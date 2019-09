FC Schmalenbeck United erhält Kompetenzsiegel

Grosshansdorf. Der FC Schmalenbeck United hat vom Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband als erster Verein im nördlichsten Bundesland das Kompetenzsiegel erhalten. Damit zeichnet der Verband Vereine aus, bei denen alle Jugendtrainer vom SHFV durch entsprechende Lehrgangsmaßnahmen qualifiziert sind. SHFV-Vizepräsident Hendrik Bünzen und Andreas Heumeier, beim Verband Vorsitzender des Ausschusses Qualifizierung, überreichten Thorsten Stanko aus dem Vorstand des Großhansdorfer Vereins den Preis im Uwe-Seeler-Fußballpark in Bad Malente.

„Dass ausgerechnet ein noch so junger Verein als Erster in Schleswig-Holstein diese Auszeichnung erhält, ist bemerkenswert“, sagte Bünzen. Beeindruckend sei auch das zeitliche und finanzielle Engagement des Vereins in der Ausbildung seiner Trainer, ergänzte Heumeier. „Mit dem Kompetenzsiegel wollen wir diesen Vorbildcharakter für andere Vereine unterstreichen.“

Qualitätsoffensive des Vereins noch nicht beendet

„Die Auszeichnung macht uns stolz“, sagte Felix Ihde, Vorstandsvorsitzender des erst vor drei Jahren gegründeten Fußballvereins. Die Qualitätsoffensive des Vereins sei damit keinesfalls beendet, sagte Ihde. „Kürzlich haben wieder zwei unserer Trainer fünf Tage in Malente auf ihrem Weg zur DFB-B-Lizenz verbracht.“ Der Fokus auf eine professionelle Trainingsarbeit ist eine der Kernsäulen des Vereins, dabei setzt der FCSU auf ein Trainerteam, dass sich trotz vorhandener Kompetenz regelmäßig weiterbildet.