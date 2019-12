Bargteheide. Bitterer Rückschlag für die Basketballherren des TSV Bargteheide: Gegen den Tabellenvorletzten BG Hamburg-West kassierte die Mannschaft von Said Ghalamkarizadeh zum Ende der Hinrunde in der 2. Regionalliga Nord eine unerwartet deutliche 54:78 (26:31)-Heimniederlage. Dabei war im Kampf um den Klassenerhalt ein Sieg fest eingeplant. „Wenn wir als Mannschaft zu wenig investieren, nicht die nötigen Rebounds holen und uns gleichzeitig auch noch zu viele leichte Ballverluste leisten, ist eine Niederlage leider die logische Konsequenz“, sagte der Coach frustriert. „Zudem haben wir kein Rezept gegen die konsequent zur Sache gehende Abwehr der Hamburger gefunden.“

Dabei verlief das erste Viertel zunächst ganz nach dem Geschmack des Trainers. Die Stormarner sprühten vor Spiellaune und drehten einen anfänglichen Fünf-Punkte-Rückstand am Ende der ersten zehn Spielminuten in eine komfortable 20:12-Führung.

Einbruch im zweiten Viertel sorgt für Niederlage

Die Niederlage sieht Bargteheides Trainer in einem unerklärlichen Einbruch im zweiten Viertel begründet. Er sagte: „Die Hamburger holten 19, wir lediglich sechs Punkte, weil wir einfach den Korb nicht mehr getroffen haben. Die vielen Fehlwürfe haben den Spielern letztendlich das Selbstbewusstsein geraubt. Davon haben wir uns nicht mehr erholt.“

Während die Gäste nahezu in Bestbesetzung antraten, fehlten den Bargteheidern mit den langzeitverletzten Lukas Fleischhauer und Gerrit Reimers gleich zwei wichtige Stützen der Mannschaft. Zudem musste Bargteheides Coach auch auf den angeschlagenen Center Torben Gode sowie auf Sebastian Wichmann und Boris Heimann verzichten. Um die Partie nochmals zu drehen, fehlte den durchgehend in Rückstand liegenden Bargteheidern die nötige Abgeklärtheit. So hatte der Gegner nach der Hälfte des dritten Viertels die erlaubten fünf Mannschaftsfouls erreicht und wären für jede weitere Nickligkeit mit zwei Freiwürfen bestraft worden. „Daraus haben wir leider kein Kapital geschlagen, da müssen die Spieler einfach noch abgebrühter zur Sache gehen“, so Ghalamkarizadeh.

Trainer beurteilt Hinrunde insgesamt jedoch positiv

Trainer Said Ghalamkarizadeh (r.) gibt seinem Spieler Jonathan Schwardt taktische Anweisungen.

Eine weitere – mitentscheidende – Baustelle: Die Stormarner ließen bei Distanzwürfen die nötige Treffsicherheit vermissen. Dabei haben sie mit Steffen Hönicke (Platz zehn, 163 Punkte), Tobias Schümann (Rang elf, 158 Punkte) und Jacob Gäde (Platz 21, 121 Zähler) gleich drei der Top-25-Schützen der 2. Regionalliga Nord in den Reihen.

Das deutliche Ergebnis zum Schluss will Ghalamkarizadeh aber nicht überbewerten. „Wenn einer Mannschaft von der Drei-Punkte-Linie aus kaum ein Wurf gelingt, hat der Gegner leichtes Spiel. Er kann sich auf die Abwehr unter dem Korb konzentrieren und Würfe aus der Distanz in Ruhe zulassen. Da müssen wir effektiver werden“, sagte er.

Die Hinrunde beurteilt er insgesamt jedoch positiv. „Wir haben drei Siege, und damit zwei mehr als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt“, sagte er mit einem Lächeln. Nach kurzer Gedankenpause fügte er hinzu: „Trotz einiger guter Auftritte haben wir dennoch nicht das geschafft, was wir und vor Saisonbeginn vorgenommen haben. Unserem Spiel mangelt es noch an Konstanz, das müssen wir dringend ändern.“

Spieler müssen wieder mehr Selbstvertrauen für Abschluss bekommen

Durch eine Leistungssteigerung in der Rückrunde will der Trainer nicht nur das Thema Abstieg so früh wie möglich abhaken. Er will auch die Entscheidung der Regionalliga Nord, die Stormarner durch Erteilung einer Wildcard am Spielbetrieb der 2. Regionalliga teilnehmen zu lassen, bestätigen. An der individuellen Qualität seiner Mannschaft lässt Ghalamkarizadeh keinen Zweifel. „Die ist unbestritten. Um Erfolg zu haben, müssen die Spieler aber geschlossen als Team auftreten.“

Training steht noch bis Ende dieser Woche auf dem Programm. Zwischen den Jahren gönnen sich die Bargteheider eine Auszeit. Anfang Januar beginnt bereits die Vorbereitung auf die Rückründe. Diese bietet zum Auftakt am Sonnabend, 11. Januar, mit der Heimbegegnung gegen den Walddörfer SV den Zuschauern gleich einen Basketballspektakel mit Derbycharakter.

Ghalamkarizadeh: „Im Training werden wir intensiv an drei Dingen arbeiten: Die Spieler müssen wieder mehr Selbstvertrauen für einen erfolgreichen Abschluss bekommen, sie müssen die Fehlpassquote minimieren und das Zusammenspiel verbessern.“

Die Punkte für den TSV Bargteheide erzielten: Steffen Hönicke (12), Tobias Schümann (9), Nicolas Schümann, Fabian Klevemann (je 8), Vincent Beckmann, Jacob Gäde (je 6), Moritz Hansen (5).