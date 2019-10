Steinburg. Er hat 137 Einsätze in der Regionalliga Nord auf dem Buckel, dazu 145 Spiele in der Oberliga Schleswig-Holstein absolviert – jetzt hat sich der SV Eichede seine Dienste gesichert. Hendrik Ostermann soll der Fußball-Oberligamannschaft der Stormarner im Defensivbereich zu mehr Stabilität verhelfen. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2021 und ist ab sofort spielberechtigt, könnte also schon in der Heimpartie am Sonntag gegen den TSV Bordesholm (14 Uhr, Matthias-Claudius-Straße) im Kader stehen.

Eichedes sportlicher Leiter: „Er ist eine erfahrene Spielerpersönlichkeit“

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, hatte im Sommer wegen seines Umzugs nach Hamburg nach sieben Jahren den SC Weiche Flensburg 08 verlassen. Davor trug er das Trikot von Eider Büdelsdorf. „Ich habe immer in Schleswig-Holstein Fußball gespielt, und freue mich nun umso mehr, meine Laufbahn dort fortsetzen zu können“, sagte Ostermann.

Die Kontaktaufnahme sei bereits vor mehreren Wochen erfolgt, so Eichedes sportlicher Leiter Malte Buchholz. „Mit ihm haben wir nicht nur einen zweikampf- und kopfballstarken Spieler dazugewonnen, sondern auch eine erfahrene Spielerpersönlichkeit, die unser Team sportlich wie menschlich bereichern wird.“