Glinde. Jörg Bremer ist froh, dass er zwei Mädchen in seiner Mannschaft hat. „Der Umgang auf dem Fußballplatz ist ein ganz anderer, als wenn die Jungen unter sich bleiben. Viel respektvoller“, sagt der U15-Trainer, den alle beim TSV Glinde „Jockel“ nennen. „Alder und Digga, hört man nicht mehr“, fügt er hinzu.

U15 ist die jüngste Auswahl beim DFB

Aber natürlich schätzt Bremer auch die fußballerischen Qualitäten seiner beiden Mädels. Besonders die von Svea Stoldt. Nicht nur, dass die Wentorferin Stützpunktspielerin bei den Jungen ist. Sie gehört auch zum DFB-Kader der U15-Juniorinnen.

Im Alter von sechs Jahren begann sie beim SV Börnsen mit dem Fußballspielen. Ein Freund nahm die heute 14-Jährige mit zum Training. Später wechselte sie zum SC Wentorf. Als sich die Mannschaft in ihrem Heimatort auflöste, ging sie schließlich zum TSV Glinde. Dort spielt sie in der Landesliga.

Svea Stoldt (r.) im Zweikampf mit der Belgierin Coline D’Haeyer

Foto: Dean Mouhtaropoulos

Vor einem Jahr nahm Svea Stoldt mit der Hamburger Mädchen-Auswahl am Turnier der Landesverbände in Duisburg teil. Hier werden auch die Spielerinnen für den Nationalkader gesichtet. Die U15 ist die jüngste Auswahl beim DFB. „Die Hamburger Trainerin hat dann gesagt, dass eine von uns eine Einladung vom DFB erhalten wird. Als sie meinen Namen sagte, war ich sprachlos. Es war ein sehr schöner Moment“, erinnert sich Svea Stoldt.

Mittlerweile hat sie zwei Länderspiele gegen die Schweiz absolviert, kürzlich folgte eine weitere Partie gegen Belgien. Die deutschen Juniorinnen gewannen mit 3:1. Svea Stoldt wurde eingewechselt, spielte im defensiven Mittelfeld. Das ist aber nicht ihre einzige Position. Sie ist variabel einsetzbar – gern auch im Angriff oder direkt hinter den Spitzen.

Svea sei extrem zweikampf- und dribbelstark

Wenn sie mit der deutschen U15-Auswahl unterwegs ist, wird sie von ihrer Schule, dem Gymnasium Wentorf, freigestellt. „Zum Glück ist sie eine gute Schülerin“, sagt Vater Carsten. Lernen muss seine Tochter während dieser Zeit aber dennoch. Zwei Lehrerinnen begleiten die Mädchen auf den Lehrgängen. Zwei Stunden Unterricht am Tag sind Pflicht.

In Hamburg stehen wöchentlich vier Trainingseinheiten auf dem Programm: zwei beim TSV Glinde, je eine beim Stützpunkt und mit der Hamburger U16-Auswahl der Juniorinnen. „Meine Technik ist gut, meine Schüsse sind okay“, sagt Svea über sich selbst. „Aber körperlich muss ich noch zulegen. Ich bin ja eher klein.“ Bei ihrem Glinder Trainer hört sich das so an: „Sie ist extrem zweikampf- und dribbelstark und hat eine gute Übersicht“, sagt „Jockel“ Bremer.

Profi-Spielerin Sara Däbritz ist Sveas großes Vorbild

Ihre Klasse zeigte Svea auch vor zwei Jahren beim Sternenhimmel-Cup. Unter 100 Hamburger Talenten des Jahrgangs 2005, fast ausschließlich Jungen, wurden die fünf besten Turnierspieler gewählt. Svea Stoldt gehörte dazu.

Bundestrainerin Bettina Wiegmann empfiehlt den Mädchen, so lange wie möglich bei den Jungen zu spielen. Die Härte im Spiel sei eine andere, das könne man in einer Mädchenmannschaft nicht lernen. Lernen kann Svea Stoldt aber von Sara Däbritz. Die Nationalspielerin, die für Paris Saint-Germain spielt, ist ihr großes Vorbild. „Meine Eltern haben gesagt: Ihr Zopf wackelt so wie meiner“, sagt Svea Stoldt und schmunzelnd.

Zwei Bundesligavereine wollten sie verpflichten

Dass sie später als Frau im Gegensatz zu den Männern kaum die Chance haben wird, von ihrem Sport zu leben, weiß sie sehr wohl. Die Angebote von zwei Vereinen, die in der Frauen-Bundesliga spielen, hat sie aber aus einem anderen Grund ausgeschlagen. „Ich kann mir noch nicht vorstellen, meine Familie zu verlassen“, sagt Svea Stoldt.

Und wie ist es so, fast ausschließlich mit Jungs in einer Mannschaft zu spielen? „Die sind sehr nett zu mir. Nur wenn sie sich über den Schiedsrichter beschweren, schüttel ich den Kopf und denke: Spielt doch einfach weiter!“, sagt Svea Stoldt. Die Unparteiischen werden das zu schätzen wissen.