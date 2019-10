Fulda. Das ist bitter: Die Tischtennisherren des SV Siek haben im Auswärtsspiel der 3. Bundesliga Nord beim TTC Fulda-Maberzell II mehr Punkte gemacht (408:405) als der Gegner und die Mehrzahl der Sätze (22:20) gewonnen – aber die Begegnung trotzdem mit 4:6 verloren. In fünf Matches zogen die Stormarner nur ganz knapp in fünf Sätzen den Kürzeren, dreimal machte der Gegner die entscheidenden Punkte mit Netz- oder Kantenbällen.

Teammanager Bergmann: „Das war eine Top-Mannschaftsleistung“

„Mehr Pech kann man nicht haben“, sagte Teammanager Klaus Bergmann. „Das war eine Top-Mannschaftsleistung, für die wir ein Unentschieden verdient gehabt hätten.“

Dass die Sieker nach vier Saisonspielen noch keinen Sieg haben und Tabellenvorletzter sind, sorgt den Teammanager nicht. „Wir haben jetzt gegen die vier bestplatzierten Mannschaften gespielt. Die Gegner, gegen die wir punkten müssen, um mit dem Abstieg nicht zu tun zu haben, kommen erst noch. Wenn wir da so auftreten wie vor einer Woche gegen Velbert oder jetzt in Fulda, mache ich mir hinsichtlich des Klassenerhalts überhaupt keine Sorgen.“

Wiecek besiegt den früheren EM-Dritten Thomas Keinath

Herausragend aus Sieker Sicht war das 3:0 von Adrian Wiecek gegen Thomas Keinath. Einen so glatten Sieg über den Europameisterschafts-Dritten von 2010 im Doppel hatte dem polnischen Neuzugang kaum einer zugetraut. „Das war ein echter Überraschungs-Coup“, sagte Abteilungsleiter Stefan Zilz. Und zugleich die richtige Reaktion auf die vorangegangene knappe 2:3-Niederlage gegen Andras Csaba, als der Sieker schon mit 2:1 geführt und die beiden folgenden Sätze jeweils hauchdünn mit 11:13 und 10:12 verloren hatte.

Kommendes Wochenende müssen die Stormarner nach Lampertheim

Die weiteren Punkte für die Stormarner gewannen Wiecek und Valentin Nad Nemedi im Doppel (3:2 gegen Keinath/Csaba), Rimas Lesiv (3:0 gegen Benno Oehme) und Daniel Cords (3:0 gegen Oehme). Cords und Lesiv verspielten gegen Oehme und Sven Hennig zwar auch eine 2:1-Führung, Bergmann freute sich trotzdem über die starke Leistung. „Beide haben gut harmoniert. Das war sehr viel besser als in den vorherigen Spielen“, sagte er.

Am kommenden Sonnabend geht es für die Sieker wieder nach Hessen – dann soll es beim auf Rang sechs stehenden TTC 1957 Lamperheim den ersten Saisonsieg geben. An das 30.000-Einwohner-Städtchen haben die Stormarner allerdings nicht die besten Erinnerungen. Vor fast genau einem Jahr sind sie dort – allerdings in anderer Besetzung – sang- und klanglos mit 0:6 untergegangen.

Bargteheide rückt in der Regionalliga auf Platz zwei vor

Eine Klasse tiefer in der Regionalliga Nord nähert sich Aufstiegsmitfavorit TSV Bargteheide langsam der Tabellenspitze. Nach dem 9:5 bei Schlusslicht SV Union Salzgitter – dem dritten Sieg im dritten Spiel – sind die Stormarner auf Rang zwei vorgerückt. Fast noch mehr als über den eigenen Pflichtsieg freuten sich die Stormarner über den nächsten Ausrutscher des TTS Borsum. Der wohl einzige ernstzunehmende Titelkonkurrent verlor beim TSV Sasel überraschend mit 3:9 und hat damit schon drei Minuspunkte auf dem Konto. Nur wegen zwei mehr absolvierter Spiele stehen die Niedersachsen noch knapp vor den Bargteheidern an der Tabellenspitze. „Die Borsumer Niederlage hilft uns. Aber so früh in der Saison sollten wir auch noch nicht zu sehr auf die Tabelle schauen“, sagte Bargteheides Florian Keck.

Mitkonkurrent Borsum leistet sich nächsten Ausrutscher

Schwer zu kämpfen hatten in Salzgitter vor allem Spitzenspieler Ole Markscheffel und der an Position zwei spielende Leon Abich. Markscheffel verlor gegen Steffen Potthoff und gewann gegen Krzysztof Lubin mit viel Glück in fünf Sätzen, Abich verlor beide Matches. Keck: „Das obere Paarkreuz des Gegners ist aber auch absolut stark einzuschätzen. Insbesondere Lubin ist ein sehr unangenehmer Gegner.“ Überraschender sei da schon seine eigene Niederlage gegen Felix Wilke gewesen, sagte Keck.

Verlass war wieder auf die Doppel, in denen Markscheffel/Abich und Keck/Luca Meder für eine 2:1-Führung sorgten. Im Einzel gewannen die Brüder Constantin und Christian Velling jeweils zwei Matches. Außerdem waren noch Keck und Meder mit je einem Punkt am Sieg der Bargteheider beteiligt, die am Sonntag, 10. November, die Füchse Berlin erwarten.