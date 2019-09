Siek. Am morgigen Sonnabend (28. September) beginnt bei den Tischtennisherren des SV Siek eine neue Ära. Erstmals seit 15 Jahren startet die erste Mannschaft ohne Wang Yansheng in eine neue Saison. Der in die Jahre gekommene Altmeister hat den Verein verlassen, spielt künftig für den Oldenburger TB nur noch in der Oberliga.“ Er hat die letzten anderthalb Jahrzehnte bei uns geprägt“, sagte Teammanager Klaus Bergmann. „Aber jetzt war es Zeit für einen Neuanfang.“

Wer die Lücke von „Wangi“ schließen soll, mit welchen Hoffnungen die Sieker in die Saison starten, wie stark Auftaktgegner Hannover 96 ist, wer die Topfavoriten auf den Titel sind – das Abendblatt gibt einen Überblick.

Die Neuzugänge: Der Pole Adrian Wiecek (vom SV Union Salzgitter) und Rimas Lesiv (TuS Lutten) sind neu im Team. Wiecek wurde als Nummer eins gemeldet, er war vergangene Saison bester Spieler der Regionalliga Nord. „Er hat das Potenzial, auch bei uns eine deutlich positive Bilanz zu spielen und soll eine Führungsrolle übernehmen“, sagte Bergmann. Bei den diesjährigen polnischen Meisterschaften wurde Wiecek Dritter im Doppel. Lesiv ist erst 19, und noch unerfahren. „Aber ein Spieler mit Perspektive“, sagte Bergmann.

Weiter im Team: Aus dem bisherigen Team sind Valentin Nad Nemedi und Daniel Cords verblieben. Nad Nemedi, zu Jahresbeginn immerhin Sieger des serbischen Top-12-Turniers, absolviert seine dritte Saison in Siek. Er hat sich mit seiner Spielweise längst zu einem Publikumsliebling entwickelt. Cords ist nach Wangs Abgang „dienstältester“ Sieker, spielt seit 2011 in der ersten Mannschaft.

Das Saisonziel: Die Sieker wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Inwieweit das ein realistisches Ziel ist, lässt sich schwer abschätzen. „Immerhin haben wir die halbe Mannschaft ausgetauscht“, sagte Bergmann. „Wenn die Neuzugänge die Erwartungen erfüllen, sollte ein Mittelfeldplatz möglich sein – auch wenn sich das Niveau in der Liga noch einmal deutlich erhöht hat. Im oberen Paarkreuz sind wir sicher besser besetzt als in der vergangenen Saison, im unteren vielleicht etwas schwächer. Mitentscheidend für unser Abschneiden wird sein, ob wir zwei starke Doppel finden.“ Vergangene Saison hatten die Sieker nur eine Paarung, die zuverlässig gepunktet hat: Nad Nemedi und Cords. Beide sollen auch gegen Hannover 96 zusammenspielen. Bergmann: „Wenn Wiecek und Lesiv auch gut zusammenpassen, hätten wir eine Sorge weniger.“

Die Favoriten: Erster Anwärter auf den Meistertitel ist Hertha BSC Berlin. Der Vorjahresvierte unternimmt einen neuen Anlauf zurück in die Zweitklassigkeit, hat sich dafür mit Jakub Kosowski von Meister 1. FC Köln verstärkt. Zudem ist der Ex-Sieker Hartmut Lohse vom TSV Schwarzenbek zur „alten Dame“ gewechselt. Die Berliner können sich jetzt den Luxus erlauben, den zweimaligen Deutschen Meiser Torben Wosik im unteren Paarkreuz spielen zu lassen. Dahinter erwarten die meisten Experten den SV Union Velbert und den starken Aufsteiger TTC Champions Düsseldorf.

Der erste Gegner: Aufsteiger Hannover 96 gilt für viele als Abstiegskandidat Nummer eins. Das sehen die Niedersachsen auch selbst so. Von der Papierform her sei die Mannschaft nach fünf Aufstiegen in den vergangenen sechs Jahren ein klarer Kandidat für Platz zehn, sagte Hannovers Abteilungsleiter Hans Teille. Das Team sei aber jung und könne sich steigern. Neu ist u. a. der Italiener Carlo Rossi, der von Zweitliga-Meister FSV Mainz 05 kommt. Mit Dominik Jonak und Heye Koepke haben die Niedersachsen zwei Jugendnationalspieler in ihren Reihen. „Alles andere als ein Sieg gegen diesen Gegner wäre eine riesige Enttäuschung“, sagte Bergmann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Sieker einen Tag später bei Hertha BSC auf verlorenem Posten stehen dürften und nicht gleich mit 0:4 Punkten am Tabellenende stehen wollen.

Alle Spieltermine: gegen Hannover 96 (Sonnabend, 28. September, 15 Uhr), bei Hertha BSC Berlin (Sonntag, 29. September, 14 Uhr), gegen SV Union Velbert (Sa, 19. Oktober, 15 Uhr), bei TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II (Sa, 26. Oktober, 14.30 Uhr), bei TTC 1957 Lampertheim (Sa, 2. November, 18.30 Uhr), gegen TTC Champions Düsseldorf (Sa, 9. November, 15 Uhr), bei SC Buschhausen (16. November, 18 Uhr), bei TTC Ruhrstadt Herne (17. November, 14 Uhr), bei TSV Schwarzenbek (8. Dezember, 14 Uhr), bei Hannover 96 (4. Januar, 18 Uhr), gegen TTC 1957 Lampertheim (12. Januar, 14 Uhr), gegen TTC Ruhrstadt Herne (1. Februar, 15 Uhr), bei TTC Champions Düsseldorf (15. Februar, 18.30 Uhr), bei SV Union Velbert (16. Februar, 14 Uhr), gegen SC Buschhausen (22. Februar, 17 Uhr), Hertha BSC Berlin (14. März, 15 Uhr), gegen TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II (28. März, 15 Uhr), gegen TSV Schwarzenbek (19. April, 14 Uhr).