauer SV, SVT Bad Oldesloe und den All-Stars zu tun. In Gruppe B messen sich die Ü32 des VfL Oldesloe, Roter Stern Kickers Ahrensburg, VfL Rethwisch und der Rümpeler SV. Beginn in der Stormarnhalle ist um 18 Uhr.

Rudi-Herzog-Pokalturnier des VfL Oldesloe (4. Januar): Bei dem geschichtsträchtigsten Turnier im Kreis wird die Stormarnhalle spätestens ab dem ersten Spiel, das um 16 Uhr beginnt, wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. In Gruppe A spielen die Gastgeber, der SSV Pölitz, GW Siebenbäumen und der Sieger des Qualifikationsturniers. In Gruppe B sind der SV Eichede II, SV Hamberge, VfL Tremsbüttel und JuS Fischbek am Start. Bereits am Vormittag tragen ab 10 Uhr der VfL Güldenstern Stade, SSV Pölitz, SG Oldesloe/Reinfeld, GW Siebenbäumen, SSC Hagen Ahrensburg, SV Sülfeld und die SG Dornbreite/Moisling den Hans-Hermann-Lienau-Cup der Frauen aus.

Futsal-Kreismeisterschaften in Ahrensburg (5. Januar): Die Kreismeisterschaften nach Futsal-Regeln sind im Herrenbereich noch ein junges Turnier, das zunächst eine gewisse Relevanz erlangen soll. In diesem Winter treten der FC Ahrensburg, Roter Stern Kickers Ahrensburg, SV Siek, SV Timmerhorn-Bünningstedt, TSV Bargteheide und der VfL Oldesloe in der Halle der Gemeinschaftsschule Ahrensburg (10 Uhr) an.

Stadtwerke-Ahrensburg-Cup des Ahrensburger TSV (11. Januar): Bezirksliga-Tabellenführer Ahrensburger TSV hat zum fünften Mal hintereinander ein exzellentes Teilnehmerfeld aufgestellt, unter anderem sind vier Oberligisten dabei. Erstmals tritt Preußen Reinfeld an. Die Karpfenstädter bekommen es in Gruppe A mit dem Meiendorfer SV, Rahlstedter SC und dem ATSV zu tun. In Gruppe B wird der SC Victoria vom TuS Hoisdorf, TuS Berne und dem Bramfelder SV herausgefordert. In Gruppe C trifft der SSC Hagen Ahrensburg auf den TSV Bargteheide, TSV Sasel und Walddörfer SV. Beginn in der Heimgartenhalle ist um 15 Uhr. Bereits ab 11 Uhr gibt es ein Turnier für in der Kreisliga und Kreisklasse spielende Clubs. Gruppe A besteht aus dem FC Ahrensburg, SV Siek sowie den dritten Mannschaften aus Sasel und Rahlstedt. Die Zweitvertretungen des ATSV und des SSC Hagen Ahrensburg treffen in Gruppe B auf den VSG Stapelfeld und den TSV DUWO 08.

E-Werk-Cup des Oststeinbeker SV (11. Januar): Auch Landesligaclub Oststeinbeker SV hat wieder

Vergangenes Jahr nahm Dave Fehlandt (l.) vom Oststeinbeker SV in Reinbek den Siegerpokal von Thomas Kanitz (E-Werk-Sachsenwald) entgegen.

eingeladen. Ab 11 Uhr treffen die Gastgeber in der Walter-Ruckert-Halle am Meessen auf die TSV Reinbek, den Barsbütteler SV, Rahlstedter SC und FSV Geesthacht. In der anderen Gruppe spielen ein All-Stars-Team, HT 16, ASV Hamburg, MSV Hamburg und die HSV Panthers. Die Platzierungsrunde beginnt kurz nach 15.30 Uhr.

Hallenmasters von Schleswig-Holstein in Kiel (11. Januar): Zwar nicht in Stormarn, aber für den SV Eichede ein Großereignis: das Hallenmasters in der wahrscheinlich wieder mit mehr als 8000 Zuschauern ausverkauften Kieler Sparkassen-Arena. Beginn ist um 17.45 Uhr, die Eicheder sind erstmals um 18.47 Uhr gegen Regionalligist Heider SV im Einsatz. Um 19.57 Uhr geht es gegen Oberliga-Konkurrent SV Todesfelde und um 20.39 Uhr gegen Regionalligist Weiche Flensburg – ein hartes Programm. In der anderen Gruppe kämpfen eine Nachwuchsmannschaft von Holstein Kiel, der VfB Lübeck, 1. FC Phönix Lübeck und TSB Flensburg um den Einzug in das Halbfinale.

Mademann-Cup des SSV Pölitz in Bad Oldesloe (12. Januar): Für einen Besuch des Mademann-Cups des SSV Pölitz gibt es zwei Gründe: Lust auf Hallenfußball – und Hunger. Zu jeder vollen Stunde wird unter den Zuschauern eine Mettwurst verlost. Beim Turnier für untere Mannschaften kicken in der Oldesloer Stormarnhalle ab 9.30 Uhr der VfL Bad Schwartau, die zweiten Mannschaften des SSV Pölitz, SV Hamberge, VfL Oldesloe und TSV Wentorf-Sandesneben sowie Hamberges Dritte. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, ebenso wie beim Hauptturnier, das um 14 Uhr beginnt. Neben den Gastgebern sind der VfL Oldesloe, SVT Bad Oldesloe, SV Hamberge, SV Eichede II und der Büchen-Siebeneichener SV dabei.