Steinburg. Die Oberligafußballer des SV Eichede haben ihre Anhänger im letzten Heimspiel dieses Jahres mit einem Offensiv-Spektakel begeistert. Herausregenader Spieler beim 6:2 (3:1) über die Husumer SV war Stürmer Ugur Dagli, der den Sieg mit seinem zwölften Saisontreffer in der 21. Minute zum 1:1-Zwischenstand einleitete und später auch noch das 5:2 (76.) erzielte. „Er ist extrem fleissig, auf dem Platz viel unterwegs, geht immer dahin wo es brennt und trifft im Moment sehr zuverlässig. Auch wenn er noch längst nicht alle seine Chancen verwertet“, sagte Trainer Denny Skwierczynski.

Stürmer Ugur Dagli trifft für die Stormarner doppelt

Sebastian Kiesbye hatte die Gäste in der 9. Minute per Kopfball in Führung gebracht. Dagli, Jonathan Stöver (42.) und Gerrit Schubring (45+2) machten daraus ein 3:1. Nach dem Seitenwechsel hatten die Stormarner die einzige kritische Phase zu überstehen, als zunächst Kiesbye verkürzte (50.) und Husum dann sogar auf das 3:3 drängte. „Es gab Zeiten, da wäre die Partie in so einer Situation vielleicht gekippt. Aber wir sind ruhig geblieben, haben dagegengehalten und dann wieder das Tempo angezogen“, lobte der Coach.

Trainer: „Noch mehr Treffer möglich gewesen“

Niko Hasselbusch, der zuvor schon als Torvorbereiter geglänzt hatte, abermals Dagli und der für den verletzten Stöver eingewechselte Peer-Maurice Ehlers (88.) machten das halbe Dutzend voll. Skwierczynski: „Mit mehr Konzentration und Konsequenz wären noch mehr Tore möglich gewesen.“

SV Eichede: Gevert – Newrzella, Schubring, Ostermann – Maltzahn, Brügmann – Heskamp (88. Czeschel), Stöver (Ehlers), Steinfeldt – Dagli (76. Richter), Hasselbusch